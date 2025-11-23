Casa de Italia venció a Palmira y es el nuevo campeón de Mendoza

Casa de Italia derrotó 3-2 a Palmira en una final vibrante y se consagró campeón del Torneo Clausura 2025, cerrando el año con una vuelta olímpica muy esperada.

Casa de Italia se quedó con el título del Torneo Clausura de hockey sobre patines masculino tras superar 3-2 a Palmira en un partido electrizante disputado este sábado por la noche. Con una actuación sólida y una definición cargada de emoción, el Tano celebró ante su gente un nuevo logro deportivo.

¿Cómo fue el desarrollo del partido?

El encuentro comenzó con un trámite parejo, con ambos equipos estudiándose y tratando de imponer su estilo. Con el correr de los minutos, Casa de Italia tomó protagonismo y abrió el marcador a través de Marcio Brandolin.

Apenas después llegó el segundo gol, convertido por Juan Troyano, que permitió a los italianos irse al descanso con una ventaja de 2-0.

¿Cómo reaccionó Palmira en el complemento?

Palmira salió decidido a revertir la historia y logró igualar gracias a un doblete de Maximiliano Patti, que le dio suspenso al tramo final del partido. El Jarillero mostró carácter y mantuvo la intensidad hasta los últimos minutos.

Cómo llegó el gol del triunfo de Casa de Italia?

A diez minutos del cierre, Joaquín Rosales aprovechó un tiro libre y marcó el 3-2 definitivo. Desde allí, el Tano sostuvo la diferencia y terminó asegurando un título muy festejado por su público.

¿Qué significa este campeonato para Casa de Italia?

El triunfo tiene un valor especial, ya que en el Torneo Apertura los italianos habían perdido la final frente a Andes Talleres por 4-2. La consagración en el Clausura representa una revancha deportiva y permite cerrar el 2025 con un logro que el plantel buscaba desde principio de año.