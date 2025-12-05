Calvente invertirá 14 millones de dólares para mejorar servicio de agua potable

La Municipalidad de Guaymallén anunció un plan histórico que ordenará a los operadores comunitarios y mejorará el servicio de agua potable para 80 mil vecinos de la zona este. La iniciativa contempla obras, tecnología y un esquema de criticidad que se ejecutará durante los próximos 4 años.

El intendente Marcos Calvente presentó el proyecto durante el V Congreso Internacional del Agua para el Futuro, organizado por Irrigación. Allí explicó que el departamento invertirá 14 millones de dólares en un programa integral destinado a optimizar el acceso al agua potable para unas 18 mil conexiones domiciliarias hoy abastecidas por once operadores comunitarios. El objetivo: lograr un servicio homogéneo, eficiente y preparado para contingencias.

¿Qué anunció Calvente sobre la provisión de agua potable en Guaymallén?

El intendente reveló que, tras año y medio de trabajo con los operadores comunitarios, se elaboró un Plan de Criticidad y Contingencia basado en cuatro dimensiones: mejoras en reservorios, hidromedición micro y macro, red de distribución e infraestructura para emergencias. Calvente señaló que el sistema actual es deficiente y carece de inversiones estructurales que garanticen continuidad y calidad en el servicio.

¿Cuánto se invertirá y qué impacto tendrá en los vecinos?

El municipio destinará 14 millones de dólares en 4 años, en conjunto con los once operadores comunitarios. El propósito es alcanzar una prestación uniforme, segura y capaz de responder a eventos que comprometan la operatividad. “Dimos un paso inédito: ordenar a los operadores y establecer un estándar de servicio”, destacó Calvente.

¿Qué avances tuvo Guaymallén en drenajes y eficiencia hídrica?

El intendente recordó que el departamento lleva 7 años de obras continuas de drenajes, con 400 kilómetros de canales impermeabilizados. Guaymallén pasó de tener el 20% de su infraestructura hidráulica revestida al 90%, transformando su eficiencia hídrica y beneficiando tanto a zonas urbanas como agrícolas.

¿Cómo se trabaja la captación de agua de lluvia y la recarga de napas?

Calvente explicó que el sistema de drenajes urbanos incluye obras para la captación de agua de lluvia, lo que permite recargar napas subterráneas. Cada nueva infraestructura incorpora estructuras de retención y drenaje diseñadas para aprovechar mejor los caudales pluviales.

¿Qué cambios se impulsarán en el riego de espacios verdes?

La tecnificación del riego avanza en plazas y paseos, y tendrá su mayor impacto en la remodelación integral del Acceso Este. El Parque del Acceso, que pasará de 7,5 a 15 kilómetros, contará con un sistema de riego tecnificado que permitirá regar el doble de superficie con el mismo volumen de agua.

¿Qué lugar ocupa la cultura del consumo en la eficiencia hídrica?

Calvente subrayó que, además de la infraestructura, existe un desafío cultural. Aseguró que el mal uso del agua en los hogares mendocinos incide más en la eficiencia del sistema que las pérdidas técnicas. Por eso, el municipio trabaja junto a Aysam y los operadores comunitarios para reducir consumos y mejorar hábitos.