Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Elecciones 2025

Jacky analizó la gestión de Milei: “Libra y los medicamentos son una defraudación”

Carolina Jacky, candidata a diputada nacional por Mendoza en el espacio Protectora Fuerza Política, fue lapidaria al comparar las promesas de Javier Milei con lo que hace en la gestión y habló en el programa Séptimo Día de Canal 7 calificándola de “defraudación”

La candidata a diputada nacional por Protectora Fuerza Política, la abogada Carolina Jacky (72), disparó con dureza contra el presidente Javier Milei en el programa Séptimo Día de Canal 7 que conducen Roxana Villegas, Pablo Gerardi y Julián Imazio.

Según lo publicado por Villegas en Diario UNO, la letrada transexual, que se presenta como demócrata liberal, le criticó que haya negado derechos humanos que son la base de las ideas liberales. “No leyó a Alberdi” aseguró.

Carolina Jacky apuró a Luis Petri: “No te importa Mendoza, da la cara”

Jacky enumeró las contradicciones ideológicas que a su entender desnudan las políticas que viene implementando Milei en los dos primeros años de gestión: “Alberdi habla de equidad y Milei niega la equidad, habla de igualdad pero niega la equidad que es la base de la justicia social”, remarcó.

“Se presentó como liberal, libertario y anarcocapitalista, y eso es agua, vinagre y aceite, ninguna de las cosas son iguales. El anarcocapitalista viene a destruir el Estado y el liberal necesita del Estado”.

“Milei conquistó a la gente con ideas liberales, pero no las aplicó, por eso estamos como estamos”, cerró.

Milei recibió el reclamo de Calvente por la coparticipación

“Milei tiene conductas que marcan que podría ser estafador”

Desde su mirada de abogada, Jacky también analizó la estrategia política de Milei y resaltó que el presidente se promocionó con propuestas que no cumplió: “si te digo algo que no soy, ¿no te estoy engañando? ¿no estoy defraudando? más allá de que su estilo tal vez sea el de defraudar” marcó.

Carolina Jacky disparó contra Javier Milei y le criticó que se haya promocionado como liberal y que no haya aplicado esas políticas.

Carolina Jacky disparó contra Javier Milei y le criticó que se haya promocionado como liberal y que no haya aplicado esas políticas.

Carolina Jacky presentó su proyecto de reforma de coparticipación en Guaymallén

Y ejemplificó su planteo: “lo de $Libra fue una defraudación, lo de los medicamentos (los sobreprecios que habría pagado la Agencia Nacional de Discapacidad a la droguería Suizo Argentina) es una defraudación. Desde el punto de vista delictual hay una característica y un perfil de estafador. Hay conductas que te marcan que podría ser un estafador y está investigado”.

Igual remarcó que como abogada es respetuosa de la Constitución y recordó que el artículo 18 establece que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario.

Quién es Carolina Jacky, la que busca movilizar a los pueblos del interior

“Le ofrecí a Petri que debatamos pero no quiere”

En modo campaña, Carolina Jacky contó que le ha propuesto a su competidor, el ministro de Defensa Luis Petri que puedan debatir en algún medio de comunicación, pero marcó que el candidato de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza, no ha aceptado su propuesta.

“Es más tampoco va al debate que organizó el Colegio Universitario Central (CUC)”, se quejó.

A la hora de elegir entre sus competidores a cual de ellos era el peor candidato no lo dudó y eligió a Luis Petri.

También puedes leer

Elecciones 2025

Ramón va contra Milei por la posible eliminación de la ampliación de Zonas Frías

Francia

El expresidente Nicolás Sarkozy fue condenado a cinco años de cárcel

Elecciones 2025

Jacky analizó la gestión de Milei: “Libra y los medicamentos son una defraudación”

Elecciones 2025

Félix y la autonomía municipal en San Rafael: “Es un reclamo de años”

Chicas descuartizadas

El triple crimen fue transmitido por Instagram a un grupo privado

Elecciones 2025

La alianza UCR y LLA queda blindada en dos departamentos de Mendoza

Te puede interesar

Elecciones 2025

Sin Luis Petri se realizó el primer debate de candidatos por Mendoza en el CUC

Elecciones 2025

Ramón va contra Milei por la posible eliminación de la ampliación de Zonas Frías

Francia

El expresidente Nicolás Sarkozy fue condenado a cinco años de cárcel

Elecciones 2025

Jacky analizó la gestión de Milei: “Libra y los medicamentos son una defraudación”

Elecciones 2025

Félix y la autonomía municipal en San Rafael: “Es un reclamo de años”

Chicas descuartizadas

El triple crimen fue transmitido por Instagram a un grupo privado

Elecciones 2025

La alianza UCR y LLA queda blindada en dos departamentos de Mendoza

Elecciones 2025

Carolina Jacky presentó su proyecto de reforma de coparticipación en Guaymallén

Plan de lucha

Mendoza tendrá un paro general de estatales resuelto por ATE

Atletas federados

Mendoza lanzó el Programa de Becas Universitarias para deportistas

Promoción economómica

Se extiende Manso Menú y llega Mansa Bodega para el turismo en Mendoza

Corredor Bioceánico

Cerró otra vez el paso a Chile y muchos seguirán varados en Mendoza

Elecciones 2025

Emir Félix en Malargüe: “Mendoza necesita otro modelo económico”

Hay detenidos

Encontraron descuartizadas a las chicas desaparecidas en Florencio Varela

Estado del tiempo

Mendoza espera tormentas, viento Zonda y nevadas en alta montaña

Voley adaptado

Así fue el 2º Encuentro de Newcom Senior, organizado por Ciudad

Elecciones 2025

Carolina Jacky apuró a Luis Petri: “No te importa Mendoza, da la cara”

Salta

Un parto en un millón: una madre dio a luz a trigemelas en Argentina

Inversiones

Guaymallén apuesta a bajar el costo fiscal de emprendimientos

Tragedia familiar

El policia que mató por accidente a su pareja en Mendoza fue condenado