Después de semanas de preocupación por los vuelcos cloacales, los agricultores del norte de Mendoza respiran aliviados. Gracias al trabajo conjunto entre productores, Aysam e Irrigación, la situación del canal Pescara mejoró notablemente y el agua volvió a ser apta para los cultivos.

Durante semanas, la incertidumbre marcó el día a día de los productores de Lavalle, debido a que el canal Pescara, una de las principales fuentes de agua de riego de la zona, estaba afectado por vuelcos cloacales que ponían en riesgo las siembras de verano y la calidad del agua.

Hoy, el panorama cambió.

“Los vuelcos cloacales han cesado en un 90%”, confirmó Víctor Ghiotti, presidente de la Cámara de Productores de la Zona Norte de Lavalle.

El alivio llegó tras un trabajo coordinado con Aysam y Irrigación, que permitió controlar la situación y devolver la normalidad al sistema de riego.

“Aysam propuso un plan B, derivando los residuos a piletas de contención y no directamente a los canales. Eso fue clave para proteger los cultivos”, explicó Ghiotti.

Los productores reconocen que la medida es temporal, pero valoran que haya frenado el impacto ambiental y productivo. “Fue un respiro. El canal volvió a estar casi normal”, resumió el dirigente.

🌱 Confianza y compromiso

Desde la Cámara transmitieron un mensaje claro:

“Queremos que la gente consuma nuestros productos con total confianza. El melón de Lavalle, las verduras y las hortalizas no presentan ningún tipo de contaminación”, aseguró Ghiotti.

El norte de Mendoza busca consolidarse como nuevo cinturón verde de la provincia, donde la horticultura crece a medida que las zonas urbanas se expanden hacia el centro.

“Muchos productores están reemplazando los viñedos por hortalizas. Es una forma de adaptarse y mantener la actividad”, señaló.

💧 El desafío del agua

Aun con este avance, los agricultores advierten que la escasez de agua sigue siendo un desafío diario.

“Hay fincas que se abandonan porque directamente no pueden regar. Faltan obras y hay canales de tierra que pierden mucha agua”, explicó Ghiotti.

Por eso, desde la Cámara piden más inversiones en infraestructura hídrica y cloacal, y un ordenamiento territorial que acompañe el crecimiento urbano.