Mendoza
Inseguridad aérea

Avión de fumigación impacta cables en San Martín y logra aterrizar sin emergencias

El pasado 14 de octubre, una aeronave Thrush Aircraft S2R-T34 que realizaba tareas de aeroaplicación en San Martín chocó con un cable de media tensión, pero pudo regresar a su base sin declararse en emergencia.

El pasado 14 de octubre, un avión fumigador en San Martín protagonizó un incidente al impactar con un cable de media tensión durante un vuelo de aeroaplicación. Según los registros de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), el hecho ocurrió mientras la aeronave realizaba la maniobra conocida como “melga”.

A diferencia de otros accidentes en la región, el piloto logró continuar el vuelo y regresar a su base de operaciones sin declararse en emergencia. El impacto se produjo en la zona de Alto Salvador, cerca de la bodega La Iride. La nave involucrada es un Thrush Aircraft S2R-T34, modelo habitual para tareas de fumigación aérea.

Este incidente recuerda un antecedente fatal ocurrido en diciembre de 2017, cuando un avión fumigador chocó con una antena de radio en Rivadavia, causando la muerte del piloto.

El caso actual subraya la importancia de la seguridad en vuelos de aeroaplicación, así como la necesidad de seguir protocolos que eviten accidentes en zonas con infraestructura eléctrica y urbana.

