Bruno Miranda alista participación en Mundial Rotax en Bahrein

El piloto chileno estará en el Mundial Rotax, que será en Bahrein del 29 de noviembre al 6 de diciembre próximos, como recompensa por su logro local.

Muy movido ha sido este 2025 para el pequeño piloto de karting Trasandino, quien aparte de correr en Chile también lo ha hecho en Argentina (invitado a la quinta fecha del Champions Cup IAME Series en el Kartódromo Internacional Ciudad de Zárate, y finalizó quinto en la categoría Cadete) y en Portugal, España e Italia (en el marco del Champions of the Future Academy Program, certamen de la Federación Internacional de Automovilismo, FIA).

Además fue segundo en la serie Mini el Sudamericano efectuado en julio en Tiltil en la pista del Club de Aeromodelos de Chile, CACH, en Tiltil.

Y tras coronarse a comienzos el 4 de octubre bicampeón de la categoría Micro Max del Campeonato Rotax nacional, serie para competidores de 8 a 11 años, para el corredor viene un gran desafío de cierre de temporada.

Estará en el Mundial Rotax, que será en Bahrein del 29 de noviembre al 6 de diciembre próximos, como recompensa por su logro local.

“Estoy muy contento por lo que viene para terminar este positivo año… Ir al Mundial es un sueño enorme para mí, y lo alcancé con esfuerzo y pasión”, dijo Bruno Miranda, quien el pasado 15 de septiembre cumplió diez años y cursa cuarto básico en el Colegio San Felipe Diácono de Calera de Tango.

Además, el equipo que lo asesora ya está trabajando en el diseño de su calendario deportivo 2026, que contempla su presencia en el plano local, y también en los Campeonatos de Karting de Argentina y de Italia.

Fotos: Bill Torres y @josecurva1 (Instagram)

Agencia GlobeSport

www.globesport.cl

