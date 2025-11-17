Noticias Mendoza

El médico Pablo Atchabahian, que fue director de la clínica Santa Clara en Mendoza, es el primer detenido de la causa ANDIS.
Esquema de coimas

Cayó en Mendoza el primer detenido por la causa ANDIS: arrestan a un médico

El juez federal Sebastián Casanello ordenó la detención del urólogo Pablo Atchabahian, exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad, acusado de manejar contrataciones, pagos y vínculos con droguerías en el centro de la investigación por sobreprecios y presuntas coimas.

La causa por supuestas coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tuvo un giro decisivo: el juez federal Sebastián Casanello detuvo en Mendoza al médico urólogo Pablo Atchabahian, considerado por la fiscalía como pieza clave en el presunto entramado de contrataciones irregulares. Se trata del primer detenido en el expediente, que tiene entre los principales acusados al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo.

Quién es el médico detenido y por qué lo investiga la Justicia

Atchabahian, que fue funcionario de ANDIS durante el macrismo y exdirector médico de la clínica Santa Clara en Mendoza, figura señalado por el fiscal Franco Picardi como uno de los responsables de operar contrataciones y pagos dentro del organismo. La fiscalía sostiene que le daba órdenes directas a Daniel María Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud, con quien mantenía una relación cercana.

Según la investigación, habría intervenido en decisiones para frenar pagos a algunas droguerías, favorecer a otras y mantener vínculos directos con laboratorios. Parte de esa información surgió del celular de Garbellini, secuestrado por la Justicia.

Cómo se produjo la detención en Mendoza

Fuentes judiciales confirmaron que el propio Casanello llevó adelante la detención mediante una prórroga de jurisdicción, un mecanismo que le permite ordenar arrestos en otra provincia sin necesidad de exhortos. La medida fue comunicada al juez federal Leopoldo Rago Gallo, subrogante del Juzgado Federal Nº1 de Mendoza.

Atchabahian fue detenido el viernes pasado en su domicilio en Mendoza, donde permanece alojado por orden judicial. A partir de ahora, las decisiones procesales sobre su situación dependerán exclusivamente del juzgado de Casanello.

El rol que le atribuye la fiscalía dentro del presunto esquema de coimas

La fiscalía sostiene que Atchabahian integraba un “grupo íntimo” junto a Spagnuolo y Garbellini, cuyo objetivo habría sido controlar contrataciones de droguerías y laboratorios mediante la manipulación de compulsa de precios y la restricción de la competencia.

En su dictamen, el fiscal Picardi advirtió que primero se habría armado un circuito cerrado de proveedores —como Profarma, Génesis, New Farma y Floresta— y, posteriormente, los precios de los medicamentos adjudicados se habrían incrementado de manera sistemática.

La situación de los demás imputados y las próximas medidas

El juez Casanello citó a indagatoria a 15 personas. Entre ellas, Spagnuolo deberá presentarse el miércoles 19 de noviembre en Comodoro Py. El fiscal había pedido su detención, pero el juez la rechazó debido a que el exfuncionario siempre se mantuvo compareciendo ante la Justicia.

En cambio, la orden de arresto contra Atchabahian sí prosperó, debido a que, según el expediente, no respondió a las citaciones previas del juzgado.

