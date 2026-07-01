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Suspendieron las clases en parte de Mendoza: qué departamentos no tendrán actividad

La Dirección General de Escuelas confirmó la suspensión de clases presenciales para el turno mañana en varios departamentos y localidades de Mendoza debido a las nevadas, las bajas temperaturas, el viento y la intransitabilidad de los caminos. La actividad continuará de manera virtual mediante la plataforma Escuela Digital Mendoza.

La Dirección General de Escuelas (DGE) suspendió las clases presenciales para el turno mañana de este jueves 2 de julio en distintos departamentos y zonas de montaña de Mendoza a raíz del fuerte temporal de aire polar que afecta a la provincia. La medida alcanza a establecimientos de todos los niveles y modalidades, donde la actividad educativa se desarrollará de manera virtual.

La decisión fue adoptada luego de evaluar los informes meteorológicos que anticipan nevadas, lluvias, viento, temperaturas bajo cero e intransitabilidad en los caminos de acceso a las escuelas, siguiendo las recomendaciones emitidas por la Dirección de Defensa Civil.

Suspendieron las clases en Mendoza por el temporal de aire polar y frío extremo

¿Qué departamentos de Mendoza suspenden las clases este jueves 2 de julio?

La suspensión de clases presenciales para el turno mañana alcanza a todas las escuelas de los siguientes departamentos:

  • San Martín.
  • Junín.
  • Rivadavia.
  • Santa Rosa.
  • La Paz.
  • San Rafael.
  • Malargüe.

También comprende las siguientes localidades y zonas de montaña:

  • Cacheuta y Potrerillos (Luján de Cuyo).
  • Uspallata, Polvaredas, Punta de Vacas y Puente del Inca (Las Heras).
  • Zonas altas de Tupungato.
  • Zonas altas de Tunuyán.

En todos estos casos, las clases deberán dictarse bajo la modalidad virtual utilizando la plataforma Escuela Digital Mendoza.

La Dirección General de Escuelas confirmó la suspensión de clases presenciales para el turno mañana en varios departamentos y localidades de Mendoza debido a las nevadas, las bajas temperaturas, el viento y la intransitabilidad de los caminos. La actividad continuará de manera virtual mediante la plataforma Escuela Digital Mendoza.

¿Cómo será la actividad escolar en el resto de Mendoza?

La DGE informó que el servicio educativo se desarrollará con normalidad en el resto del territorio provincial.

Las clases presenciales sí estarán habilitadas en:

  • Ciudad de Mendoza.
  • Guaymallén.
  • Godoy Cruz.
  • Maipú.
  • Luján de Cuyo (excepto Cacheuta y Potrerillos).
  • Las Heras (excepto las localidades de montaña alcanzadas por la medida).
  • General Alvear.
  • Lavalle.
  • San Carlos.
  • Zonas urbanas de Tunuyán.
  • Zonas urbanas de Tupungato.

Las autoridades aclararon que el monitoreo de las condiciones meteorológicas continuará durante las próximas horas y no se descartan nuevas decisiones para otros turnos si las condiciones climáticas cambian.

La Dirección General de Escuelas confirmó la suspensión de clases presenciales para el turno mañana en varios departamentos y localidades de Mendoza debido a las nevadas, las bajas temperaturas, el viento y la intransitabilidad de los caminos. La actividad continuará de manera virtual mediante la plataforma Escuela Digital Mendoza.

¿Por qué se suspendieron las clases?

La medida busca preservar la seguridad de estudiantes, docentes y personal no docente ante un escenario meteorológico complejo.

Según los pronósticos, el ingreso de una intensa masa de aire polar mantiene temperaturas extremas en gran parte de Mendoza y genera nevadas en sectores cordilleranos y del sur provincial, además de hielo sobre la calzada y dificultades para transitar por rutas y caminos de montaña.

Frente a este panorama, la DGE resolvió reemplazar la presencialidad por la modalidad virtual en las zonas más afectadas, mientras que el resto de la provincia continuará con el dictado habitual de clases.

¿Qué recomienda la DGE ante la suspensión de clases por el temporal?

La Dirección General de Escuelas recordó que las familias deben mantenerse atentas únicamente a los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre el funcionamiento de las escuelas durante los próximos turnos. Las condiciones meteorológicas pueden modificarse rápidamente y, en función de los informes que emitan Defensa Civil y los organismos especializados, podrían adoptarse nuevas medidas si el fenómeno climático persiste.

Mientras dure la suspensión de la presencialidad, los estudiantes de las zonas alcanzadas deberán continuar con las actividades previstas por cada establecimiento educativo mediante la plataforma Escuela Digital Mendoza, herramienta que permite mantener el vínculo pedagógico sin necesidad de asistir a las aulas.

Las autoridades educativas remarcaron que la prioridad es garantizar la seguridad de alumnos, docentes, celadores y familias, especialmente en aquellos departamentos y localidades donde las nevadas, el hielo sobre la calzada, las temperaturas bajo cero y el estado de los caminos representan un riesgo para los traslados.

El ingreso de aire polar mantiene a gran parte de Mendoza bajo condiciones de frío extremo, con registros térmicos muy bajos durante las primeras horas de la mañana y pronósticos que anticipan nuevas heladas. Por ese motivo, la DGE continuará evaluando la evolución del tiempo junto con Defensa Civil antes de definir cómo será la actividad escolar en los turnos siguientes.

Desde el organismo también recomendaron evitar desplazamientos innecesarios en las zonas afectadas por el temporal y extremar las precauciones al conducir, especialmente en sectores de montaña y rutas donde pueden presentarse acumulación de nieve, hielo o baja visibilidad. Las familias podrán consultar las novedades sobre las clases a través de los canales oficiales de la Dirección General de Escuelas y de las comunicaciones que emita cada institución educativa.

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