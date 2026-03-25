Camioneros protestan en Ruta 40 en Mendoza por la suba de los combustibles

El reclamo de los camioneros se intensificó este miércoles en Mendoza, con cortes parciales sobre Ruta 40. Denuncian aumentos constantes en las naftas e incumplimientos en la actualización de los valores de los fletes, lo que genera pérdidas económicas en el sector.

El impacto de los constantes aumentos en los precios de los combustibles volvió a sentirse con fuerza en las rutas argentinas a través de un reclamo de camioneros en Mendoza sobre la Ruta 40, y por lo que consideran un incumplimiento en tarifas de fletes.

En esta oportunidad, transportistas protagonizaron una nueva jornada de protesta en Mendoza, visibilizando una problemática que se repite a lo largo del país. La falta de actualización en las tarifas de los fletes, sumada al encarecimiento diario del gasoil, configura un escenario crítico para quienes trabajan al volante.

¿Por qué protestan los transportistas en Mendoza?

Los trabajadores del transporte de cargas vienen manifestando su malestar desde hace tiempo, pero en las últimas semanas la situación se agravó. El principal eje del reclamo gira en torno a dos factores clave: el incremento sostenido en los precios de los combustibles y la falta de actualización de las tarifas de flete.

Según expresan desde el sector, el costo del gasoil aumenta prácticamente a diario, lo que impacta de forma directa en la rentabilidad de los viajes. Sin embargo, las tarifas que perciben por sus servicios no se ajustan en la misma proporción, generando un desfasaje que deriva en pérdidas económicas.

Este desbalance ha llevado a muchos transportistas a trabajar por debajo de sus costos operativos, una situación que consideran insostenible en el corto plazo. Por ello, decidieron intensificar las medidas de fuerza y trasladar su reclamo a las rutas.

¿Dónde se realizó la protesta y cómo afectó al tránsito?

La manifestación tuvo lugar sobre la Ruta 40, en las inmediaciones del cruce con Ruta 7, uno de los puntos neurálgicos del tránsito en Mendoza. Allí, los camioneros realizaron un corte parcial de la calzada en dirección sur, generando demoras y complicaciones para quienes circulaban por la zona.

Se trata de un sector con alto flujo vehicular, especialmente durante las primeras horas de la mañana, lo que amplificó el impacto de la medida. Automovilistas y transportistas particulares debieron reducir la velocidad y circular con precaución ante la presencia de los manifestantes.

A pesar de la protesta, el tránsito no fue interrumpido completamente, ya que se mantuvo una vía habilitada para evitar un colapso total en la circulación.

¿Qué rol tuvo la Policía en el operativo?

En el lugar se hicieron presentes efectivos policiales, quienes trabajaron en la organización del tránsito para minimizar los inconvenientes. Su intervención fue clave para ordenar la circulación en un punto donde el caudal vehicular suele ser elevado.

Los agentes coordinaron desvíos y asistieron a los conductores, evitando mayores complicaciones en una zona estratégica para la conexión vial de la provincia. Además, supervisaron que la protesta se desarrollara sin incidentes de gravedad.

¿Cómo impacta esta situación en el transporte de cargas?

El conflicto pone en evidencia una problemática estructural que afecta al transporte de cargas en Argentina. El aumento de los costos operativos, encabezados por el combustible, reduce los márgenes de ganancia y pone en riesgo la continuidad de muchos trabajadores independientes.

A esto se suma la falta de controles efectivos en el cumplimiento de las tarifas mínimas de referencia, lo que genera una competencia desigual dentro del sector. Mientras algunos transportistas aceptan valores por debajo de lo establecido para no perder viajes, otros ven deteriorada su rentabilidad.

En este contexto, las protestas en rutas se convierten en una herramienta de visibilización, pero también en un factor que impacta en la logística y el abastecimiento.

¿Qué puede pasar en los próximos días?

De no mediar una respuesta por parte de las autoridades o de los sectores involucrados en la cadena de transporte, no se descarta que las medidas de fuerza se intensifiquen. Los transportistas advierten que la situación es crítica y que necesitan soluciones urgentes para sostener la actividad.

Entre los posibles escenarios se encuentran nuevos cortes parciales o totales en rutas clave, lo que podría generar mayores complicaciones en el tránsito y afectar la distribución de mercaderías.

El conflicto sigue abierto y refleja una tensión creciente entre los costos reales del transporte y los ingresos que perciben quienes sostienen una actividad esencial para la economía del país.