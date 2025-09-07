Noticias Mendoza

Tormenta de Santa Rosa

Cañón del Atuel: habilitaron el tránsito que había sido afectado por el temporal

El circuito del Cañón del Atuel (RP 173) ya puede transitarse nuevamente, luego de que Vialidad Mendoza concluyera con las tareas para recuperar la circulación de vehículos, que se vio interrumpida el fin de semana pasado por el temporal de lluvias y nieve.

El tránsito vehicular fue habilitado luego de los trabajos realizados desde Vialidad de Mendoza en la zona del Cañón del Atuel, en San Rafael, luego de los inconvenientes producidos por el temporal que significó la reciente Tormenta de Santa Rosa.

La novedad fue confirmada por el jefe de Zona Sur de la Dirección Provincial de Vialidad, Carlos Sanchez, quien señaló que la transitabilidad se habilita en todo el camino con las mismas condiciones que imperaban hasta la semana pasada.

El circuito queda transitable para motos, automóviles, camionetas, combis y minibuses de hasta 10 metros de longitud y camiones turísticos de doble tracción para pasajeros. La velocidad máxima permitida es de 40 kilómetros por hora y continúa vigente la recomendación de no transitar en horario nocturno.

También se mantienen los sentidos de circulación que estaban imperando hasta la semana pasada: doble mano entre Valle Grande y el kilómetro 10, y entre el dique el Nihuil y la Central Hidroeléctrica 1. Mientras que rige el sentido de mano única en dirección Nihuil – Valle Grande, desde la CH1 hasta 10 kilómetros antes del embalse.

Las lluvias dejaron un panorama complicado en el paseo de montaña, por lo que los hombres de Vialidad Mendoza tuvieron que despejar desprendimientos de rocas sobre el camino, quitar toneladas de acarreos que se acumularon sobre badenes, alcantarillas y zanjones, reponer áridos en algunos sectores y volcar material grueso en lugares donde aún hay agua. Esta última acción permitirá que el agua siga escurriendo y a la vez que esos tramos afectados sean transitables.

