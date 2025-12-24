Bruno Miranda: el niño piloto que brilló en el mundo y prepara su 2026

Tras un 2025 histórico, con podios mundiales y sudamericanos en la categoría Micro Max, Bruno Miranda se prepara para dar el salto a la Mini y seguir su crecimiento en torneos nacionales e internacionales de karting.

Con un 2025 lleno de logros internacionales, el joven piloto chileno de karting Bruno Miranda se prepara para dar un gran salto en su carrera. Con apenas 10 años, el piloto ya se consolidó como una de las promesas del karting en Latinoamérica y planea una temporada 2026 llena de competencias nacionales e internacionales, cambios de categoría y nuevos desafíos deportivos.

¿Qué logros consiguió Bruno Miranda en 2025?

Bruno Miranda cerró el año 2025 de manera espectacular: fue subcampeón del mundo de la categoría Micro Max en el Campeonato Rotax en Bahrein, subcampeón del Sudamericano Mini en Tiltil, Chile, y bicampeón chileno Micro Max Rotax. Este joven piloto chileno de 10 años dejó su huella en la escena internacional del karting, poniendo a Chile en lo más alto del podio mundial.

¿Qué cambios tendrá Bruno en la temporada 2026?

Según su padre y mánager, Luis Miranda, Bruno dejará la categoría Micro Max (8 a 11 años) para pasar definitivamente a la Mini (10 a 13 años), cerrando un ciclo exitoso y comenzando uno nuevo. En 2026 participará en el Campeonato Rotax Max Challenge en Chile, se sumará a un nuevo equipo, Junior Team, y mantendrá el soporte mecánico de TB Kart.

En el plano internacional, planea competir en el Campeonato IAME Series en Argentina, que cuenta con diez fechas repartidas durante todo el año.

¿Cuál ha sido la experiencia internacional de Bruno?

Bruno Miranda ha tenido experiencias deportivas en Europa y Asia. En 2025 compitió en Portugal, España e Italia, y participó en los Emiratos Árabes Unidos en el Champions of the Future Academy Program, certamen de la FIA (Federación Internacional de Automovilismo). También fue invitado a la quinta fecha del Champions Cup IAME Series de Argentina, en el Kartódromo Internacional Ciudad de Zárate, donde finalizó quinto en la categoría Cadete.

¿Cómo combina Bruno el karting con su vida personal?

Bruno cumplió 10 años el 15 de septiembre y estudia en el Colegio San Felipe Diácono de Calera de Tango. A pesar de su corta edad, su calendario competitivo y sus logros internacionales muestran una carrera en ascenso, consolidando su nombre como una de las promesas del karting chileno.