Corralitos: detectaron Escherichia coli en agua potable y la Fiscalía analiza imputar a Mingorance

La contaminación en Corralitos por Escherichia coli en agua potable generó una presentación judicial de vecinos que hicieron analizar agua potable, canales y napas subterráneas. La Fiscalía analiza posibles imputaciones contra funcionarios, entre ellos Humberto Mingorance.

La crisis sanitaria en Corralitos, Guaymallén, sumó un nuevo y delicado capítulo luego de que vecinos y representantes de la Fundación Fiscalía Ciudadana presentaran estudios que detectaron presencia de Escherichia coli en agua potable, canales de riego y napas subterráneas. La denuncia contra Aysam y las posibles responsabilidades de Humberto Mingorance ya son analizadas por la Fiscalía.

La presentación fue realizada ante el fiscal Gabriel Blanco, quien investiga el manejo de los derrames cloacales denunciados desde hace meses por vecinos de Corralitos y analiza posibles imputaciones contra funcionarios vinculados a la situación.

El conflicto se agravó durante 2025, aunque los reclamos vecinales comenzaron tiempo atrás. Los habitantes de la zona aseguran convivir diariamente con líquidos cloacales que brotan en calles, acequias y canales de riego, generando preocupación por el impacto ambiental y sanitario.

Qué encontraron los análisis realizados en Corralitos

Los estudios fueron encargados de manera independiente por vecinos afectados y realizados en el laboratorio de biotecnología del Instituto de Procesos Físicos, Químicos y Bacteriológicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo.

Según explicaron durante la investigación judicial, las muestras fueron tomadas en viviendas particulares ubicadas en distintos sectores de Corralitos.

De acuerdo con los resultados presentados ante la Justicia, dos de las tres muestras obtenidas en domicilios particulares dieron positivo para Escherichia coli, una bacteria asociada a contaminación fecal y potencialmente peligrosa para la salud humana.

La situación más delicada se detectó en una muestra extraída de la red de agua potable administrada por la cooperativa Corralcoop, en inmediaciones de calle 2 de Mayo y Severo del Castillo.

“Estamos hablando de que la bacteria está en el agua que toma la gente en Corralitos”, denunciaron los vecinos durante la presentación judicial.

Además, otro análisis realizado sobre un pozo de aproximadamente 30 metros de profundidad también arrojó resultado positivo para Escherichia coli.

Según sostienen los denunciantes, esto podría indicar contaminación de las napas subterráneas debido a filtraciones provenientes de líquidos cloacales.

La denuncia contra Aysam y el rol de Humberto Mingorance

Uno de los principales denunciantes es Marcos Neirotti, vecino histórico de Corralitos e integrante de la Fundación Fiscalía Ciudadana.

Durante una entrevista radial, Neirotti explicó que la ONG presentó una querella penal contra Aysam y otra contra Irrigación debido al impacto ambiental generado por los derrames cloacales y la contaminación del canal Pescara.

“Esto está íntimamente relacionado también a la contaminación del canal Pescara”, sostuvo.

Los vecinos aseguran que el problema se agravó durante marzo de 2025, cuando comenzaron las denuncias masivas ante el Ministerio Público Fiscal.

“En un fin de semana entraron más de 50 denuncias”, afirmó Neirotti.

Además, el dirigente vecinal apuntó directamente contra el titular de Aysam, Humberto Mingorance, al asegurar que la empresa reconoció públicamente el vuelco de líquidos cloacales hacia canales de riego.

Según denunciaron, personal de Aysam rompió un canal impermeabilizado ubicado sobre calle Severo del Castillo para derivar parte del derrame hacia un canal agrícola.

Los vecinos denuncian un “desastre inconmensurable”

Los testimonios incorporados al expediente describen una situación crítica que afecta tanto a la salud como a las viviendas de la zona.

“Explotaba la cañería a las 2 o 3 de la tarde y hasta la madrugada brotaba líquido de una manera infernal”, relató Neirotti.

De acuerdo con las estimaciones realizadas por los propios denunciantes, se estarían derivando aproximadamente 50 litros por segundo de líquidos cloacales durante ocho horas diarias.

Eso equivaldría a cerca de 1.440.000 litros de efluentes por día circulando por acequias y canales.

“El líquido cloacal corre por las acequias”, resumieron los vecinos.

La situación sanitaria también encendió alarmas entre profesionales que intervienen en la causa judicial.

Según relató Neirotti, la doctora Falaschi advirtió dentro del expediente sobre un posible “alto riesgo de epidemia de cólera y hepatitis B”.

Enfermedades, daños estructurales y familias que abandonaron sus casas

Los habitantes de Corralitos aseguran que el problema ya provocó consecuencias directas sobre la salud de numerosas familias.

“Hay muchos vecinos con problemas estomacales, niños que terminan en el hospital y familias que se han mudado a casas de parientes”, sostuvo Neirotti.

A esto se suman daños estructurales provocados por la humedad constante y la saturación de pozos sépticos.

“Se han caído paredes y se han desmoronado pozos sépticos”, denunciaron.

Además, los vecinos afirmaron que deben afrontar de manera particular los costos para vaciar pozos contaminados, ya que aseguran no recibir asistencia oficial.

La Fiscalía analiza posibles imputaciones

Mientras la investigación avanza, el fiscal Gabriel Blanco analiza la documentación incorporada al expediente, incluyendo estudios bacteriológicos, registros fotográficos y declaraciones testimoniales.

Los denunciantes aseguran que el material presentado contradice la postura oficial que minimizaba la existencia de contaminación en la zona.

“Lo que venimos a entregar hoy tira por la borda todo lo que vienen diciendo”, expresó Neirotti.

En paralelo, advirtieron que el problema no se limita a Corralitos sino que refleja el deterioro general de la infraestructura cloacal en Mendoza.

Según indicaron, cerca del 30% de la red cloacal provincial presentaría daños o fallas estructurales.

Mientras tanto, los vecinos sostienen que los derrames continúan activos en distintos sectores y reclaman soluciones urgentes ante una situación que, aseguran, ya se convirtió en una emergencia sanitaria y ambiental.