

Hermoso gesto

Boxeadores del Club Villa Seca visitaron el CINNAT

Bajo la supervisión de Matías Lucero, profesor del club maipucino, jóvenes boxeadores realizaron una exhibición y explicaron las cualidades del boxeo, uno de los deportes más rudos y exigente. Fue una gran experiencia.

Reciprocidad. Respeto, cariño, aprendizaje de manera mutua. Un encuentro inolvidable e irrepetible para todos. Se alinearon los planetas para quienes fueron y para quienes esperaban, en ambos casos con ansiedad.

Ansiedad por visitar y ansiedad por ser visitados. El encuentro sucedió y una vez encendido el contacto todo fluyó.

Es que los chicos del Gimnasio de Villa Seca visitaron a los del Centro de Día “Creo en Mí”. De Maipú a Luján viajó la delegación para brindar una exhibición de box que encandiló a los muchachos del CINNAT.

Matías Lucero, Profesor del Gimnasio del Club Villa Seca, Oscar Gualpa, Secretario de la Federación Mendocina de Box, llegaron hasta la entidad de Carrodilla que recibió con mucho cariño y agradecimiento la visita de los púgiles.

Gonzalo Miranda, Damián Castro, David Monti, David Baquero, Brandon Muñoz, Thiago Arze, Ignacio Lucero, Astor Lucero, Rodrigo Monti y Domingo Rivero fue la delegación del club maipucino que brindó una hermosa exhibición que duró casi dos horas.

Para el Profe Matías Quiroga, el “haber estado ante estos chicos es algo emocionante. Yo vivo en un mundo duro como es el boxeo y ver este tipo de entidades que trabajan con estos jóvenes es algo que emociona. Nos vamos con el corazón repleto y con la intención de poder volver”.

“Esto es maravilloso. Almas puras hay aquí. Haber compartido este ratito con los chicos es algo inolvidable. Nuestros boxeadores se van muy contento y créanme que es una experiencia muy linda que los enriquecerá como personas. Gracias a los directivos del CINNAT por habernos dado esta oportunidad” dijo el experimentado Oscar Gualpa.

El encuentro fue, como dicen los protagonistas, hermoso, inolvidable y con reciprocidad de amor y respeto, valores no muy de moda por estos tiempos.

