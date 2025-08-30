Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Corredor Bioceánico

Cerraron el Túnel Internacional Cristo Redentor por un nuevo temporal

La decisión del cierre del Túnel Internacional Cristo Redentor se tomó por el pronóstico de intensas nevadas en la alta montaña, lo que complicaría la ruta para los viajeros.

Las autoridades del Paso Cristo Redentor informaron que el cruce permanecerá cerrado durante todo el sábado 30 de agosto debido a las condiciones climáticas adversas que se esperan en alta montaña.

La decisión se tomó de forma preventiva ante el pronóstico de un frente de inestabilidad que traerá nevadas, lo que haría imposible la transitabilidad segura en la ruta.

La medida de cierre afecta a todo tipo de vehículos, tanto en el sentido que conecta Mendoza con Chile como a la inversa. El comunicado oficial, emitido por Gendarmería Nacional y la Coordinación del Paso, recomienda a todos los usuarios consultar la información oficial antes de planificar cualquier viaje a la zona.

Este cierre preventivo se basa en las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional, SMN, que anticipa un importante descenso de la temperatura y la acumulación de nieve en los tramos más elevados de la ruta internacional, coincidiendo con la tormenta de Santa Rosa.

A pesar del cierre temporal, las autoridades anunciaron una importante novedad para los próximos meses: a partir del 1 de septiembre, el túnel internacional funcionará de manera permanente durante las 24 horas del día,  modalidad que se mantendrá hasta el 1 de junio del próximo año, lo que facilitará significativamente el tránsito entre ambos países.

También puedes leer

Secundarios y universitarios

Novedosas propuestas de jóvenes plantean restaurar el piedemonte en Mendoza

Corredor Bioceánico

Cerraron el Túnel Internacional Cristo Redentor por un nuevo temporal

Ciudad de Mendoza

Ulpiano Suárez quiere debates obligatorios para los candidatos 2025

Ya en el Al Kholood

Cozzani: el arquero mendocino que debutó en el fútbol de Arabia

El Santo de Internet

Mendoza estará presente en la canonización de Carlo Acutis

Tormenta de Santa Rosa

Anuncian intensas lluvias, nieve y hasta granizo en Mendoza

Te puede interesar

Caso Spagnuolo

Transcripción: qué dicen los audios de Karina Milei en Casa Rosada

Secundarios y universitarios

Novedosas propuestas de jóvenes plantean restaurar el piedemonte en Mendoza

Corredor Bioceánico

Cerraron el Túnel Internacional Cristo Redentor por un nuevo temporal

Ciudad de Mendoza

Ulpiano Suárez quiere debates obligatorios para los candidatos 2025

Ya en el Al Kholood

Cozzani: el arquero mendocino que debutó en el fútbol de Arabia

El Santo de Internet

Mendoza estará presente en la canonización de Carlo Acutis

Tormenta de Santa Rosa

Anuncian intensas lluvias, nieve y hasta granizo en Mendoza

TV Pública

El Gobierno aseguró que trabajan para garantizar la cobertura del Mundial 2026

primera nacional - zona b

Gimnasia fue de mayor a menor en su visita al Deportivo Morón

Elecciones 2025

Mendoza hará una importante inversión en centros de salud

Inseguridad vial

Ocho pasajeros heridos en Godoy Cruz por el choque de un colectivo

Guaymallén

Investigan un posible caso de abuso en un jardín de niños en Dorrego

Elecciones 2025

Carolina Jacky denunció “una matriz de corrupción” en Mendoza

Patinaje artístico

Patinadora de Palmira representará a Mendoza en el Torneo Argentino

Inseguridad vial

Un colectivo atropelló a un adolescente en bicicleta en Luján de Cuyo

Femicidio en San Rafael

Los investigadores revelaron la causa de muerte de Rocío Collado

Violencia de género

Femicidio de Rocío Collado: suspendieron las clases donde enseñaba

Godoy Cruz: gestión municipal

Costarelli: “Todo el tiempo la gente nos requiere más como Estado”

Mantenimiento en Potrerillos

Anticipan un amplio corte de agua potable en el Gran Mendoza

Corredor Bioceánico

Advierten por desprendimientos sobre la Ruta 60 hacia Chile