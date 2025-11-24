Noticias Mendoza

Mendoza
San Martín

Avanzan dos nuevos jardines de infantes para fortalecer la educación inicial

El Gobierno de Mendoza impulsa la construcción prioritaria de dos edificios de nivel inicial en Tres Porteñas y Alto Verde, con avances concretos que garantizarán espacios modernos, propios y adecuados para el desarrollo de la primera infancia.

El desarrollo integral de la niñez es una política clave para Mendoza, y en este marco avanzan dos nuevas obras educativas en el departamento de San Martín: los jardines de infantes 0-061 y 0-178, considerados de alta prioridad por su impacto directo en la calidad educativa y en la disponibilidad de espacios adecuados para los más pequeños.

¿Qué obras se ejecutan en los nuevos jardines de San Martín?

El Gobierno provincial construye dos jardines de infantes en zonas estratégicas del departamento: el 0-061, ubicado en Tres Porteñas, y el 0-178, en el predio de la Escuela Castelli en Alto Verde. Ambos permitirán reemplazar instalaciones compartidas con escuelas primarias, que no cuentan con las condiciones necesarias para cumplir con los requerimientos de la educación inicial.

¿Cuál es el avance del Jardín 0-061 en Tres Porteñas?

  • Avance de obra: 12,81 %.
  • Tareas actuales: se completa el llenado de la platea de fundación, con un avance del 50 %. En las fundaciones ya se colocaron las platinas que sostendrán las columnas metálicas del futuro edificio.
  • Ubicación e impacto: el edificio se levanta en calle García s/n y permitirá trasladar definitivamente la institución que hoy funciona dentro de la Escuela 1-247 Almirante Brown.

¿Qué progresos muestra el Jardín 0-178 en Alto Verde?

  • Avance de obra: 3,77 %.
  • Tareas actuales: se finalizó el confinado de terraplén y el replanteo estructural. También se realizan excavaciones para bases, vigas y cimientos, junto con el armado del hierro para la estructura.
  • Relevancia: este traslado es esencial porque los alumnos necesitan espacios amplios, seguros y diseñados para actividades de psicomotricidad y comunicación, fundamentales en la etapa inicial.

¿Por qué estas obras representan un salto en la educación inicial?

La construcción de estos edificios resolverá problemas estructurales históricos y permitirá que ambos jardines cuenten con espacios propios, modernos y adaptados a las necesidades pedagógicas de la primera infancia. Con ambientes adecuados y optimizados, la comunidad educativa de San Martín podrá garantizar mejores oportunidades de aprendizaje y crecimiento desde los primeros años.

