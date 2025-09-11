La tensa experiencia que se vivió ayer en un colegio en La Paz, Mendoza, donde una chica de 14 ingresó al establecimiento con un arma y realizó algunas detonaciones debido a que estaba enojada con alguien, fue producto, según Carolina Jacky, “a que ha fallado el Estado”.

La conmoción que generó ayer miércoles -10 de setiembre- en el departamento de La Paz, Mendoza, la chica de 14 años que ingresó a la escuela a la que asiste armada con una pistola que disparó algunas veces dentro del establecimiento educativo dejó al Estado provincial en el centro de la crítica, según Carolina Jacky, abogada especialista en violencia de género.

“Acá ha fallado el Estado”, lanzó la letrada quien además es candidata, por Mendoza, a diputada nacional en primer término por el partido Protectora Fuerza Política. “Lo siento si esto molesta a alguien porque pareciera que si alguien está en campaña que es muy fácil achacarle algo al Estado. No es así”, aclaró.

Y argumentó: “Yo escuché la declaración de una menor en un medio de Mendoza diciendo que a esta nena le habían puesto un mote. También que a su vez llevaba vestimenta rara y que tenía un problema en su dicción. Esto marcó que esa nena sufría de bullying y discriminación”.

“Esta niña ha estado sufriendo bullying y discriminación en forma permanente hasta que llegó a este estallido del cual fuimos todos testigos. Ahora, ¿qué se hizo frente a eso? ¿Qué pasó en la escuela? ¿Qué sucedió con los directivos? Echarle la culpa a los padres, como he escuchado, de parte de algún funcionario, me parece que es lo más inhumano en este caso”, reflexionó.

Aseguró que frente a esos casos, “el Estado tiene que estar presente para ciertas cosas y en la escuela donde se imparte educación no se puede desatender lo que pasa con los hijos. ¿No advierten que hay una discriminación hacia un niño? ¿No advierten que hay un bullying? ¿No advierten que se ríen de alguien y no actúan?”.

“Entonces no me hablen de capacitaciones porque no están funcionando. Es puro verso. Que me disculpe el Director General de Escuelas, lo conozco a Tadeo García Salazar, pero basta de defender lo indefendible. Acá hay una responsabilidad y deben asumirla”, espetó.

Apuntó que, “además he tenido conocimiento de que en la Zona Este también parece que hemos tenido el caso de un suicidio de una joven auxiliar de la Policía de Mendoza lo que me llama nuevamente a preguntar qué sucede con los estudios que se hacen para formar a una mujer o a un hombre policía”.

“¿Qué pasa dentro del Ministerio de Seguridad con esos hombres o mujeres que en un momento dado deciden terminar con sus vidas. ¿Hay un estudio, un seguimiento, alguna evaluación? Siempre debería advertirse algo que llame la atención para un empleo con esas características. Un estudio psicológico, psiquiátrico, que prevenga estas consecuencias. Para eso hace falta gente capacitada profundamente, universitariamente, no con un cursito”, marcó.

Y cerró: “Como el caso de bullying que evidentemente no se sabe manejar y que llegó a una instancia como la que sucedió en La Paz y que ha llamado la atención por las características que tuvo. Bullying hay en muchas escuelas y eso lo tapamos y lo escondemos debajo de la alfombra. Y ahora escuchamos que se hacen las capacitaciones, que si se hicieran con seriedad eso no pasaría. Acá son los adultos los que debemos repensar el sistema. Y no tanto estar mirando a la niña que es una víctima de un sistema que no está operando como corresponde”.

La chica de 14 años que el miércoles ingresó a la escuela Marcelino Blanco, en el departamento de La Paz, con un arma de fuego, permanece internada en el Hospital Pediátrico Humberto Notti, donde continúa bajo observación médica y tratamiento.

Según el parte emitido este jueves por la institución sanitaria, la paciente “se encuentra estable, en sala común y pasó bien la noche”. Además, los especialistas indicaron que recibe atención de los equipos pediátricos y de salud mental “con un abordaje integral de sus necesidades”.