Avanza la urbanización de la explaya San Agustín: construirán viviendas sociales

El municipio capitalino supervisó los avances del proyecto que transformará el predio de la ex playa San Agustín en un nuevo barrio, con infraestructura, servicios básicos y viviendas sociales, en articulación con el IPV y el Gobierno provincial.

La Ciudad de Mendoza avanza con el proceso de recuperación y urbanización del predio de la explaya San Agustín, un espacio que durante años funcionó como playa de secuestro vehicular y que fue escenario de un incendio en 2023. El proyecto contempla saneamiento ambiental, obras de infraestructura y la construcción de viviendas sociales destinadas a vecinos del conglomerado.

¿Qué se hará en el predio de la ex playa San Agustín?

El intendente Ulpiano Suarez recorrió este viernes 9 el predio junto a la directora de Vivienda y Hábitat, Mariana Osorio, funcionarios y equipos técnicos municipales, con el objetivo de supervisar los avances de la Etapa I del proyecto de urbanización del barrio San Agustín.

La iniciativa incluye la preparación del terreno, la ejecución de obras de infraestructura y la construcción inicial de 56 viviendas, con una proyección final de más de 200 unidades habitacionales.

¿Qué trabajos ya se realizaron en el lugar?

Durante la recorrida se constató el montaje del obrador, el cierre perimetral del predio, la limpieza de la superficie vegetal y el avance en las tareas de compactación del terreno. Estas obras son fundamentales para el trazado de las manzanas donde se emplazarán las futuras viviendas.

El sector se encuentra en un proceso integral de saneamiento y recuperación urbana tras el incendio ocurrido en septiembre de 2023.

¿Cómo serán las viviendas del nuevo barrio?

Según explicó Mariana Osorio, el desarrollo se realizará por etapas. La primera abarca 2 hectáreas y media e incluye la construcción de 56 viviendas sociales, de un total estimado de 250.

Las unidades serán viviendas básicas de aproximadamente 50 metros cuadrados, con espacios de recreación y equipamiento urbano. Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa licitatoria, con el objetivo de iniciar las obras en marzo y avanzar con el desarrollo a lo largo de 2026.

¿Qué organismos participan del proyecto?

El proyecto es resultado de una planificación territorial estratégica articulada entre la Ciudad de Mendoza, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y distintas reparticiones provinciales. El objetivo es mejorar las condiciones de hábitat, dar respuesta a la demanda habitacional y prevenir nuevos asentamientos informales.

¿Qué obras de infraestructura se ejecutarán?

En esta primera etapa, el IPV tiene a su cargo la licitación para la preparación del terreno y la construcción de las viviendas, mientras que el municipio ejecutará el movimiento de suelos y la infraestructura urbana.

Las obras incluirán red vial y peatonal, desagües pluviales, red cloacal, agua potable, alumbrado público y suministro eléctrico, este último mediante un convenio con Edemsa.