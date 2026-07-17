Julieta Benedetti hizo historia: la mendocina ganó la Copa de España Femenina de ciclismo y logró un título inédito para Argentina

La ciclista mendocina, Julieta Benedetti, se consagró campeona de la Copa de España Femenina 2026 tras una brillante temporada con el Toyota Valencia SAV Women’s Cycling Team. Es la primera argentina en conquistar el prestigioso certamen y apenas la tercera extranjera en lograrlo desde su creación en 1997.

La mendocina Julieta Benedetti volvió a escribir una página dorada para el deporte argentino al consagrarse campeona de la Copa de España Femenina 2026. La ciclista alcanzó un logro histórico tras finalizar en el cuarto puesto del Gran Premio Ayuntamiento de León, última fecha del calendario, resultado que le permitió quedarse con el primer lugar de la clasificación general y convertirse en la primera argentina en conquistar el prestigioso certamen.

La corredora del Toyota Valencia SAV Women’s Cycling Team cerró la temporada con 320 puntos, una diferencia suficiente para imponerse sobre las españolas Maite Urteaga, que terminó con 269 unidades, y Yelizaveta Sklyarova, quien acumuló 250 puntos.

¿Cómo logró Julieta Benedetti quedarse con la Copa de España Femenina?

El título adquiere todavía mayor relevancia porque Benedetti no pudo disputar las dos primeras competencias del calendario. Lejos de complicar sus aspiraciones, la mendocina protagonizó una notable remontada basada en la regularidad y en una sucesión de grandes actuaciones que la llevaron a convertirse en la gran protagonista del campeonato.

Su rendimiento comenzó a destacarse con un tercer puesto en la Comarca Brigantina, al que luego sumó un segundo lugar en el Gran Premio Cidade de Pontevedra. Posteriormente volvió a subir al podio con otra tercera posición en la Cursa Ciclista Femenina, demostrando una consistencia que la mantuvo siempre entre las mejores.

El punto de quiebre llegó con su victoria en la Legutioko Saria, competencia que le permitió saltar a la cima de la clasificación general y depender de sí misma para quedarse con el campeonato.

A partir de allí administró la ventaja con inteligencia. Sumó puntos importantes tanto en el Ayuntamiento de Estella-Lizarra como en el 5° Trofeo Residencia Santa Ana Abanilla, hasta llegar a la definición en León con claras posibilidades de coronarse campeona.

En la última carrera, disputada sobre un recorrido de 86 kilómetros, Benedetti cruzó la meta en la cuarta posición, resultado que terminó siendo suficiente para confirmar una consagración histórica para el ciclismo argentino.

La emoción de la mendocina tras alcanzar el título

Una vez confirmada la clasificación final, Julieta Benedetti no ocultó su felicidad por haber conseguido el objetivo que persiguió durante toda la temporada europea.

“Estoy muy contenta. Hasta la última fecha teníamos muchas dudas con los puntos y los reglamentos, hubo que cambiar las estrategias, pero es muy lindo haber conseguido la Copa de España”, expresó la ciclista mendocina luego de sellar el campeonato.

Sus palabras reflejaron la tensión con la que se vivió la definición, ya que el desenlace dependía de distintos escenarios de puntuación y obligó a modificar la estrategia del equipo durante la competencia.

¿Por qué el título de Julieta Benedetti es histórico?

La dimensión de este logro trasciende el resultado deportivo. Desde la creación de la Copa de España Femenina, en 1997, el dominio fue prácticamente absoluto por parte de las ciclistas españolas.

En casi tres décadas de historia, solamente dos corredoras extranjeras habían conseguido romper esa hegemonía: la austríaca Anna Kiesenhofer, campeona en 2016, y la alemana Nadine Gill, ganadora en 2022.

Con su consagración, Julieta Benedetti se convirtió en la tercera ciclista no española en levantar el trofeo y, al mismo tiempo, en la primera argentina en inscribir su nombre en el palmarés de una de las competencias más importantes del ciclismo femenino español.

El dato refleja la magnitud de un logro que coloca a Mendoza y a la Argentina en un lugar privilegiado dentro del ciclismo internacional.

Un presente que ilusiona al ciclismo argentino

La temporada de Benedetti confirma el crecimiento sostenido que viene experimentando desde su desembarco en el ciclismo europeo. Competir semana tras semana frente a algunas de las mejores especialistas del continente le permitió dar un salto de calidad que ahora quedó reflejado con un título de enorme prestigio.

Además de los resultados deportivos, la mendocina se consolidó como una referente del ciclismo femenino argentino y un ejemplo para las nuevas generaciones de deportistas que buscan desarrollarse en el ámbito internacional.

Su conquista también representa un impulso para el ciclismo nacional, que desde hace varios años trabaja para aumentar la presencia de corredores argentinos en las principales competencias del mundo. El título obtenido en España demuestra que el talento argentino puede competir de igual a igual con las grandes potencias europeas.

Con apenas una temporada sobresaliente en el calendario español, Julieta Benedetti ya inscribió su nombre entre las grandes figuras del ciclismo argentino y sumó uno de los títulos más importantes de su carrera. La mendocina hizo historia, rompió una hegemonía de casi tres décadas y dejó en claro que su presente invita a soñar con desafíos aún mayores en el ciclismo internacional.