Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Averiguación de paradero

Buscan a un hombre desaparecido en Dorrego, Guaymallén

El hombre con averiguación de paradero tiene 39 años y desapareció el 3 de agosto en el barrio Alimentación, en Guaymallén. Piden colaboración a la comunidad y que cualquier información sea comunicada de inmediato al 911.

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza solicitó este jueves la difusión urgente de los datos personales y la imagen de Ramiro Jesús Álvarez Atienza, un hombre de 39 años que fue visto por última vez el pasado sábado 3 de agosto, alrededor de las 21:30, en el barrio Alimentación de Dorrego, Guaymallén.

Desde la Oficina Fiscal N° 1, a cargo de la investigación, indicaron que se trata de una averiguación de paradero y apelaron a la colaboración de la ciudadanía para dar con su ubicación lo antes posible.

Señales particulares del hombre de Dorrego desaparecido

Ramiro mide un metro ochenta, tiene contextura delgada, el cabello largocastaño oscuro, y lo usa recogido en una cola de caballo. Lleva bigote y barba, y en su oreja izquierda porta un aro pequeño.

Al momento de su desaparición vestía un jean azul claro, con un bolsillo trasero roto, y una campera negra de tela gruesa con detalles en blanco. En la espalda del abrigo se observa un estampado grande con letras en inglés.

Cómo colaborar

Desde el Ministerio Público pidieron que cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo sea comunicada de inmediato al 911 o al organismo judicial más cercano.

La familia y las autoridades agradecen profundamente la difusión de esta búsqueda en todos los medios posibles.

También puedes leer

Averiguación de paradero

Buscan a un hombre desaparecido en Dorrego, Guaymallén

Paz, pan y trabajo

San Cayetano: custodiados por la policía marcharon en Mendoza

Salud comunitaria

El Gobierno de Mendoza sancionará a padres antivacunas

Mother your children are like birds

Mother your children are like birds

Mother your children are like birds

Te puede interesar

ExDT de Talleres

El hockey sobre patines despide al legendario Mario Agüero

Averiguación de paradero

Buscan a un hombre desaparecido en Dorrego, Guaymallén

Paz, pan y trabajo

San Cayetano: custodiados por la policía marcharon en Mendoza

Salud comunitaria

El Gobierno de Mendoza sancionará a padres antivacunas

Mother your children are like birds

Mother your children are like birds

Mother your children are like birds

Estado del tiempo

Llegaron los vientos y la inestabilidad a la provincia de Mendoza

Clausura 2025

El Tomba e Independiente ya tienen árbitros para la fecha 4

Se agranda la familia

Mendoza recibió dos cóndores andinos heridos para su recuperación

Desde Buenos Aires

Alfredo Cornejo reconoció la caída del consumo y salarios planchados

Lucha contra el abigeato

Decomisan casi 200 kilos de carne en mal estado y recuperan animales robados

Primera Nacional

El Lobo recuperó su aullido con vistas a su objetivo de ascenso

Mejoras en el servicio

Anunciaron un corte de agua potable en Luján de Cuyo hoy martes

Elecciones 2025

El espacio de Luis Petri no tendrá precandidatos en una lista de la UCR

Torneo Federal A

Los mendocinos fueron locales: Huracán perdió y San Martín empató

Jubilados y pensionados

Proyectan, “transporte público gratis para mayores de 60 años”

Trabajos en el Este

Anuncian cortes y desvíos en la Ruta 7 por continuación de obras

En Godoy Cruz

Murió un hombre al quedar atrapado en el incendio de su casa

Elecciones 2025

Entre Alfonsín y Milei, hay hombres que no tienen límites