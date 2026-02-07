Noticias Mendoza

Prisión efectiva

Caso Bento: todas las condenas a los imputados y los detalles de un juicio histórico para Mendoza

El Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza dictó el veredicto de determinación de la pena en el juicio por corrupción judicial más relevante de la provincia. Walter Ricardo Bento fue condenado a 18 años de prisión y una multa millonaria.

El Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza dictó el veredicto de determinación de la pena en el marco del juicio por corrupción judicial más importante de la historia reciente de la provincia. El fallo tuvo como principal condenado al ex juez federal Walter Ricardo Bento, señalado como jefe de una asociación ilícita dedicada a la venta de decisiones judiciales, y alcanzó a un total de 17 imputados, con penas de prisión efectiva, condenas en suspenso, multas millonarias, inhabilitaciones y decomisos de bienes.

¿Qué pena recibió el ex juez Walter Ricardo Bento?

Walter Ricardo Bento fue condenado a 18 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y al pago de una multa superior a los 540 millones de pesos. El tribunal lo consideró responsable de asociación ilícita en calidad de jefe, cohecho pasivo reiterado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado, falsedad ideológica y ocultamiento de pruebas.

Además, el TOF N° 2 resolvió diferir el tratamiento del pedido de prisión domiciliaria y mantener las medidas de coerción hasta que la sentencia quede firme.

¿Cuántos imputados fueron condenados en el caso Bento?

El veredicto alcanzó a 17 imputados, entre abogados, ex funcionarios judiciales, policías y particulares. Las penas oscilaron entre un año de prisión en suspenso y condenas de cumplimiento efectivo superiores a los diez años, además de multas millonarias e inhabilitaciones profesionales.

En varios casos, el tribunal declaró la inconstitucionalidad del mínimo legal del delito de cohecho pasivo y dispuso la unificación de condenas con sentencias dictadas en causas anteriores.

¿Qué resolvió el tribunal sobre bienes, multas y condenas previas?

El fallo incluyó el decomiso definitivo de bienes, la restitución de otros activos, la regulación futura de multas y el envío de las actuaciones a la Secretaría de Ejecución Penal para el cómputo de las penas. También se resolvieron unificaciones de condenas previas para varios imputados.

¿Cuáles fueron las principales condenas dictadas por el Tribunal Oral Federal?

Entre las sentencias más relevantes se destacan:

  • Luciano Ortego: 8 años y 6 meses de prisión, inhabilitación para ejercer la abogacía y multa millonaria.
  • Jaime Alba: 7 años de prisión e inhabilitación profesional.
  • Marta Isabel Boiza Yorino: 6 años de prisión, inhabilitación absoluta y multa.
  • Nahuel Agustín Bento Boiza: 5 años de prisión y multa.
  • Walter Bardinella Donoso: 13 años y 6 meses de prisión tras unificación de condenas.
  • Martín Ríos Santander: 5 años de prisión, inhabilitación y multa.
  • Alejandro Matías Aramayo: 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación y multa.
  • José Gabriel Moschetti: 3 años y 6 meses de prisión por asociación ilícita.
  • Luis Francisco Álvarez: 3 años y 6 meses de prisión y multa.

¿Qué penas recibieron quienes pagaron sobornos?

Para los responsables del delito de cohecho activo agravado, es decir, quienes pagaron sobornos para obtener beneficios judiciales, el tribunal impuso penas que incluyeron:

  • Daniel Martínez Pinto: 9 años y 6 meses de prisión y multa.
  • José María Sanguedolce: 6 años y 6 meses de prisión y multa.
  • Eugenio Javier Nasi: 6 años de prisión y multa.
  • Alfredo Aliaga: 2 años de prisión en suspenso con reglas de conducta.
  • Juan Carlos Molina Pérez: 2 años y 6 meses de prisión en suspenso y multa.
  • Marcos Adrián Calderón: 1 año de prisión en suspenso y multa.

¿Por qué el caso Bento es considerado histórico en Mendoza?

El juicio contra Walter Ricardo Bento expuso un entramado de corrupción judicial sin precedentes en Mendoza, con la participación de magistrados, abogados, fuerzas de seguridad y particulares. La magnitud de las penas, el número de condenados y el volumen de las multas convierten al fallo en uno de los más relevantes de la justicia federal en la provincia.

