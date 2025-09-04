Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Golpe al narcotráfico

Cayó “El Cebolla” y su banda en barrios de la Ciudad de Mendoza

El operativo policial en el que detuvieron a “El Cebolla” incluyó seis allanamientos simultáneos en el Barrio San Martín y la Cuarta Sección Este, en la Ciudad de Mendoza. El procedimiento permitió el secuestro de cocaína, marihuana, varios vehículos y más de medio millón de pesos en efectivo.

Tras una investigación del personal policial se realizaron seis allanamientos en el barrio San Martín y la Cuarta Sección Este, en la Ciudad de Mendoza, donde localizaron una banda de delincuentes. 

Como resultado de este operativo se logró la detención de “El Cebolla” y otras personas vinculadas a hechos delictivos. También secuestraron cocaína, marihuana, vehículos, teléfonos celulares y más de medio millón de pesos en efectivo.

Todo comenzó este jueves, en horas de la madrugada, cuando se realizaron seis allanamientos en el departamento de Ciudad, donde además se produjeron diversas detenciones vinculadas a una organización dedicada al narcomenudeo y distribución de estupefacientes. 

De acuerdo a la información, “El Cebolla”, lideraba la red de distribución de drogas en el Barrio San Martín, desde donde abastecía distintos puntos de venta de la zona y de sectores de la Cuarta Sección Este. 

Tras arduas tareas investigativas se determinó la ubicación de las viviendas utilizadas como puntos de venta, la modalidad de distribución y la relación directa entre la cabecilla de la organización y el resto de la banda. 

El operativo permitió el secuestro de 200 gramos de cocaína, 187,7 gramos de marihuana, elementos de fraccionamiento, 500 mil pesos en efectivo, 14 teléfonos celulares, tres automóviles vinculados a la organización -un VW Virtus, un VW Bora y un VW Gol- y un Citroën Aircross, que registraba pedido de secuestro por hurto agravado. 

Todos los detenidos: 

  • • A.C.G.P.F. (“El Cebolla”) – hombre de 36 años 
  • • G.R.J.E. – hombre de 28 años 
  • • O.A.J.D. – hombre de 29 años 
  • • P.A.C.H. – hombre de 49 años 
  • • J.G.E.N. – hombre de 33 años 
  • • O.A.D.D. – Mujer de 35 años 
  • • A.M.H.M. – hombre de 41 años ,detenido por poseer un vehículo con pedido de secuestro por hurto agravado. 
  • • P.S.J.D. – hombre de 37 años detenido por registrar un pedido de captura vigente por la Justicia Provincial.

La totalidad de los secuestros y detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado Federal de Garantías N°3, a cargo de la doctora María Paula Marissi.

La investigación fue realizada por personal de Lucha contra el Narcotráfico dependiente de la Dirección General de Investigaciones y con intervención de la Unidad Fiscal Mendoza, Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos a cargo de la doctora Patricia Santoni.

También puedes leer

Golpe al narcotráfico

Cayó “El Cebolla” y su banda en barrios de la Ciudad de Mendoza

De quién se trata

Ventilan el nombre del “random” que habría estado con Gimena Accardi

Llaman a paritarias

Ruidosa protesta en el Gobierno de Mendoza por reclamos salariales

Guaymallén

En una familia policial: un chico jugaba con un arma y se hirió una pierna

Copa Argentina

Tigre e Independiente Rivadavia van por un lugar en las semifinales

Elecciones 2025

Javier Milei inició su viaje a EEUU en medio “de injurias y operetas”

Te puede interesar

Adiós al papel

Millonaria inversión en Mendoza para digitalizar el sistema de Salud

Golpe al narcotráfico

Cayó “El Cebolla” y su banda en barrios de la Ciudad de Mendoza

De quién se trata

Ventilan el nombre del “random” que habría estado con Gimena Accardi

Llaman a paritarias

Ruidosa protesta en el Gobierno de Mendoza por reclamos salariales

Guaymallén

En una familia policial: un chico jugaba con un arma y se hirió una pierna

Copa Argentina

Tigre e Independiente Rivadavia van por un lugar en las semifinales

Elecciones 2025

Javier Milei inició su viaje a EEUU en medio “de injurias y operetas”

Liga Mendocina

Violencia en Mendoza: le sacaron tarjeta roja y terminó siendo una furia

Enfrentada a Milei

De Mendoza, Lourdes Arrieta profundiza su oposición a Javier Milei

Godoy Cruz

Padres de un colegio en mal estado piden a Cornejo que se repare

Gobieno Nacional

Marcha atrás con la transformación del INV, INTA y Vialidad Nacional

Se despide de Mendoza

El llanto de la mendocina Clara Ceschin al hablar de su futuro

Cámara de Diputados

OSEP y Salud en la mira por contratos con la Droguería Suizo Argentina

Torneo Regional Amateur

El ascenso en Mendoza: Pozo ya es DT de FADEP y Dobrik de Pacífico

Elecciones 2025

La candidata libertaria de Mendoza explicó por qué “besó a Hitler”

Lavalle

Una mujer murió tras ser atropellada por una camioneta

Guaymallén

Una mujer fue asesinada en Mendoza y detuvieron a su expareja

Nuevo caudalímetro

El masivo corte de agua en el Gran Mendoza tiene nueva fecha

En un año

Con Luis Petri, la obra social de las Fuerzas Armadas superó un déficit de $200 mil millones

Censura previa

Rechazo de ADEPA al “bozal” legal que prohíbe la difusión de audios de Karina Milei