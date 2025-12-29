Central Park: abrió un nuevo café de especialidad en territorio de Ulpiano Suarez

El Parque Central incorporó una nueva propuesta gastronómica con la apertura de Central Park, un café de especialidad ubicado junto al Anexo MMAMM, que busca fortalecer la oferta del espacio público y consolidarlo como punto de encuentro para vecinos y visitantes.

El Parque Central de la Ciudad de Mendoza sumó una nueva propuesta gastronómica con la apertura de Central Park en el territorio gobernado por el intendente Ulpiano Suarez. Se trata de un café de especialidad que abrió sus puertas recientemente en el marco de una concesión comercial orientada a potenciar el uso activo del espacio público, ampliar la oferta gastronómica y acompañar la vida cotidiana de uno de los principales pulmones verdes urbanos.

¿Dónde está ubicado el nuevo café Central Park?

Central Park funciona junto al Anexo del Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM), en un sector estratégico del Parque Central, integrándose al entorno natural y consolidando el predio como un espacio de encuentro para vecinos, familias y turistas.

¿Quiénes participaron de la inauguración del local?

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, visitó el flamante local junto a la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Yamila Meljim, y el subsecretario de Desarrollo Comercial, Pablo Levín. La comitiva fue recibida por la propietaria del emprendimiento, Berna Barbera, acompañada por su madre, María Teresa Barbera.

¿Quién lidera el proyecto gastronómico Central Park?

El proyecto está a cargo de Berna Barbera, gastronómica con amplia trayectoria en el sector y experiencia en concesiones ubicadas en espacios estratégicos y turísticos de la Ciudad, como el Parque General San Martín y el Cerro de la Gloria.

¿Qué tipo de propuesta ofrece Central Park?

El local ofrece café de especialidad, productos dulces y salados, bebidas frescas y aperitivos de baja graduación alcohólica. La propuesta está pensada para acompañar a los vecinos de la Primera Sección, trabajadores de la zona, familias y usuarios habituales del parque.

¿Cuenta con opciones inclusivas y pet friendly?

Sí. Central Park dispone de opciones sin TACC, elaboradas bajo protocolos de manipulación diferenciados, y es un espacio pet friendly, lo que permite que quienes visitan el parque con sus mascotas puedan disfrutar del lugar.

¿Qué destacaron desde el emprendimiento sobre su vínculo con el parque?

Durante la visita, Berna Barbera resaltó el valor de trabajar en un entorno natural y su relación con el espacio público. Señaló que el clima del parque genera una experiencia más relajada tanto para quienes trabajan allí como para quienes lo visitan, y destacó el crecimiento sostenido del Parque Central como motor del proyecto.

¿Qué impacto tiene el proyecto en términos de empleo?

La apertura de Central Park generó ocho puestos de trabajo directos, con personal recientemente incorporado y capacitado. Actualmente, el emprendimiento se encuentra en una etapa de consolidación operativa y posicionamiento de marca, con una estrategia de comunicación orientada al entorno barrial y a los complejos habitacionales cercanos.