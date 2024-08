Desde el Ente Provincial Regulador Eléctrico, EPRE, informaron que Las Heras, Guaymallén, Capital, Lavalle y Luján de Cuyo son los departamentos más afectados.

Tras el fuerte viento Zonda que azotó la provincia de Mendoza, el gerente técnico de Suministro del EPRE, Héctor Laspada, anticipó que en el transcurso del día se debe normalizar el servicio en las zonas afectadas. Actualmente, hay unos 13 mil usuarios sin servicio en diferentes partes de la provincia.

En una entrevista con Radio Mitre Mendoza, Laspada explicó que en muchos casos hay cables cortados y que los distribuidores eléctricos tienen que esperar a que los municipios levanten grandes ramas o árboles que están caídos sobre los conductores para poder recuperar y hacer las reparaciones correspondientes.

“Está trabajando la gente de Edemsa que ha sido la más afectada en estos momentos para recuperar rápidamente el suministro”, dijo Laspada. “Nosotros tenemos camioneta del EPRE haciendo las verificaciones y recorriendo las zonas afectadas para tener la certeza que esto es así”.

El funcionario advirtió que si un cable está en condiciones no normales, no hay que tocarlo y se debe dejar en manos de expertos. “En cualquier condición, si hay un conductor en el piso, por más que uno entienda que es una fibra óptica, que es de teléfono, no debe tocarse el cable porque puede estar en contacto con algún otro conductor eléctrico, puede estar energizado”, dijo.

En cuanto al plazo para normalizar el servicio, Laspada estima que en el transcurso del día se resolverá el problema para los usuarios afectados. “No hay plazos. Ya estas interrupciones se computan como interrupciones que en el caso de exceder los límites admisibles del contrato de concesión, se sancionan y se multan”, destacó.

Laspada también hizo referencia a la falta de inversión en la zona y cómo esto ha afectado la situación actual. “Mendoza tiene particularidades como que el arbolado por una cuestión sísmica, el arbolado y las líneas eléctricas comparten el mismo sitio y eso hace que no haya una buena posibilidad de evitar que entren en conflictos las instalaciones eléctricas con los árboles en estas condiciones de viento”, dijo.

Finalmente, Laspada destacó que es lo mejor que actualmente hay para conducción de energía eléctrica, pero reconocío que hay tecnologías nuevas y mejoras que se pueden hacer para evitar problemas futuros.