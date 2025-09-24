Noticias Mendoza

Mendoza
Corredor Bioceánico

Cerró otra vez el paso a Chile y muchos seguirán varados en Mendoza

La situación en el Paso Internacional Cristo Redentor del lado argentino, se agravó esta tarde cuando definieron el cierre del Paso Internacional Los Libertadores de Chile. Desde primera hora del miércoles los transportistas y conductores de autos particulares vienen denunciando malestar en redes sociales.

Después de dos días de cierre total debido al mal tiempo en la alta montaña, el éxodo de turistas y viajeros en la frontera internacional continúa generando largas demoras. Miles de visitantes quedaron “varados” en Mendoza tras los feriados por las fiestas patrias chilenas y ahora cuando pensaban que iban a poder cruzar a Chile confirmaron el cierre preventivo del Paso Cristo Redentor. 

“Se comunica a los usuarios del Sistema Integrado Cristo Redentor, que, tras comunicaciones entre ambas coordinaciones, y en virtud de los reportes de vialidad chilena y argentina, se suspende de forma preventiva el tránsito internacional para todo tipo de vehículos para este jueves 25 de septiembre. A partir de las 20:00 hr de Chile y de Argentina, se procede al cierre de las barreras de Guardia Vieja en Chile y Uspallata en Argentina, respectivamente”, expresa el comunicado de autoridades fronterizas.

Y argumentan: “Esto debido a las inestabilidades climáticas anunciadas para la cordillera, situación que afecta una transitabilidad segura para los usuarios”. 

La bronca de camioneros con autoridades chilenas por colapso y cierre del paso a Chile

Desde la mañana de este miércoles, a través de redes sociales, los usuarios del paso fronterizo vienen denunciando demoras en el Complejo Los Libertadores.

Funcionarios de la Coordinación del Sistema Integrado Cristo Redentor han señalado que la situación en el lado chileno está provocando una saturación. Fuentes consultadas indicaron que la causa principal de la congestión se debió a que Chile está trabajando con pocos funcionarios para atender autos y camiones.

Según la queja de un camionero que cada semana pasa al vecino país, “la coordinación de Chile siempre hace lo mismo”, pues no realiza el recargo de personal después de un corte, aseguró el transportista a este medio. 

