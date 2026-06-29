La Ciudad de Mendoza presentó la programación completa de Ciudad de los Chicos 2026, con propuestas culturales, recreativas y educativas para las vacaciones de invierno. Habrá teatro, cine, talleres, museos, literatura, circo, experiencias inmersivas y actividades para niños, niñas y adolescentes en distintos espacios de la capital.

Las vacaciones de invierno en la Ciudad de Mendoza tendrán una agenda cargada de propuestas con el regreso de Ciudad de los Chicos 2026, el tradicional ciclo que reunirá espectáculos, talleres, experiencias interactivas y actividades culturales para toda la familia durante las dos semanas del receso escolar. La programación incluirá opciones gratuitas y de bajo costo distribuidas en distintos espacios de la capital mendocina.

La iniciativa busca ofrecer alternativas recreativas y educativas para vecinos y turistas, con una propuesta que combina teatro, cine, literatura, arte, museos, circo, juegos y experiencias participativas pensadas especialmente para las infancias.

¿Qué actividades habrá en Ciudad de los Chicos 2026?

La edición 2026 incorporará nuevas experiencias y ampliará su programación con espacios temáticos que permitirán a las familias elegir diferentes recorridos según sus intereses.

Entre las propuestas habrá:

Espectáculos teatrales.

Funciones de cine para toda la familia.

Talleres artísticos y recreativos.

Experiencias inmersivas.

Juegos interactivos.

Circo.

Actividades literarias.

Recorridos en museos.

Manualidades y artes plásticas.

Juegos de mesa, rol y estrategia.

Presentaciones de libros.

Magia y títeres.

La programación estará distribuida en distintos espacios culturales de la Ciudad de Mendoza, consolidando a la capital como uno de los principales destinos para disfrutar las vacaciones de invierno en familia.

La reina y la virreina de la Vendimia subirán al escenario

Una de las principales novedades será la participación de la reina departamental de la Vendimia 2026, María Celeste Sanmartino, y la virreina Sofía Agustina Sosa Puciarelli.

Ambas protagonizarán la obra teatral “Detrás de la corona”, una propuesta que permitirá al público descubrir una faceta artística diferente de las representantes vendimiales y acercarlas a las familias desde un formato escénico.

Monstriña llega por primera vez a Mendoza

Otra de las grandes atracciones será “Universo Monstriña en Mendoza”, una muestra interactiva que desembarcará por primera vez en la provincia.

La exposición estará instalada en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) y fue creada por la artista visual María Verónica Ramírez, responsable del reconocido personaje animado Monstriña.

La propuesta incluirá obras inéditas, estaciones participativas y experiencias diseñadas para todas las edades, especialmente adaptadas para su presentación en el museo municipal.

La Ciudad de los Libros suma juegos y nuevas experiencias

El espacio dedicado a la literatura también incorporará novedades durante estas vacaciones.

Además de la participación de 14 librerías mendocinas, habrá presentaciones de libros, espectáculos y actividades especiales.

Como incorporación destacada, el emprendimiento mendocino Aquí Hay Dragones ofrecerá un sector dedicado a los juegos de mesa modernos, juegos de rol y estrategia, con el objetivo de fomentar la creatividad, el aprendizaje y el encuentro entre chicos y grandes.

Museos, teatro, cine y actividades al aire libre

La propuesta también incluirá una amplia programación en los museos municipales, donde habrá recorridos guiados, talleres, experiencias inmersivas, actividades educativas y ciclos de cine destinados a niños, niñas y adolescentes.

Las artes escénicas volverán a ocupar un lugar destacado con funciones diarias en la Nave Cultural y el Teatro Quintanilla, mientras que el Microcine Municipal proyectará películas animadas para toda la familia.

En tanto, la plaza Independencia será escenario de espectáculos al aire libre, intervenciones artísticas, circo, talleres de manualidades y artes plásticas, además de distintas actividades recreativas.

Por su parte, el Escenario Interactivo de la Ciudad de los Libros ofrecerá presentaciones de libros, charlas, magia, títeres, teatro y circo, junto con el ciclo Animate, una propuesta en la que los chicos podrán cantar, bailar, actuar, contar historias y convertirse en protagonistas de las vacaciones.

Con una programación que combina actividades gratuitas y propuestas de bajo costo, Ciudad de los Chicos 2026 volverá a transformar los espacios culturales de la Ciudad de Mendoza en puntos de encuentro para disfrutar del arte, la creatividad y el juego durante las vacaciones de invierno.