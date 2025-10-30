La cadena de supermercados Vea, del grupo Cencosud, ejecutó el cierre de varias sucursales en distintas provincias argentinas como parte de una reestructuración empresarial. En Mendoza cerró un local en Guaymallén que empleaba a 14 trabajadores, mientras el gremio busca garantizar la reubicación del personal afectado.

El grupo empresarial Cencosud, uno de los conglomerados minoristas más importantes de América Latina, avanzó con el cierre de múltiples sucursales de su cadena de supermercados Vea en distintas provincias de Argentina. La medida forma parte de un proceso de reestructuración corporativa que ya impactó en localidades de Mendoza, Buenos Aires, Catamarca y San Juan, afectando a decenas de trabajadores que enfrentan la incertidumbre sobre su futuro laboral.

Esta decisión empresarial se produce en un contexto económico desafiante para el sector del retail argentino, donde las cadenas de supermercados están recalibrando su presencia territorial, cerrando puntos de venta menos rentables y concentrando operaciones en ubicaciones estratégicas.

Cierre de Vea en Mendoza: 14 trabajadores afectados en Guaymallén

En Mendoza, el Centro de Empleados de Comercio (CEC) confirmó el cierre sorpresivo de un supermercado Vea ubicado sobre el carril Godoy Cruz, en el distrito de San José, Guaymallén. La sucursal empleaba a aproximadamente 14 trabajadores que se vieron directamente afectados por la decisión corporativa tomada desde las oficinas centrales de Cencosud.

El carácter inesperado de la clausura generó preocupación tanto entre los empleados como en el sindicato que los representa. La falta de comunicación previa y la rapidez con la que se ejecutó el cierre dejaron al personal en una situación de vulnerabilidad, enfrentando la posibilidad de quedar sin fuente de ingresos en medio de la actual coyuntura económica.

Intervención gremial: el CEC exige reubicación y garantías laborales

Ante la situación, el Centro de Empleados de Comercio actuó de inmediato, solicitando la intervención de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo de Mendoza para mediar en el conflicto y buscar soluciones que protejan los derechos de los trabajadores afectados.

Los principales reclamos del gremio se centran en:

Reubicación del personal: el CEC exige que Cencosud reubique a la totalidad de los 14 trabajadores en otras sucursales de la empresa, ya sea en otros locales Vea o en las demás cadenas del grupo (Jumbo, Disco, Easy), garantizando la continuidad laboral sin pérdida de derechos adquiridos.

Respeto de derechos laborales: en caso de que la reubicación no sea posible para todos los empleados, el sindicato demanda que se respeten íntegramente los derechos indemnizatorios establecidos por la legislación laboral argentina, asegurando que ningún trabajador quede desprotegido.

Prevención de despidos arbitrarios: el objetivo principal de la intervención gremial es evitar despidos sin causa que perjudiquen económicamente a los empleados y sus familias, buscando alternativas que prioricen la continuidad laboral.

La mediación de la autoridad laboral provincial será crucial para determinar el destino de estos trabajadores y sentar un precedente sobre cómo se manejarán futuros cierres de sucursales en la provincia.

Reestructuración nacional: otros cierres de Vea en el país

El cierre en Guaymallén no es un caso aislado, sino parte de una estrategia empresarial más amplia que Cencosud está implementando a nivel nacional. La compañía ha ejecutado el cierre de varias sucursales de Vea en diferentes puntos del país durante los últimos meses:

Catamarca: la ciudad de San Martín experimentó el cierre de su sucursal Vea, afectando a la comunidad local que dependía de ese punto de venta para sus compras cotidianas y a los empleados que allí se desempeñaban.

Buenos Aires: en la provincia de Buenos Aires se registraron cierres en las localidades de Moreno y Castelar, dos zonas urbanas densamente pobladas donde la presencia de supermercados es fundamental para el abastecimiento de los vecinos.

San Juan: la sucursal ubicada en Villa Krause también fue clausurada, sumándose a la lista de locales que Cencosud decidió discontinuar como parte de su reconfiguración operativa.

En todos estos casos, la empresa ha procedido con diferentes estrategias: en algunos casos reubicando personal en otras sucursales cercanas, mientras que en otros los trabajadores enfrentaron despidos con las correspondientes indemnizaciones legales.

Portal Palermo: el próximo en cerrar según los rumores

Según información extraoficial que circula en el sector, la reestructuración de Cencosud podría continuar en las próximas semanas. Los rumores apuntan a que el supermercado Vea ubicado en el centro comercial Portal Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, sería el próximo en la lista de cierres.

De confirmarse esta información, representaría un cierre significativo considerando la ubicación estratégica del shopping en el barrio porteño de Palermo, una zona de alto tránsito y poder adquisitivo. El eventual cierre de esta sucursal profundizaría las dudas sobre la estrategia futura de Cencosud para la marca Vea en el área metropolitana de Buenos Aires.

Hasta el momento, ni Cencosud ni los representantes de Vea han emitido comunicados oficiales confirmando o desmintiendo estos rumores, manteniendo un perfil bajo respecto a las decisiones estratégicas de la compañía.

Contexto económico: las razones detrás de la reestructuración

La decisión de Cencosud de cerrar múltiples sucursales de Vea se enmarca en un contexto económico complejo para el sector del retail en Argentina. Varios factores están influyendo en esta reconfiguración:

Caída del consumo: la disminución del poder adquisitivo de la población argentina ha impactado directamente en las ventas de los supermercados, especialmente en formatos de descuento como Vea, que tradicionalmente apuntan a segmentos de menores ingresos.

Aumento de costos operativos: la inflación sostenida, el incremento en los servicios públicos, los alquileres comerciales y los costos logísticos han reducido significativamente los márgenes de rentabilidad de muchas sucursales, haciendo inviable su continuidad operativa.

Competencia del formato mayorista: el crecimiento de mayoristas como Maxiconsumo, Diarco y Vital ha capturado parte del mercado que tradicionalmente pertenecía a cadenas de supermercados tradicionales, obligando a las empresas a repensar su modelo de negocio.

Optimización de la red de sucursales: Cencosud, como grupo multinacional, está priorizando la rentabilidad sobre la expansión territorial, concentrando inversiones en los locales más productivos y cerrando aquellos que no alcanzan los objetivos financieros establecidos.

Esta tendencia no es exclusiva de Cencosud. Otras cadenas de supermercados en Argentina también han cerrado sucursales o ajustado su presencia territorial en los últimos años, reflejando las dificultades estructurales del sector.

El impacto social de los cierres de supermercados

Más allá de las consideraciones empresariales, el cierre de sucursales de supermercados tiene un impacto directo en las comunidades locales. Los trabajadores que pierden su empleo enfrentan la difícil tarea de reinsertarse en un mercado laboral complicado, especialmente en el interior del país donde las oportunidades son más limitadas.

Además, los vecinos de las zonas afectadas pierden puntos de venta cercanos para realizar sus compras, viéndose obligados a desplazarse mayores distancias o recurrir a comercios de mayor precio, lo que impacta en su economía familiar.

Las comunidades de Guaymallén, San Martín de Catamarca, Moreno, Castelar y Villa Krause ahora deben adaptarse a la ausencia de estas sucursales, buscando alternativas comerciales que en muchos casos no ofrecen la misma variedad de productos ni los mismos precios.

Perspectivas futuras: ¿continuarán los cierres?

La pregunta que queda en el aire es si Cencosud continuará con esta política de cierres o si la reestructuración ya alcanzó su punto máximo. Los analistas del sector señalan que es probable que la empresa continúe evaluando la rentabilidad de sus sucursales individualmente, lo que podría derivar en nuevos cierres si las condiciones económicas no mejoran.

Para los trabajadores del sector, esta situación genera incertidumbre laboral. Los sindicatos, por su parte, están atentos a cualquier movimiento corporativo y listos para intervenir en defensa de los derechos de los empleados afectados.

El caso de los supermercados Vea es un reflejo de las transformaciones que está atravesando el comercio minorista en Argentina, donde la rentabilidad empresarial y la protección de los puestos de trabajo se encuentran en una tensión constante que requiere soluciones equilibradas y sostenibles en el tiempo.

Conclusión: un panorama desafiante para el retail argentino

Los cierres de sucursales de Vea en Mendoza, Buenos Aires, Catamarca y San Juan son una muestra concreta de los desafíos que enfrenta el sector del retail en Argentina. Mientras Cencosud busca optimizar su operación y mantener la viabilidad económica de su negocio, los trabajadores y las comunidades locales son quienes cargan con las consecuencias de estas decisiones corporativas.

La intervención gremial y de las autoridades laborales será fundamental para garantizar que los derechos de los trabajadores sean respetados y que, en la medida de lo posible, se encuentren soluciones que minimicen el impacto social de estos cierres.

El futuro de la marca Vea en Argentina y la estrategia de Cencosud en el país dependerá en gran medida de cómo evolucione la situación económica general y de la capacidad de la empresa para adaptarse a un mercado cada vez más exigente y competitivo.