Ciudad avanza con el plan de reconstrucción vial: ya se completaron 80 cuadras

El Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles alcanza un 57% de avance en la Ciudad de Mendoza. En lo que va de 2025 ya se finalizaron 80 cuadras en distintas secciones del departamento.

Con un avance del 57% y 80 cuadras ya finalizadas en 2025, la Ciudad de Mendoza continúa ejecutando uno de los planes de reconstrucción vial más importantes de los últimos años. Se trata del Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles, una iniciativa destinada a optimizar la circulación vehicular y peatonal en un departamento clave por su alto flujo diario de tránsito.

¿Qué alcance tiene el plan de reconstrucción vial?

El programa contempla la repavimentación y puesta a punto de más de 169 mil metros cuadrados de calzada, equivalentes a 143 cuadras, distribuidas estratégicamente en distintos sectores de la capital mendocina. Las obras se desarrollan en la 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª Sección, además de arterias del microcentro.

¿Qué dijo el intendente Ulpiano Suarez sobre el avance de la obra?

“Estamos llevando adelante uno de los planes de reconstrucción vial más importantes de los últimos años en la Ciudad de Mendoza, con una planificación estratégica que nos permite intervenir de manera ordenada y eficiente en todas las secciones del departamento”, afirmó el intendente Ulpiano Suarez.

Además, destacó que “superar el 50% de avance refleja el compromiso de esta gestión con la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de vecinos, trabajadores y visitantes”.

¿Cuántas cuadras ya fueron finalizadas?

Actualmente, el plan registra 80 cuadras completamente ejecutadas. La intervención responde a la necesidad de renovar pavimentos que habían superado su vida útil debido al tránsito constante de vehículos particulares, transporte público y carga urbana.

¿Cómo se organizan los trabajos?

Las tareas se desarrollan en tres grandes grupos de obra, lo que permite avanzar en distintos frentes de manera simultánea, reduciendo los plazos de ejecución y minimizando las molestias para vecinos y usuarios.

Grupo 1: Quinta y Sexta Sección

Ya se completaron 33 cuadras, entre ellas arterias clave como Martín Zapata, Agustín Álvarez, Nicolás Avellaneda y Tiburcio Benegas.

Grupo 2: Centro y Tercera Sección

Suma 36 cuadras finalizadas en calles como Perú, Gutiérrez, San Luis, Córdoba, Ituzaingó, Buenos Aires y España, mejorando la circulación en zonas de alta densidad comercial y administrativa.

Grupo 3: Cuarta Sección Este

Registra 11 cuadras ejecutadas en arterias como Montecaseros, Ituzaingó, Tucumán y 9 de Julio.

¿Cuándo finalizará la obra?

El plazo contractual es de 365 días, con finalización prevista para junio de 2026. El plan forma parte de una política sostenida del municipio orientada a mantener y modernizar la infraestructura urbana, con fuerte inversión municipal.

Detalle de las cuadras intervenidas

Grupo 1 – 33 cuadras

• Coronel Rodríguez (Arístides Villanueva – Martín Zapata): 2

• Martín Zapata (Av. Belgrano – Av. Boulogne Sur Mer): 9

• Agustín Álvarez (Av. Belgrano – Av. Boulogne Sur Mer): 8

• Nicolás Avellaneda (Av. Belgrano – Av. Boulogne Sur Mer): 8

• Tiburcio Benegas (Juan B. Justo – Rufino Ortega): 6

Grupo 2 – 36 cuadras

• Perú (Pedro Molina – San Lorenzo): 3

• Gutiérrez (Belgrano – San Martín): 7

• Federico Moreno (Lavalle – Garibaldi): 2

• San Luis (San Juan – Montecaseros): 4

• Córdoba (San Juan – Ituzaingó): 5

• Ituzaingó (Urquiza – Buenos Aires): 5

• Buenos Aires (Ituzaingó – San Juan): 5

• España (Irigoyen – Santa Cruz): 5

Grupo 3 – 11 cuadras

• Ituzaingó (Coronel Díaz – Esquiú): 2

• Montecaseros (Coronel Díaz – Jujuy): 4

• 9 de Julio (Maza – Coronel Plaza): 1

• Tucumán (Videla Castillo – Salta): 4