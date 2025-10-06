Noticias Mendoza



Casado advierte que los Félix quieren complicar la visita de Milei a San Rafael

La vicegobernadora advirtió que podría haber incidentes en el Sur provincial por culpa del peronismo. Y consideró que si hay desmanes será por culpa del intendente Omar Félix

La segunda del gobernador Alfredo Cornejo, Hebe Casado dio una entrevista radial este lunes y encendió la “sirena roja” por la visita del presidente Javier Milei, a San Rafael -que si bien no hay una confirmación oficial, aparentemente llegaría este jueves-. Según la vice, los hermanos Félix, tendrían intenciones de causar desmanes en ese departamento para provocar al mandatario. 

“Los conozco desde hace 20 años”, expresó Casado, al referirse a Omar, actual intendente, y su hermano Emir, quien encabeza la lista de Fuerza Justicialista Mendoza, como candidato a diputado nacional por el PJ. 

“Estoy convencida de que puede llegar a pasar, lo han hecho en otros lugares donde ha ido el presidente”, lanzó la vicegobernadora en LVDiez. Pero esto no fue todo, la sanrafaelina consideró que el departamento “es un feudo” de los Félix y que “votan como en La Matanza”. 

Expectativa por visita de Milei a Mendoza

Cornejo había anticipado previamente la llegada del jefe de Estado, pero fue el ministro de Defensa, Luis Petri, quien confirmó la fecha y el lugar: el próximo jueves 9 de octubre, Milei llegaría al Sur provincial para participar en el tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas
Cabe aclarar, que por el momento no hay una confirmación oficial de Casa Rosada. 

La agenda estará marcada por el evento empresarial, que cada año reúne dirigentes políticos, autoridades militares y empresarios, en el Centro de Congresos y Exposiciones del departamento de San Rafael. La elección de la sede genera alertas y tensión política, ya que ese departamento es uno de los bastiones del peronismo en Mendoza.

