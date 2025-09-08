Noticias Mendoza

Becas de Estudio Universitario para deportistas de Mendoza

El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza anunció la apertura de inscripciones para el Programa de Becas Universitarias destinadas a deportistas federados, desde el lunes 8 de septiembre. Una oportunidad única para avanzar en la formación académica y deportiva.

Con la Subsecretaría De Deportes y en articulación con distintas universidades de la provincia, anunció la apertura de inscripciones al programa de Becas de Estudio Universitario para Deportistas Federados.

El objetivo de esta iniciativa es acompañar a los atletas mendocinos en su desarrollo integral, fortaleciendo los aspectos físico, técnico, táctico, social y educativo, con la meta de potenciar el alto rendimiento en Mendoza.

Gracias a un acuerdo con prestigiosas instituciones educativas, los deportistas podrán iniciar, continuar o finalizar sus estudios en diversas carreras universitarias.

Universidades participantes 2026:

Universidad Juan Agustín Maza

Universidad De Mendoza

Universidad De Congreso

Universidad Champagnat

Instituto Universitario De Ciencias Empresariales

Universidad Nacional De Cuyo

Universidad Del Aconcagua

Requisitos

Los interesados deberán descargar la solicitud de inscripción en el siguiente enlace: https://www.mendoza.gov.ar/deportes/direcciones/direccion-de-alto-rendimiento/becas-de-estudio-a-deportistas-federados/ y presentarla en la Subsecretaría De Deportes junto con:

-Fotocopia del DNI

-Nota de intención dirigida al subsecretario de Deportes, Prof. Federico Chiapetta

-Certificado analítico de colegio secundario o constancia de alumno regular

-Certificado de deportista federado

-Currículum deportivo

Las inscripciones estarán abiertas desde el lunes 8 de septiembre hasta el viernes 31 de octubre de 2025, de lunes a viernes de 8 a 15 horas, en las oficinas de la Subsecretaría de Deportes, ubicadas en el Estadio Malvinas Argentinas del Parque General San Martín. Para más información, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Alto Rendimiento al 261 443 9100 (interno 141) o escribir al correo electrónico altorendimientodeportesmendoza@gmail.com.

