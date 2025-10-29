Un operativo masivo contra el Comando Vermelho en el complejo de favelas Penha dejó más de 120 muertos, entre ellos cuatro policías, y generó controversia nacional e internacional.

Brasil vive las secuelas del operativo policial más letal en la historia de Río de Janeiro. El despliegue en el complejo de favelas Penha, contra el grupo criminal Comando Vermelho, dejó más de 120 muertos, incluidos cuatro agentes de policía.

Arrestos y recuperación territorial

Según el Gobierno de Río, la operación permitió:

Detener a 81 personas vinculadas al crimen organizado.

vinculadas al crimen organizado. Recuperar control territorial en zonas dominadas por el narcotráfico.

Sin embargo, la magnitud del enfrentamiento, que incluyó tiroteos intensos, drones con granadas y cierre total de barrios, generó una fuerte controversia.

Reacción de la comunidad y críticas

Vecinos denunciaron que durante la madrugada hallaron decenas de cuerpos no incluidos en el balance oficial y trasladaron los restos a la plaza São Lucas, reclamando justicia. “Fue una masacre”, afirmaron frente a los medios.

Contexto y advertencias del Gobierno

El operativo se realizó pocos días antes de que Río de Janeiro reciba actividades internacionales vinculadas a la COP30 y la cumbre C40 de alcaldes, motivo por el cual se reforzó la seguridad en toda la región.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, lamentó la pérdida de vidas y advirtió que, si el Estado de Río no logra contener la violencia, podría solicitarse una intervención federal. “Si el gobernador no puede controlar el crimen, será tragado por el crimen organizado”, afirmó.

Comando Vermelho, un grupo histórico

El Comando Vermelho, fundado en 1979 dentro de una cárcel de Río, es una de las organizaciones criminales más poderosas del país y rivaliza con el Primer Comando de la Capital (PCC). Pese a las críticas, el Gobierno nacional sostuvo que la operación constituyó un golpe significativo contra la organización.

