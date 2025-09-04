El operativo policial en el que detuvieron a “El Cebolla” incluyó seis allanamientos simultáneos en el Barrio San Martín y la Cuarta Sección Este, en la Ciudad de Mendoza. El procedimiento permitió el secuestro de cocaína, marihuana, varios vehículos y más de medio millón de pesos en efectivo.

Tras una investigación del personal policial se realizaron seis allanamientos en el barrio San Martín y la Cuarta Sección Este, en la Ciudad de Mendoza, donde localizaron una banda de delincuentes.

Como resultado de este operativo se logró la detención de “El Cebolla” y otras personas vinculadas a hechos delictivos. También secuestraron cocaína, marihuana, vehículos, teléfonos celulares y más de medio millón de pesos en efectivo.

Todo comenzó este jueves, en horas de la madrugada, cuando se realizaron seis allanamientos en el departamento de Ciudad, donde además se produjeron diversas detenciones vinculadas a una organización dedicada al narcomenudeo y distribución de estupefacientes.

De acuerdo a la información, “El Cebolla”, lideraba la red de distribución de drogas en el Barrio San Martín, desde donde abastecía distintos puntos de venta de la zona y de sectores de la Cuarta Sección Este.

Tras arduas tareas investigativas se determinó la ubicación de las viviendas utilizadas como puntos de venta, la modalidad de distribución y la relación directa entre la cabecilla de la organización y el resto de la banda.

El operativo permitió el secuestro de 200 gramos de cocaína, 187,7 gramos de marihuana, elementos de fraccionamiento, 500 mil pesos en efectivo, 14 teléfonos celulares, tres automóviles vinculados a la organización -un VW Virtus, un VW Bora y un VW Gol- y un Citroën Aircross, que registraba pedido de secuestro por hurto agravado.

Todos los detenidos:

• A.C.G.P.F. (“El Cebolla”) – hombre de 36 años

• G.R.J.E. – hombre de 28 años

• O.A.J.D. – hombre de 29 años

• P.A.C.H. – hombre de 49 años

• J.G.E.N. – hombre de 33 años

• O.A.D.D. – Mujer de 35 años

• A.M.H.M. – hombre de 41 años ,detenido por poseer un vehículo con pedido de secuestro por hurto agravado.

• P.S.J.D. – hombre de 37 años detenido por registrar un pedido de captura vigente por la Justicia Provincial.

La totalidad de los secuestros y detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado Federal de Garantías N°3, a cargo de la doctora María Paula Marissi.

La investigación fue realizada por personal de Lucha contra el Narcotráfico dependiente de la Dirección General de Investigaciones y con intervención de la Unidad Fiscal Mendoza, Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos a cargo de la doctora Patricia Santoni.