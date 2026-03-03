Caso $Libra: la Justicia investiga un presunto acuerdo entre Javier Milei e involucrados en la estafa

Documentos recuperados de teléfonos celulares comprometerían al presidente Javier Milei en la causa por la criptomoneda $Libra. La Justicia Federal analiza borradores de un supuesto “acuerdo confidencial” firmado semanas antes de que estallara el escándalo e investiga transferencias millonarias realizadas el día de reuniones en la Casa Rosada.

La Justicia Federal puso la lupa sobre nueva evidencia que podría complicar la situación del presidente, Javier Milei, en el marco de la investigación por la presunta estafa vinculada a la criptomoneda $Libra. Se trata de documentos hallados en teléfonos celulares secuestrados en la causa, que incluyen borradores de un supuesto acuerdo confidencial fechado el 30 de enero de 2025, apenas dos semanas antes de que el caso tomara estado público.

¿Qué documentos comprometerían a Javier Milei en el caso $Libra?

Según la información incorporada al expediente, los investigadores de la DATIP encontraron múltiples copias de un borrador de “acuerdo confidencial” en los chats de otros implicados en la causa. En ese documento se mencionaría la firma del Presidente junto al empresario estadounidense Hayden Davis.

La fecha que figura en los archivos es el 30 de enero de 2025. Ese dato es clave porque ubica el supuesto convenio en un momento previo al estallido del escándalo financiero que afectó a miles de inversores.

Hasta el momento, Javier Milei ha negado públicamente haber firmado convenios o acuerdos relacionados con la criptomoneda $Libra. Sin embargo, la aparición de estos borradores generó un nuevo frente judicial que busca determinar si existió algún tipo de compromiso formal o informal entre el mandatario y los empresarios investigados.

Los registros también indican que en los días previos al lanzamiento de la moneda digital, el Presidente recibió en la Casa Rosada a los principales sospechosos del caso, entre ellos Hayden Davis y Mauricio Novelli.

¿Qué transferencias millonarias detectó la Justicia?

Uno de los puntos que más llamó la atención de los fiscales son los movimientos financieros registrados el mismo día de una de las reuniones oficiales en la Casa Rosada.

De acuerdo con los informes incorporados a la causa, en la hora exacta en que se desarrollaba el encuentro con el Presidente, Hayden Davis transfirió casi 500.000 dólares a una billetera virtual. Menos de una hora después, realizó otra operación por una cifra similar.

En total, ese día se habrían concretado transferencias por aproximadamente 3,9 millones de dólares, fondos que terminaron distribuidos en cuentas de otros participantes del negocio vinculado a $Libra.

Los investigadores buscan determinar si existe una correlación directa entre las reuniones oficiales y los movimientos de dinero. En particular, intentan establecer si las transferencias formaban parte de un esquema previamente acordado o si responden a decisiones empresariales independientes.

¿Qué pidió el fiscal Eduardo Taiano al Gobierno?

Ante la magnitud de los hallazgos, el fiscal Eduardo Taiano envió un requerimiento formal a la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales, organismo que depende de Karina Milei.

El objetivo del pedido es confirmar si el Gobierno nacional tiene conocimiento de ese supuesto acuerdo confidencial o si existen copias oficiales del documento mencionado en los teléfonos analizados.

La Justicia intenta esclarecer si el eventual pacto tenía carácter institucional, privado o si se trató simplemente de un borrador sin validez legal. La diferencia es central, ya que podría implicar distintos niveles de responsabilidad política y penal.

Además, el Ministerio Público busca reconstruir la cronología completa de los encuentros, los intercambios de mensajes y los movimientos financieros para determinar si existió coordinación entre los actores involucrados.

¿Cómo sigue la investigación por la criptomoneda $Libra?

La causa se encuentra en una etapa de análisis documental y peritajes digitales. Los especialistas continúan examinando los dispositivos secuestrados para verificar la autenticidad de los archivos, su origen y posibles modificaciones.

En paralelo, se evalúan nuevas medidas de prueba que podrían incluir pedidos de información a entidades financieras y plataformas de activos digitales, con el fin de seguir la ruta del dinero.

El caso $Libra se convirtió en uno de los expedientes más sensibles para el Gobierno nacional, ya que cualquier vínculo formal entre el Presidente y los organizadores del proyecto podría tener consecuencias institucionales de alto impacto.

Por el momento, no existe una imputación formal contra Javier Milei en esta causa específica. Sin embargo, la aparición de estos documentos y el análisis de las transferencias millonarias marcan un giro relevante en la investigación.

La definición judicial dependerá ahora de la confirmación de la autenticidad del supuesto acuerdo y de la capacidad de los fiscales para probar una conexión directa entre las reuniones en la Casa Rosada y los movimientos financieros bajo sospecha.