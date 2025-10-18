La candidata a diputada nacional por Mendoza, Carolina Jacky, sostuvo que los proyectos locales son estatizados y que la falta de representantes comprometidos limita el desarrollo del Este provincial.

Carolina Jacky, candidata a diputada nacional por Mendoza por el Espacio Protectora Fuerza Política, se reunió recientemente con la Cámara de Comercio de San Martín para conocer de primera mano los problemas del sector.

“Ya he podido escuchar de la gente de la Cámara los problemas que enfrentan, las dificultades con las que se encuentran y la lucha que mantienen contra lo que podríamos llamar ‘el señor feudal’”, afirmó Jacky.

La candidata denunció que muchos proyectos iniciados por la Cámara de Comercio de San Marín terminan siendo asumidos por el gobierno provincial, estatizados y retrasados, lo que les quita la conducción y la posibilidad de desarrollarlos.

Estamos hablando de proyectos que llevan 20 o 30 años, y así es imposible que los pueblos del interior puedan despegar”, agregó. Según Jacky, este sometimiento ocurre porque no hay representantes que defiendan activamente a San Martín ni al Este de la provincia.

“Los que están en la Legislatura, sean del partido oficialista o del justicialismo, están cooptados por el señor feudal y votan en contra de la zona”, sostuvo.

La candidata también enfatizó la falta de empoderamiento del sector privado: “Se habla de iniciativa privada y privatización, pero no se permite que la creatividad y las ideas de la gente se plasmen. Esto frena el progreso de Mendoza y de Argentina”.

Jacky concluyó señalando que detrás de esta situación hay un interés por mantener el poder y usufructuar los negocios asociados: “La casta”, resumió.