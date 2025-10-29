Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mundo
Comando Vermelho

Brasil registra más de 120 muertos en el operativo policial más letal en Río de Janeiro

Un operativo masivo contra el Comando Vermelho en el complejo de favelas Penha dejó más de 120 muertos, entre ellos cuatro policías, y generó controversia nacional e internacional.

Brasil vive las secuelas del operativo policial más letal en la historia de Río de Janeiro. El despliegue en el complejo de favelas Penha, contra el grupo criminal Comando Vermelho, dejó más de 120 muertos, incluidos cuatro agentes de policía.

Arrestos y recuperación territorial

Según el Gobierno de Río, la operación permitió:

  • Detener a 81 personas vinculadas al crimen organizado.
  • Recuperar control territorial en zonas dominadas por el narcotráfico.

Sin embargo, la magnitud del enfrentamiento, que incluyó tiroteos intensos, drones con granadas y cierre total de barrios, generó una fuerte controversia.

Reacción de la comunidad y críticas

Vecinos denunciaron que durante la madrugada hallaron decenas de cuerpos no incluidos en el balance oficial y trasladaron los restos a la plaza São Lucas, reclamando justicia. “Fue una masacre”, afirmaron frente a los medios.

Contexto y advertencias del Gobierno

El operativo se realizó pocos días antes de que Río de Janeiro reciba actividades internacionales vinculadas a la COP30 y la cumbre C40 de alcaldes, motivo por el cual se reforzó la seguridad en toda la región.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, lamentó la pérdida de vidas y advirtió que, si el Estado de Río no logra contener la violencia, podría solicitarse una intervención federal. “Si el gobernador no puede controlar el crimen, será tragado por el crimen organizado”, afirmó.

Comando Vermelho, un grupo histórico

El Comando Vermelho, fundado en 1979 dentro de una cárcel de Río, es una de las organizaciones criminales más poderosas del país y rivaliza con el Primer Comando de la Capital (PCC). Pese a las críticas, el Gobierno nacional sostuvo que la operación constituyó un golpe significativo contra la organización.

Recomendaciones
Sigue las actualizaciones sobre seguridad y crimen organizado en Brasil.

También puedes leer

Comando Vermelho

Brasil registra más de 120 muertos en el operativo policial más letal en Río de Janeiro

Legislatura

Mendoza moderniza la Ley de Tránsito: licencias digitales y trámites simplificados

Entrada gratuita

Ciudad de Mendoza celebra el 13° Encuentro Nacional de Artesanías en plaza Independencia

Fraude en el Este

San Martín: alertan por estafa laboral que usa el nombre de Bodega Los Haroldos

Debieron internarlo

Intento de suicidio en el Juzgado de Familia de Rivadavia: se disparó durante una mediación

Inseguridad aérea

Avión de fumigación impacta cables en San Martín y logra aterrizar sin emergencias

Te puede interesar

Zona Este

Condenan a 8 años de prisión a un hombre por abuso sexual infantil en San Martín

Comando Vermelho

Brasil registra más de 120 muertos en el operativo policial más letal en Río de Janeiro

Legislatura

Mendoza moderniza la Ley de Tránsito: licencias digitales y trámites simplificados

Entrada gratuita

Ciudad de Mendoza celebra el 13° Encuentro Nacional de Artesanías en plaza Independencia

Fraude en el Este

San Martín: alertan por estafa laboral que usa el nombre de Bodega Los Haroldos

Debieron internarlo

Intento de suicidio en el Juzgado de Familia de Rivadavia: se disparó durante una mediación

Inseguridad aérea

Avión de fumigación impacta cables en San Martín y logra aterrizar sin emergencias

Presunto abuso sexual

Extradición a Chile: la Justicia de Mendoza avala el traslado de los rugbiers Falaschi y Morales

Acceso Este

Ruta 7: licitan mejoras en Maipú y Guaymallén y no en San Martín donde hubo siniestros fatales

Prevención y salud

ACV en Mendoza: más de 2.000 casos anuales y la importancia de la detección temprana

Estado del tiempo

Alerta meteorológica en Mendoza: se esperan tormentas y viento Zonda este viernes

Liga Profesional

Aldosivi pidió a la AFA revisar el fallo y Godoy Cruz podría volver a perder los puntos

Gestión pública

Mendoza adjudicó la II etapa de la Doble Vía del Este y lanza la licitación del Tren de Cercanías

Mirá para arriba

Joven en Portugal graba el paso de un cometa que ilumina el cielo nocturno

Junín

La escuela más antigua de Mendoza cumple 175 años: invita a exalumnos a la celebración

Estado del tiempo

Lluvias débiles, viento sur y brusco descenso térmico en gran parte de Mendoza

Arte local

Felipe Prisco, el joven diseñador mendocino que conquista alfombras rojas a los 18 años

Modernización del Estado

Milei aseguró que buscará consensos para avanzar en las reformas

Mercado cambiario

Morgan Stanley destacó el potencial del crecimiento del crédito en Argentina

Estado del tiempo

Pronóstico extendido en Mendoza: frío, viento y lluvias débiles hasta el miércoles