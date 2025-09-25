Carolina Jacky, candidata a diputada nacional por Mendoza en el espacio Protectora Fuerza Política, fue lapidaria al comparar las promesas de Javier Milei con lo que hace en la gestión y habló en el programa Séptimo Día de Canal 7 calificándola de “defraudación”

La candidata a diputada nacional por Protectora Fuerza Política, la abogada Carolina Jacky (72), disparó con dureza contra el presidente Javier Milei en el programa Séptimo Día de Canal 7 que conducen Roxana Villegas, Pablo Gerardi y Julián Imazio.

Según lo publicado por Villegas en Diario UNO, la letrada transexual, que se presenta como demócrata liberal, le criticó que haya negado derechos humanos que son la base de las ideas liberales. “No leyó a Alberdi” aseguró.

Jacky enumeró las contradicciones ideológicas que a su entender desnudan las políticas que viene implementando Milei en los dos primeros años de gestión: “Alberdi habla de equidad y Milei niega la equidad, habla de igualdad pero niega la equidad que es la base de la justicia social”, remarcó.

“Se presentó como liberal, libertario y anarcocapitalista, y eso es agua, vinagre y aceite, ninguna de las cosas son iguales. El anarcocapitalista viene a destruir el Estado y el liberal necesita del Estado”.

“Milei conquistó a la gente con ideas liberales, pero no las aplicó, por eso estamos como estamos”, cerró.

“Milei tiene conductas que marcan que podría ser estafador”

Desde su mirada de abogada, Jacky también analizó la estrategia política de Milei y resaltó que el presidente se promocionó con propuestas que no cumplió: “si te digo algo que no soy, ¿no te estoy engañando? ¿no estoy defraudando? más allá de que su estilo tal vez sea el de defraudar” marcó.

Y ejemplificó su planteo: “lo de $Libra fue una defraudación, lo de los medicamentos (los sobreprecios que habría pagado la Agencia Nacional de Discapacidad a la droguería Suizo Argentina) es una defraudación. Desde el punto de vista delictual hay una característica y un perfil de estafador. Hay conductas que te marcan que podría ser un estafador y está investigado”.

Igual remarcó que como abogada es respetuosa de la Constitución y recordó que el artículo 18 establece que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario.

“Le ofrecí a Petri que debatamos pero no quiere”

En modo campaña, Carolina Jacky contó que le ha propuesto a su competidor, el ministro de Defensa Luis Petri que puedan debatir en algún medio de comunicación, pero marcó que el candidato de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza, no ha aceptado su propuesta.

“Es más tampoco va al debate que organizó el Colegio Universitario Central (CUC)”, se quejó.

A la hora de elegir entre sus competidores a cual de ellos era el peor candidato no lo dudó y eligió a Luis Petri.