Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Argentina
El empresario Hayden Davis, promotor de la criptomoneda $Libra, junto al presidentr Javier Milei.
Escándalo millonario

Caso $Libra: la Justicia investiga un presunto acuerdo entre Javier Milei e involucrados en la estafa

Documentos recuperados de teléfonos celulares comprometerían al presidente Javier Milei en la causa por la criptomoneda $Libra. La Justicia Federal analiza borradores de un supuesto “acuerdo confidencial” firmado semanas antes de que estallara el escándalo e investiga transferencias millonarias realizadas el día de reuniones en la Casa Rosada.

La Justicia Federal puso la lupa sobre nueva evidencia que podría complicar la situación del presidente, Javier Milei, en el marco de la investigación por la presunta estafa vinculada a la criptomoneda $Libra. Se trata de documentos hallados en teléfonos celulares secuestrados en la causa, que incluyen borradores de un supuesto acuerdo confidencial fechado el 30 de enero de 2025, apenas dos semanas antes de que el caso tomara estado público.

¿Qué documentos comprometerían a Javier Milei en el caso $Libra?

Según la información incorporada al expediente, los investigadores de la DATIP encontraron múltiples copias de un borrador de “acuerdo confidencial” en los chats de otros implicados en la causa. En ese documento se mencionaría la firma del Presidente junto al empresario estadounidense Hayden Davis.

La fecha que figura en los archivos es el 30 de enero de 2025. Ese dato es clave porque ubica el supuesto convenio en un momento previo al estallido del escándalo financiero que afectó a miles de inversores.

Hasta el momento, Javier Milei ha negado públicamente haber firmado convenios o acuerdos relacionados con la criptomoneda $Libra. Sin embargo, la aparición de estos borradores generó un nuevo frente judicial que busca determinar si existió algún tipo de compromiso formal o informal entre el mandatario y los empresarios investigados.

Los registros también indican que en los días previos al lanzamiento de la moneda digital, el Presidente recibió en la Casa Rosada a los principales sospechosos del caso, entre ellos Hayden Davis y Mauricio Novelli.

¿Qué transferencias millonarias detectó la Justicia?

Uno de los puntos que más llamó la atención de los fiscales son los movimientos financieros registrados el mismo día de una de las reuniones oficiales en la Casa Rosada.

De acuerdo con los informes incorporados a la causa, en la hora exacta en que se desarrollaba el encuentro con el Presidente, Hayden Davis transfirió casi 500.000 dólares a una billetera virtual. Menos de una hora después, realizó otra operación por una cifra similar.

En total, ese día se habrían concretado transferencias por aproximadamente 3,9 millones de dólares, fondos que terminaron distribuidos en cuentas de otros participantes del negocio vinculado a $Libra.

Los investigadores buscan determinar si existe una correlación directa entre las reuniones oficiales y los movimientos de dinero. En particular, intentan establecer si las transferencias formaban parte de un esquema previamente acordado o si responden a decisiones empresariales independientes.

¿Qué pidió el fiscal Eduardo Taiano al Gobierno?

Ante la magnitud de los hallazgos, el fiscal Eduardo Taiano envió un requerimiento formal a la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales, organismo que depende de Karina Milei.

El objetivo del pedido es confirmar si el Gobierno nacional tiene conocimiento de ese supuesto acuerdo confidencial o si existen copias oficiales del documento mencionado en los teléfonos analizados.

La Justicia intenta esclarecer si el eventual pacto tenía carácter institucional, privado o si se trató simplemente de un borrador sin validez legal. La diferencia es central, ya que podría implicar distintos niveles de responsabilidad política y penal.

Además, el Ministerio Público busca reconstruir la cronología completa de los encuentros, los intercambios de mensajes y los movimientos financieros para determinar si existió coordinación entre los actores involucrados.

¿Cómo sigue la investigación por la criptomoneda $Libra?

La causa se encuentra en una etapa de análisis documental y peritajes digitales. Los especialistas continúan examinando los dispositivos secuestrados para verificar la autenticidad de los archivos, su origen y posibles modificaciones.

En paralelo, se evalúan nuevas medidas de prueba que podrían incluir pedidos de información a entidades financieras y plataformas de activos digitales, con el fin de seguir la ruta del dinero.

El caso $Libra se convirtió en uno de los expedientes más sensibles para el Gobierno nacional, ya que cualquier vínculo formal entre el Presidente y los organizadores del proyecto podría tener consecuencias institucionales de alto impacto.

Por el momento, no existe una imputación formal contra Javier Milei en esta causa específica. Sin embargo, la aparición de estos documentos y el análisis de las transferencias millonarias marcan un giro relevante en la investigación.

La definición judicial dependerá ahora de la confirmación de la autenticidad del supuesto acuerdo y de la capacidad de los fiscales para probar una conexión directa entre las reuniones en la Casa Rosada y los movimientos financieros bajo sospecha.

También puedes leer

El empresario Hayden Davis, promotor de la criptomoneda $Libra, junto al presidentr Javier Milei.

Escándalo millonario

Caso $Libra: la Justicia investiga un presunto acuerdo entre Javier Milei e involucrados en la estafa

Estado del tiempo

Pronóstico en Mendoza: baja la temperatura e ingresan lluvias débiles desde el jueves

Interna caliente en LLA

Petri acusó a Villarruel de “apostar al fracaso del Gobierno” y estalló un cruce público en el oficialismo

Ciudad de Mendoza

Ulpiano Suarez impulsa nuevos Centros de Denuncias Web con mapa del delito en tiempo real

Asamblea Legislativa

Ulpiano Suarez criticó el discurso de Milei en el Congreso y marcó diferencias con LLA

Primera Nacional

Godoy Cruz: tensión en el Gambarte, invasión de hinchas e incertidumbre tras tres empates

Te puede interesar

"La nueva Argentina siente la necesidad de velocidad: para despegar hacia un futuro grande, para volar más alto, para defender nuestro cielo más que nunca", posteó Luis Petri en su cuenta de Instagram. Acompañado de una fotografía suya vestido con el atuendo utilizado por los pilotos aeronáuticos de aviones de combate F-16, el ex ministro de Defensa parafraseó una recordada línea del film "Top Gun".
Tras la asamblea legislativa

¿Dónde está el piloto? Jacky criticó a Milei y apuntó contra Petri en defensa de Villarruel

El empresario Hayden Davis, promotor de la criptomoneda $Libra, junto al presidentr Javier Milei.
Escándalo millonario

Caso $Libra: la Justicia investiga un presunto acuerdo entre Javier Milei e involucrados en la estafa

Estado del tiempo

Pronóstico en Mendoza: baja la temperatura e ingresan lluvias débiles desde el jueves

Interna caliente en LLA

Petri acusó a Villarruel de “apostar al fracaso del Gobierno” y estalló un cruce público en el oficialismo

Ciudad de Mendoza

Ulpiano Suarez impulsa nuevos Centros de Denuncias Web con mapa del delito en tiempo real

Asamblea Legislativa

Ulpiano Suarez criticó el discurso de Milei en el Congreso y marcó diferencias con LLA

Primera Nacional

Godoy Cruz: tensión en el Gambarte, invasión de hinchas e incertidumbre tras tres empates

Asamblea legislativa

Martín Aveiro criticó el discurso de Milei en el Congreso: “Fue más espectáculo que institucional”

Congreso de la Nación

Milei abrió las sesiones con 90 reformas y un discurso cargado de confrontación

Operativo en alta montaña

Tragedia en Uspallata: hallaron muerta a una mujer de 65 años tras una intensa búsqueda

Crisis económica

El “shock de confianza”: Carolina Jacky cuestiona promesas, inflación e incertidumbre

Medio Oriente

Irán designó a Ahmad Vahidi al frente de la Guardia Revolucionaria: está acusado por el atentado a la AMIA

Mercado internacional

Mendoza reapareció en el ranking minero 2025 del Instituto Fraser: cómo quedó en atractivo de inversiones

En la Bombonera

Gimnasia igualó con Boca e hizo un partido que refuerza su objetivo de permanencia

Elecciones 2026

Elecciones en San Rafael: Omar Félix profundizó la ruptura con La Cámpora

Inseguridad en el Este

Abigeato en San Martín: faenaron un caballo criollo en Chapanay e investigan a dos sospechosos

Vitivinicultura

Cosecha 2026: la vendimia en Mendoza cayó 26% e impacta en fincas y bodegas

Con ADN mendocino

Vendimia 90 años: referentes mendocinos analizan su historia, identidad e impacto cultural

Cónclave Nacional

Más de 300 intendentes de la UCR respaldaron a Ulpiano Suarez y plantearon una alternativa con orden e inclusión

El paso del tiempo

Lanzan una serie documental por los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia