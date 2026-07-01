La Dirección General de Escuelas de Mendoza suspendió las clases presenciales para el turno tarde de este miércoles debido a las nevadas, lluvias, fuertes vientos y temperaturas bajo cero. La actividad continuará de manera virtual en los departamentos afectados.

Suspendieron las clases en Mendoza por el temporal de aire polar y frío extremo que afecta a gran parte de la provincia. La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó este miércoles que se amplía la suspensión de la actividad presencial para el turno tarde en varios departamentos, luego de que las condiciones meteorológicas volvieran intransitables numerosos caminos de acceso a los establecimientos educativos.

La decisión fue adoptada tras las recomendaciones de Defensa Civil, que advirtió sobre la persistencia de nevadas, lluvias, fuertes ráfagas de viento y temperaturas bajo cero en distintas zonas del territorio mendocino. El objetivo es resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal escolar mientras continúan las condiciones climáticas adversas.

¿Qué departamentos de Mendoza suspendieron las clases presenciales?

La suspensión alcanza a todos los niveles y modalidades educativas en los siguientes departamentos y localidades:

Zona Este

San Martín

Junín

Rivadavia

Santa Rosa

La Paz

Valle de Uco

Tunuyán

Tupungato

San Carlos

Zona Sur

San Rafael

General Alvear

Malargüe

Alta montaña y cordillera

Potrerillos

Cacheuta (Luján de Cuyo)

Uspallata (Las Heras)

En todas estas zonas, la actividad presencial quedó suspendida durante el turno tarde debido a los riesgos que generan el hielo sobre la calzada, la acumulación de nieve, las bajas temperaturas y la escasa visibilidad en algunos sectores.

¿Habrá clases virtuales durante la suspensión?

Sí. La DGE aclaró que la suspensión de la presencialidad no implica la pérdida de la jornada escolar.

Las actividades deberán desarrollarse de manera virtual mediante la plataforma Escuela Digital Mendoza, donde cada institución continuará con la planificación prevista para garantizar la continuidad pedagógica.

De esta forma, los estudiantes podrán seguir con el dictado de contenidos desde sus hogares, evitando traslados en medio del temporal que afecta a gran parte de la provincia.

¿Qué pasará en los departamentos que no fueron incluidos?

Para el resto de Mendoza, la Dirección General de Escuelas informó que el servicio educativo continúa desarrollándose con normalidad durante el turno tarde.

Sin embargo, las autoridades provinciales mantienen un monitoreo permanente de la evolución del tiempo y de los informes emitidos por Defensa Civil y los organismos meteorológicos. En caso de que las condiciones empeoren o el frente de aire polar se intensifique en otras zonas, no se descarta que puedan adoptarse nuevas medidas.

Por ese motivo, la DGE recomendó a las familias mantenerse informadas únicamente a través de los canales oficiales, donde se comunicarán eventuales modificaciones en el funcionamiento de las escuelas.

¿Por qué se suspendieron las clases en Mendoza?

La provincia atraviesa un fuerte temporal de aire polar y frío extremo, con nevadas en distintos sectores, lluvias persistentes, intensas ráfagas de viento y temperaturas que en varias localidades descendieron por debajo de los 0°C.

Estas condiciones complicaron la transitabilidad de rutas y caminos rurales, especialmente en departamentos del Este, Valle de Uco, Sur y zonas de montaña, lo que llevó a las autoridades educativas a priorizar la seguridad de toda la comunidad escolar.

La suspensión preventiva busca evitar accidentes durante los traslados y garantizar que el proceso educativo continúe de manera virtual hasta que mejoren las condiciones meteorológicas.

Las autoridades recordaron que este tipo de medidas son preventivas y se adoptan únicamente cuando las condiciones meteorológicas representan un riesgo para la comunidad educativa. La combinación de nieve, hielo sobre la calzada, bajas temperaturas y escasa visibilidad puede dificultar tanto el traslado de los alumnos como el de los docentes y del personal no docente. Por ese motivo, el monitoreo del estado del tiempo continuará durante las próximas horas y cualquier modificación en el funcionamiento de las escuelas será informada oportunamente por los canales oficiales de la Dirección General de Escuelas y de Defensa Civil.