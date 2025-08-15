Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Deportes
Torneo Clausura

Blindaje tecnológico y anillos de seguridad: para el duelo Lepra – Boca

Hernán Amat, director general de Relaciones con la Comunidad, desglosó el operativo de seguridad para el Independiente Rivadavia vs. Boca. 

En diálogo en “Idolos Anonimos” con Jorge Barbieri y Orlando Abraham por Radio Jornada, el director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, brindó los detalles del importante operativo de seguridad que se desplegará este domingo en el Estadio Malvinas Argentinas. 

El encuentro, que enfrentará a Independiente Rivadavia y Boca Juniors, requiere una logística especial no solo por la envergadura del partido, sino por coincidir con el festejo del Día del Niño en el Parque General San Martín. Amat confirmó que se dispondrá de cientos de efectivos, que se sumarán al personal de seguridad privada para garantizar el orden.

Amat explicó que el operativo para el partido entre Independiente Rivadavia y Boca Juniors es particularmente complejo debido a la coincidencia con los festejos del Día del Niño en el Parque General San Martín.

Blindaje tecnológico y anillos de seguridad: para el duelo Lepra - Boca

 Aunque el partido es a las 20:30, la policía deberá gestionar simultáneamente el ingreso de los más de 30,000 espectadores y la salida gradual de las familias que asistieron a los festejos, un momento de especial atención entre las 19:00 y las 20:00 horas. El funcionario reconoció que, a pesar de los esfuerzos y la disposición de 200 efectivos adicionales en el parque, la salida de tal cantidad de gente inevitablemente se tornará “lenta”. 

Blindaje tecnológico y anillos de seguridad: para el duelo Lepra - Boca

El operativo comenzará temprano, con un trabajo coordinado en el Arco de Desaguadero junto a la Policía de San Luis y Gendarmería Nacional. En ese punto, se realizarán las primeras requisas y controles del programa Tribuna Segura a los colectivos de los hinchas visitantes. Una vez superado el primer filtro, los vehículos serán “encapsulados” hasta el estadio. Para evitar aglomeraciones en el estadio, las puertas se abrirán a las 17:30, tres horas antes del pitazo inicial, solicitando a la gente ir con tiempo.

Blindaje tecnológico y anillos de seguridad: para el duelo Lepra - Boca

En cuanto a los accesos, los hinchas visitantes ingresarán por el sector Norte, mientras que los de Independiente Rivadavia lo harán por el Apeadero Sur y Playa Oficial. El ingreso será con DNI físico (no se aceptará la aplicación Mi Argentina), un requisito obligatorio para todos los asistentes. Además de los tres anillos de seguridad para requisas y controles, el dispositivo contará con tecnología de avanzada: cámaras con identificación facialbodycams para el personal de seguridad, y la vigilancia del Centro Estratégico de Operaciones que monitoreará todas las cámaras del estadio.

Blindaje tecnológico y anillos de seguridad: para el duelo Lepra - Boca

Tránsito y elementos prohibidos

Amat se refirió a las quejas recurrentes por el tránsito lento al finalizar los partidos. Explicó que el Parque General San Martín es jurisdicción provincial, no municipal, y que por ello se desplegarán 200 efectivos adicionales para tratar de agilizar la evacuación, aunque reconoció que, con más de 30 mil personas, la salida “termina así siendo lenta”.

Blindaje tecnológico y anillos de seguridad: para el duelo Lepra - Boca

El director también abordó la problemática de los elementos arrojadizos. Aunque el mate sigue estando permitido en la platea cubierta, es algo que ya se está analizando para futuros eventos. Para evitar que el hielo de los vendedores se use como proyectil, se está solicitando a los dirigentes de los clubes que trabajen con los vendedores para que el hielo sea “molido”.

Próximos operativos y el futuro de los visitantes

El funcionario confirmó que ya se está trabajando en el operativo de seguridad para el próximo partido de Godoy Cruz en el Gambarte, que recibirá al Atletico Mineiro. El sector visitante será la platea de la familia (cabecera oeste), con una capacidad suficiente para los 300 a 500 brasileños que se estima que llegarán.

Blindaje tecnológico y anillos de seguridad: para el duelo Lepra - Boca

Finalmente, Amat compartió su visión sobre la vuelta de los hinchas visitantes al fútbol argentino. Sostuvo que, de concretarse, esta medida debe sustentarse en una “voluntad política transparente” y no solo en beneficios económicos. Enfatizó que Mendoza está en condiciones de recibir a ambas hinchadas, ya que no hay estadio en la provincia que no esté preparado para este tipo de operativos.

También puedes leer

Patrimonio provincial

Un nuevo cuadro de San Martín se suma al Memorial de la Bandera

Torneo Clausura

Blindaje tecnológico y anillos de seguridad: para el duelo Lepra – Boca

Inseguridad vial

Dos jóvenes murieron en Lavalle por un accidente de tránsito

Corredor Bioceánico

Detuvieron a un mendocino armado que intentaba cruzar a Chile

Donde vivía Pescarmona

Esto le cuesta a Mendoza mantener la casa oficial del gobernador

Torneo Clausura 2025

La Lepra ensaya con vistas al duelo contra Boca Juniors en Mendoza

Te puede interesar

En su casa

Encontraron muerto en Mendoza a uno de los imputados por el caso Bento

Patrimonio provincial

Un nuevo cuadro de San Martín se suma al Memorial de la Bandera

Torneo Clausura

Blindaje tecnológico y anillos de seguridad: para el duelo Lepra – Boca

Inseguridad vial

Dos jóvenes murieron en Lavalle por un accidente de tránsito

Corredor Bioceánico

Detuvieron a un mendocino armado que intentaba cruzar a Chile

Donde vivía Pescarmona

Esto le cuesta a Mendoza mantener la casa oficial del gobernador

Torneo Clausura 2025

La Lepra ensaya con vistas al duelo contra Boca Juniors en Mendoza

Inseguridad en Capital

Preventores de la Ciudad de Mendoza podrán portar pistolas Taser

En Guaymallén

Comienza la Wine Expo 2025 en el Hilton: 130 bodegas, gastronomía y música

En Buenos Aires

A casi un mes de votar, el peronismo y Milei están cabeza a cabeza

Agilidad y efectividad

Mendoza proyecta reformar el Código Procesal Penal y agilizar la Justicia

Turismo de alta gama

Nadal invertirá en el país en hoteles de lujo y Mendoza no será la excepción

Estado del tiempo

Mendoza, con precipitaciones aisladas en la previa de una ciclogénesis

En San Rafael

Alarma por incendios que podrían ser intencionales en Mendoza

Docente en la mira

Investigan en Mendoza una escabrosa historia de abuso infantil de años

Estado del tiempo

El viento Zonda anticipa el ingreso de un frente frío en Mendoza

Inseguridad vial

Hubo siete heridos en un choque frontal en Tupungato

Miniserie animada

Alvear presenta una producción audiovisual única en Mendoza

A disposición de la Justicia

Detuvieron al subgerente de un VEA de San Martín por intento de hurto

Ciclismo en Paraguay

Julieta Benedetti y Lucía Miralles fueron Plata y Bronce