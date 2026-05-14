Requisa en Almafuerte: secuestraron celulares, marihuana y cocaína tras un operativo

Una requisa realizada en el Complejo Penitenciario Almafuerte terminó con el secuestro de 17 celulares, droga y distintos elementos prohibidos dentro del Módulo 2.

El Complejo Penitenciario Almafuerte volvió a quedar en el centro de la escena luego de una requisa de alto impacto realizada por el Servicio Penitenciario de Mendoza, que permitió secuestrar celulares, marihuana, cocaína y distintos elementos prohibidos ocultos dentro de uno de los pabellones del penal.

El procedimiento fue encabezado por la Fuerza Operativa de Requisa Móvil Antidisturbios (FORMA) y se desarrolló en el Módulo 2 del complejo penitenciario. Del operativo participaron 47 efectivos pertenecientes a FORMA, el Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias (GEOP), personal de Requisa y la división Canes.

Según informaron desde el Servicio Penitenciario, el operativo se extendió durante más de cuatro horas y media y tuvo como objetivo reforzar los controles internos dentro de las cárceles provinciales y reducir la circulación de elementos prohibidos entre los internos.

Qué encontraron durante la requisa en Almafuerte

Durante la inspección realizada en las celdas y sectores comunes del pabellón, los agentes penitenciarios detectaron una importante cantidad de elementos ocultos y no autorizados.

Entre los hallazgos más relevantes aparecieron 17 teléfonos celulares que estaban escondidos dentro del módulo. Además, el procedimiento permitió secuestrar droga en diferentes sectores del pabellón.

El balance oficial indicó que se incautaron 141,1 gramos de marihuana y 116,8 gramos de cocaína, además de otros elementos considerados prohibidos dentro del régimen penitenciario.

La presencia de celulares dentro de las cárceles es una de las principales preocupaciones de las autoridades penitenciarias debido a que estos dispositivos pueden ser utilizados para coordinar delitos desde el interior de los penales o mantener comunicaciones no autorizadas.

En paralelo, el hallazgo de droga dentro del complejo volvió a poner el foco sobre las maniobras de ingreso y circulación de estupefacientes en establecimientos carcelarios de Mendoza.

Cómo fue el operativo realizado por FORMA y GEOP

La requisa fue ejecutada mediante un despliegue coordinado entre distintas áreas operativas del Servicio Penitenciario de Mendoza.

El operativo estuvo liderado por FORMA, la nueva Fuerza Operativa de Requisa Móvil Antidisturbios creada específicamente para intervenir en procedimientos de alto riesgo y reforzar el control interno dentro de las cárceles provinciales.

Junto a ellos trabajó personal del Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias (GEOP), agentes especializados en requisas y efectivos de la división Canes, quienes participaron en la detección de elementos ocultos dentro del pabellón.

Las inspecciones se realizaron tanto en espacios comunes como en celdas individuales del Módulo 2, donde los efectivos revisaron pertenencias, estructuras y sectores utilizados habitualmente para esconder objetos prohibidos.

Este tipo de operativos busca evitar la circulación clandestina de celulares, drogas, armas caseras y otros elementos que puedan comprometer la seguridad interna de los establecimientos penitenciarios.

Qué es FORMA y cuál es su función en las cárceles de Mendoza

La Fuerza Operativa de Requisa Móvil Antidisturbios (FORMA) es una unidad especializada creada recientemente por el Servicio Penitenciario de Mendoza con el objetivo de fortalecer los controles dentro de los complejos carcelarios.

El grupo interviene en requisas planificadas, operativos de control y procedimientos considerados de alto riesgo dentro de los pabellones penitenciarios.

Entre sus principales funciones se encuentra la detección de celulares, droga, armas y otros elementos prohibidos que puedan ingresar o circular dentro de las cárceles provinciales.

La creación de FORMA forma parte de una estrategia impulsada por las autoridades penitenciarias para aumentar la seguridad interna y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones conflictivas dentro de los penales mendocinos.

Además, estos operativos apuntan a reducir la posibilidad de que internos mantengan estructuras delictivas activas desde el interior de las cárceles mediante el uso ilegal de tecnología o el tráfico de estupefacientes.

Refuerzan los controles en las cárceles de Mendoza

Desde el Servicio Penitenciario señalaron que las requisas y controles internos continuarán realizándose de manera periódica en distintos complejos de Mendoza.

Las autoridades consideran que este tipo de procedimientos son fundamentales para detectar elementos ocultos, prevenir hechos violentos y fortalecer el orden interno dentro de los establecimientos penitenciarios.

El operativo realizado en Almafuerte se suma a otros controles recientes desarrollados en cárceles provinciales, en un contexto donde el refuerzo de la seguridad penitenciaria se convirtió en uno de los principales ejes de trabajo dentro del sistema carcelario mendocino.