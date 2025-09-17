Noticias Mendoza

Mendoza
Inseguridad vial

Chocó un borracho y una bebé de meses debió ser internada en el Notti

Una beba de solo 11 meses resultó con politraumatismos leves a causa del accidente. El hecho ocurrió anoche en la zona de Severo del Castillo y Adrover.

Un violento accidente entre tres vehículos en Guaymallén dejó como saldo a una bebé de 11 meses de edad herida, quien fue trasladada al Hospital Notti con politraumatismos leves. El suceso se produjo a las 22:20 en la intersección de la Calle Severo del Castillo y Adrover.

Según la información policial, el incidente involucró a dos conductores que, al realizarse los test de alcoholemia, arrojaron resultados positivos. La conductora de una camioneta Jeep, identificada como P. C., presentó un dosaje de 1,23 g/L de alcohol en sangre, superando ampliamente el límite legal. Por su parte, el conductor de un automóvil Volkswagen Bora, A. M., registró 0,66 g/L, también por encima de lo permitido. Se ha confirmado que la bebé de 11 meses viajaba como acompañante en el vehículo de A. M.

Un tercer vehículo, una camioneta Amarok, también estuvo implicado en el choque. Su conductor, identificado como N. R., arrojó un dosaje de 0,00 g/L, indicando que no había consumido alcohol.

Las autoridades competentes se encuentran averiguando la mecánica del hecho para determinar las responsabilidades del accidente.

