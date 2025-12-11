Bruno Miranda es subcampeón del mundo en final Rotax de Bahrein

El precoz piloto cerró el año de la mejor manera demostrando que es una de las joyas del karting Sudamericano.

Excelentes noticias llegaron desde Asia, donde el pequeño piloto de karting Bruno Miranda obtuvo el segundo puesto de la categoría Micro Max en la definición mundial del Campeonato Rotax, que se desarrolló en Bahrein.

El corredor cerró su temporada 2025 titulándose subcampeón planetario en su primera incursión en ese certamen, al que clasificó en su calidad de bimonarca local de la categoría Micro Max, de 8 a 11 años, del Campeonato Rotax local.

El piloto de karting largó noveno en la final, que tuvo 36 participantes. Siempre estuvo en el grupo de avanzada y terminó cuarto, pero debido a sanciones recibidas por un par de rivales que estaban más adelante avanzó al segundo lugar, un gran logro por primera vez ubicó al karting chileno en el podio de esa competencia internacional.

“Estoy muy contento por lo logrado, pues fui avanzando siempre. En una de las curvas se me montaron y quedé doce, pero empecé a remontar. En el penúltimo giro me tiré por fuera y cuando iba a quedar tercero me chocaron, por lo que finalicé cuarto. Pero al final fui segundo, lo que es excelente para terminar el año”.

“Llegar a Asia fue un sueño hecho realidad. Competía contra muchos rivales, más de treinta por manga, lo que no es lo que pasa en Chile. Sigo aprendiendo mucho, lo que era la meta de este viaje… No se imaginan la alegría que siento, pues este no ha sido un año fácil. Pero sin duda todo valió la pena para cerrarlo así”, dijo Bruno Miranda, quien por lejos desde las clasificaciones fue el mejor de un grupo de seis chilenos que compitió en Bahrein en distintas series.

El chileno registró un tiempo de 12:38.049 para los doce giros de la final, con un promedio de 82.01 kilómetros por hora.

El podio en Bahrein lo completaron el ganador, Benjamin Karakjovic de Emiratos Árabes Unidos (con un tiempo de 12:37.687), y en el tercer puesto terminó Dominic Vera Roa, de Colombia (con un crono de 12:38.091).

Para el próximo año, su equipo está trabajando en el diseño de un calendario que contempla presencias en el plano local y también en los Campeonatos de Karting de Argentina y de Italia.

Bruno Miranda estuvo acompañado en Bahrein por su padre y mánager, Luis Miranda, y por el mecánico Gustavo “Tuty” Suárez, especialista chileno avecindado en España.

