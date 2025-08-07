El hombre con averiguación de paradero tiene 39 años y desapareció el 3 de agosto en el barrio Alimentación, en Guaymallén. Piden colaboración a la comunidad y que cualquier información sea comunicada de inmediato al 911.

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza solicitó este jueves la difusión urgente de los datos personales y la imagen de Ramiro Jesús Álvarez Atienza, un hombre de 39 años que fue visto por última vez el pasado sábado 3 de agosto, alrededor de las 21:30, en el barrio Alimentación de Dorrego, Guaymallén.

Desde la Oficina Fiscal N° 1, a cargo de la investigación, indicaron que se trata de una averiguación de paradero y apelaron a la colaboración de la ciudadanía para dar con su ubicación lo antes posible.

Señales particulares del hombre de Dorrego desaparecido

Ramiro mide un metro ochenta, tiene contextura delgada, el cabello largo, castaño oscuro, y lo usa recogido en una cola de caballo. Lleva bigote y barba, y en su oreja izquierda porta un aro pequeño.

Al momento de su desaparición vestía un jean azul claro, con un bolsillo trasero roto, y una campera negra de tela gruesa con detalles en blanco. En la espalda del abrigo se observa un estampado grande con letras en inglés.

Cómo colaborar

Desde el Ministerio Público pidieron que cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo sea comunicada de inmediato al 911 o al organismo judicial más cercano.

La familia y las autoridades agradecen profundamente la difusión de esta búsqueda en todos los medios posibles.

