La decisión del cierre del Túnel Internacional Cristo Redentor se tomó por el pronóstico de intensas nevadas en la alta montaña, lo que complicaría la ruta para los viajeros.

Las autoridades del Paso Cristo Redentor informaron que el cruce permanecerá cerrado durante todo el sábado 30 de agosto debido a las condiciones climáticas adversas que se esperan en alta montaña.

La decisión se tomó de forma preventiva ante el pronóstico de un frente de inestabilidad que traerá nevadas, lo que haría imposible la transitabilidad segura en la ruta.

La medida de cierre afecta a todo tipo de vehículos, tanto en el sentido que conecta Mendoza con Chile como a la inversa. El comunicado oficial, emitido por Gendarmería Nacional y la Coordinación del Paso, recomienda a todos los usuarios consultar la información oficial antes de planificar cualquier viaje a la zona.

Este cierre preventivo se basa en las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional, SMN, que anticipa un importante descenso de la temperatura y la acumulación de nieve en los tramos más elevados de la ruta internacional, coincidiendo con la tormenta de Santa Rosa.

A pesar del cierre temporal, las autoridades anunciaron una importante novedad para los próximos meses: a partir del 1 de septiembre, el túnel internacional funcionará de manera permanente durante las 24 horas del día, modalidad que se mantendrá hasta el 1 de junio del próximo año, lo que facilitará significativamente el tránsito entre ambos países.