Mendoza
San Rafael

Buscan a una adolescente que fue vista por última vez el viernes pasado

La adolescente por la que piden ayuda para encontrarla tiene 13 años y nadie sabe de ella desde el pasado viernes 3 de octubre en San Rafael

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza emitió un comunicado de prensa con el fin de solicitar la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de la menor Dan Zoe Ayende Poblete, de 13 años.

La adolescente fue vista por última vez en San Rafael durante la noche del viernes 3 de octubre, aproximadamente a las 22 horas.

Según la información detallada en el expediente, Dan Zoe mide 1.65 metros de altura y posee una contextura robusta. Su cabello es negro y ondulado y lleva flequillo. Sus ojos son de color marrón y su tez es blanca.

En el momento de su desaparición, se sabe que la menor vestía ciertas prendas específicas. Llevaba puesta una pollera de jeans y una remera negra. En cuanto al calzado, usaba zapatillas de la marca Fila, que eran blancas con rayas anaranjadas.

Las autoridades solicitaron a cualquier persona que posea información relevante sobre el paradero de Dan Zoe Ayende Poblete que se comunique de inmediato al 911 o bien dirigirse a la dependencia policial más cercana.

