Argentina
Cambios en el Pasaporte y DNI.
Documentos y fraudes

Desde febrero cambian el DNI y el Pasaporte: cuáles son las nuevas medidas de seguridad

El Registro Nacional de las Personas implementará desde el 1 de febrero cambios en el DNI y el Pasaporte argentino para reforzar la seguridad, evitar fraudes y modernizar el sistema de identificación.

A partir del 1 de febrero, el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el Pasaporte argentino incorporarán nuevas medidas de seguridad y modificaciones en su diseño. Así lo informó el Registro Nacional de las Personas (Renaper) mediante las Disposiciones 54/2026 y 55/2026, con el objetivo de agilizar la verificación de identidad y reducir riesgos de fraude documental.

¿Desde cuándo rigen los cambios en el DNI y el Pasaporte?

Las modificaciones comenzarán a aplicarse desde el 1 de febrero, según lo establecido por el Renaper, organismo que depende de la Secretaría de Interior del Ministerio del Interior.

¿A quiénes alcanzan los cambios en el DNI?

Los cambios impactan tanto en argentinos como en extranjeros:

  • Menores de 14 años: recibirán un DNI con las mismas características que el de los mayores.
  • Niños menores de 5 años: el documento incluirá la firma del padre, madre, tutor o representante legal.
  • Extranjeros: el DNI tendrá las mismas características de seguridad que el de ciudadanos argentinos, sin distinción de edad.

¿Qué nuevas medidas de seguridad incorpora el DNI?

El nuevo DNI suma medidas de seguridad Nivel 1, visibles a simple vista y sin necesidad de herramientas especiales.

¿Qué elementos tendrá el anverso del nuevo DNI?

Entre los principales cambios se incorporan:

  • Escarapela argentina como marco del retrato
  • Tres estrellas argentinas debajo de la foto
  • Símbolo internacional de documento electrónico de viaje
  • Bandera Nacional
  • Sol de Mayo
  • Glaciares Argentinos
  • Cordón cordillerano
  • Mapa bicontinental

¿Qué características tendrá el DNI antes de la personalización?

El documento incluirá, entre otros elementos:

  • Impresión en arco iris
  • Superficies táctiles
  • Fondos de seguridad en impresión offset
  • Guilloches de dos colores
  • Holograma transparente integrado
  • Ventana transparente
  • Número de serie prepersonalizado

¿Qué se agrega al DNI luego de la personalización?

Una vez personalizado, el DNI contará con:

  • Imagen fantasma repetida dentro de una ventana transparente
  • Datos personales grabados a láser
  • Imagen láser cambiante (CLI)
  • Grabado láser táctil en la fecha de nacimiento
  • Recubrimiento líquido transparente del retrato

¿Qué cambios presenta el reverso del DNI?

El reverso del documento incorporará símbolos nacionales y naturales como:

  • Monumento Nacional a la Bandera
  • Bandera Argentina
  • Islas Malvinas
  • Ballena Franca Austral
  • Flor Nacional del Ceibo

Además, tras la personalización, se incluirá un código QR para facilitar la verificación de identidad.

¿Qué modificaciones se aplican al Pasaporte argentino?

El Renaper aclaró que los pasaportes emitidos antes de esta medida seguirán siendo válidos hasta su vencimiento. Mientras haya stock, se continuarán utilizando los insumos actuales.

¿Cómo será la nueva cubierta del Pasaporte?

La cubierta del Pasaporte electrónico:

  • Será de base celulósica con acabado acrílico
  • Tendrá color azul oscuro
  • Incluirá leyendas en color oro mediante sistema Hot Stamping
  • Mostrará las inscripciones “MERCOSUR”, “REPÚBLICA ARGENTINA” y “PASAPORTE”, junto al símbolo internacional de pasaporte electrónico

En la contratapa se destacará el mapa de América del Sur, incluyendo las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y el Sector Antártico Argentino.

¿Qué cambios tendrá la primera página del Pasaporte?

La primera página contendrá los datos institucionales impresos sobre policarbonato. Una vez agotados los insumos actuales, la referencia a la “Jefatura de Gabinete de Ministros” será reemplazada por “Ministerio del Interior”, conforme a la Ley 22.520.

¿Cómo funcionará la hoja de datos y la lectura mecánica?

El pasaporte contará con:

  • Zona de Inspección Visual (ZIV)
  • Zona de Lectura Mecánica (ZLM), con datos estandarizados a nivel internacional
  • Información compatible con sistemas de control migratorio de todo el mundo

Las páginas interiores incluirán fondos de seguridad, rosetas y perforado láser con el número de pasaporte.

¿Cuál es la vigencia del Pasaporte argentino?

  • Mayores de edad: 10 años
  • Menores de edad: 5 años
  • Pasaportes excepcionales para extranjeros: 2 años

En el caso de menores o personas con capacidad restringida, la vigencia podrá ser limitada a pedido de quienes ejerzan la responsabilidad legal.

