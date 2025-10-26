Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Elecciones 2025

Caos de apertura en Mendoza: demoras en escuelas y confusión con la doble urna

El inicio de la jornada electoral en Mendoza arrancó con demoras en varios establecimientos por ausencia de presidentes de mesa y complicaciones en el uso de la doble urna, un sistema que reemplaza al cuarto oscuro y que generó confusión entre autoridades y votantes.

Los primeros electores que llegaron puntuales a las escuelas de Mendoza para votar este domingo se encontraron con un arranque accidentado: la apertura de mesas se demoró por la ausencia de autoridades y por la confusión que generó la implementación de la doble urna, lo que obligó a muchos a esperar en los pasillos sin poder emitir su voto.

En varios establecimientos debieron ser los mismos vocales quienes asumieron el rol de presidentes de mesa para poder habilitar el inicio de la elección, que debía comenzar a las 8. La escena más repetida fue la de votantes formando fila durante largos minutos sin recibir indicaciones claras sobre cuándo podrían avanzar.

El nuevo sistema —que reemplaza al cuarto oscuro tradicional— obligó a los ciudadanos a usar biombos y luego depositar las boletas en dos urnas: la celeste para la boleta única nacional y la verde para la provincial. La falta de práctica de las autoridades y la necesidad de explicar el circuito a cada persona enlenteció aun más el proceso y generó malestar entre quienes intentaron votar temprano para evitar demoras.

En esta jornada Mendoza define candidatos para cinco bancas en Diputados de la Nación, 24 diputados y 19 senadores provinciales, además de concejales en 12 departamentos. En total están habilitadas para votar 1.523.848 personas, con Guaymallén como el distrito de mayor peso electoral. El voto es obligatorio para ciudadanos de 18 a 70 años.

Preguntas frecuentes sobre la apertura de escuelas en Mendoza

¿Por qué hubo demoras en la apertura de las escuelas?
Las mesas no pudieron habilitarse a las 8 por falta de autoridades y por la complejidad en la implementación del sistema de doble urna.

¿Qué es la doble urna y por qué generó confusión?
El sistema reemplaza al cuarto oscuro: se vota detrás de biombos y luego se depositan las boletas en dos urnas distintas (nacional y provincial), lo que obligó a explicar el proceso a cada votante y ralentizó el inicio.

¿Quiénes están obligados a votar hoy en Mendoza?
El voto es obligatorio para ciudadanos de entre 18 y 70 años.

¿Qué se elige en esta elección?
Se eligen candidatos para cinco bancas en Diputados de la Nación, 24 diputados provinciales, 19 senadores provinciales y concejales en 12 departamentos.

¿Cuántos mendocinos están habilitados para votar?
Un total de 1.523.848 personas están en condiciones de sufragar, siendo Guaymallén el departamento con más electores.

También puedes leer

Actores de luto

Falleció Claudia Schijman, actriz de El Eternauta y referente del espectáculo argentino

Elecciones 2025

Cornejo votó y habló sobre la macroeconomía y su visión tras las elecciones en Mendoza

Elecciones 2025

Mendoza vota: quiénes fueron los primeros políticos y candidatos en sufragar hoy

Elecciones 2025

Caos de apertura en Mendoza: demoras en escuelas y confusión con la doble urna

Elecciones 2025

Votan en Mendoza el recambio legislativo en 644 escuelas que están habilitadas

Córdoba

Independiente Rivadavia se mete en la final de la Copa Argentina tras vencer a River en penales

Te puede interesar

Elecciones 2025

Carolina Jacky saludó a los ganadores y pidió respetar la voz del pueblo mendocino

Actores de luto

Falleció Claudia Schijman, actriz de El Eternauta y referente del espectáculo argentino

Elecciones 2025

Cornejo votó y habló sobre la macroeconomía y su visión tras las elecciones en Mendoza

Elecciones 2025

Mendoza vota: quiénes fueron los primeros políticos y candidatos en sufragar hoy

Elecciones 2025

Caos de apertura en Mendoza: demoras en escuelas y confusión con la doble urna

Elecciones 2025

Votan en Mendoza el recambio legislativo en 644 escuelas que están habilitadas

Córdoba

Independiente Rivadavia se mete en la final de la Copa Argentina tras vencer a River en penales

Estado del tiempo

Mendoza: alerta por frente frío, descenso de temperaturas y vientos fuertes desde el lunes

Crisis financiera

Fundación CONIN, que salvó a 45.500 niños, enfrenta dificultades para pagar sueldos

Crisis histórica

Mendoza pierde más de 1.500 viñedos en una década y el consumo de vino se desploma

Crisis en el Tomba

Omar Asad asume en Godoy Cruz: el “Turco” y su apuesta para salvar al equipo

Transporte público

Las apps de transporte listas para acompañar a taxis y remises en la adaptación a los cambios

Galpón de ajo

Dos perros pitbull atacaron a un trabajador en Las Heras: quedó internado con graves heridas

Godoy Cruz

Detectaron por cámaras a tres menores con un arma en Acceso Sur: secuestraron un revólver

Inseguridad vial

Grave vuelco de un camión en el Corredor Bioceánico: el chofer está en estado crítico

Libertad y dignidad

La esperanza de un juicio político necesario: reflexiones desde la realidad argentina

Inseguridad vial

Así trasladaron a los heridos en alta montaña al Hospital Central de Mendoza

Inseguridad vial

Grave choque frontal en Ruta 7 entre Uspallata y Polvaredas: auto contra camión

Lucho Ontiveros, el puntero de Sebastián Pareja que es el foco de las críticas
Crisis violeta 2025

Crisis en La Libertad Avanza: renuncian fiscales en La Matanza por el manejo de fondos

Cuna de Campeones IV

Los Carrasco fueron los grandes animadores del Cuna de Campeones IV