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Mendoza: lluvias, intensas nevadas en alta montaña y Zonda para el fin de semana

Defensa Civil informó el pronóstico para Mendoza entre el viernes 17 y el domingo 19 de julio. Se esperan precipitaciones en distintos sectores de la provincia, abundantes nevadas en la cordillera, viento Zonda en zonas de precordillera y un marcado descenso de las temperaturas.

Mendoza tendrá un fin de semana con lluvias, nevadas de gran intensidad en alta montaña, viento Zonda en sectores de precordillera y temperaturas bajas en gran parte del territorio provincial. Así lo informó la Dirección Provincial de Defensa Civil, que mantiene un monitoreo permanente de la evolución del sistema meteorológico debido a las condiciones previstas para los próximos días.

Las mayores complicaciones se concentrarán en la cordillera, donde continuarán las fuertes nevadas durante varias jornadas consecutivas, mientras que en el llano se esperan precipitaciones aisladas, abundante nubosidad y el ingreso de viento sur en diferentes momentos del fin de semana.

¿Cómo estará el tiempo este viernes en Mendoza?

Para este viernes 17 de julio se prevé una circulación leve de viento sur entre las 11 y las 22, con incidencia en las zonas Sur, Norte y Este de la provincia.

El cielo permanecerá mayormente nublado en el Valle de Uco y gran parte del Sur provincial. En tanto, durante la mañana las condiciones serán seminubladas en el Gran Mendoza, la zona Norte y el Este.

Las probabilidades de precipitaciones aumentarán a lo largo de la jornada, especialmente sobre el oeste de Malargüe, el oeste del Valle de Uco y toda la franja cordillerana. Desde el mediodía, las lluvias también podrían alcanzar sectores del oeste del Gran Mendoza y, hacia la noche, extenderse a todo el Valle de Uco.

Las temperaturas oscilarán entre una máxima de 16 °C y mínimas de 2 °C en Malargüe, 4 a 5 °C en el Valle de Uco y alrededor de 6 °C en el resto de la provincia.

Defensa Civil informó el pronóstico para Mendoza entre el viernes 17 y el domingo 19 de julio. Se esperan precipitaciones en distintos sectores de la provincia, abundantes nevadas en la cordillera, viento Zonda en zonas de precordillera y un marcado descenso de las temperaturas.

Las intensas nevadas seguirán siendo protagonistas en la cordillera

Uno de los aspectos más relevantes del pronóstico es la continuidad del temporal de nieve en alta montaña.

Según Defensa Civil, las nevadas persistirán durante toda la jornada del viernes con una intensidad significativa. Los modelos meteorológicos estiman acumulaciones de nieve nueva que podrían ubicarse entre 60 centímetros y un metro cada 12 horas, un volumen muy importante que podría generar complicaciones en rutas internacionales y caminos de montaña.

Estas condiciones mantendrán un seguimiento permanente por parte de los organismos provinciales, debido al impacto que pueden tener sobre la circulación hacia la cordillera y el Paso Internacional Cristo Redentor.

¿Habrá viento Zonda durante el sábado?

El sábado 18 de julio estará marcado por la presencia de viento Zonda de intensidad leve.

El fenómeno se espera entre las 10 y las 21 y afectará principalmente la precordillera, Malargüe, el sur de ese departamento, el oeste del Valle de Uco y el valle de Uspallata.

Además, durante la tarde se registrará una débil circulación de viento sur sobre el llano de la zona Norte.

En cuanto al estado del cielo, persistirá la posibilidad de precipitaciones sobre Malargüe y el oeste provincial como consecuencia del sistema de mal tiempo que continuará afectando la cordillera. En el resto del territorio mendocino predominarán las condiciones seminubladas.

La temperatura máxima alcanzará los 15 °C, mientras que las mínimas se ubicarán entre 1 y 2 °C en Malargüe y sectores bajos del Valle de Uco, y alrededor de 6 °C en el resto de la provincia.

Defensa Civil informó el pronóstico para Mendoza entre el viernes 17 y el domingo 19 de julio. Se esperan precipitaciones en distintos sectores de la provincia, abundantes nevadas en la cordillera, viento Zonda en zonas de precordillera y un marcado descenso de las temperaturas.

¿Qué se espera para el domingo en Mendoza?

El domingo 19 de julio comenzará con abundante nubosidad en la zona Norte y Este, mientras que el Sur presentará mejores condiciones durante las primeras horas del día.

Sin embargo, con el correr de la mañana el cielo volverá a cubrirse en toda la provincia y se prevén lloviznas aisladas durante distintos momentos de la jornada.

También se espera una brisa proveniente del sur entre el mediodía y las 19, con incidencia sobre las zonas Norte y Sur.

Las temperaturas continuarán en descenso. La máxima prevista será de 13 °C, mientras que Malargüe registrará una mínima de -2 °C. En el Valle de Uco los valores oscilarán entre 0 y 1 °C, mientras que el resto de Mendoza tendrá mínimas cercanas a los 4 °C.

El mal tiempo continuará en la alta montaña

En la cordillera se mantendrán las precipitaciones durante el domingo, aunque con menor intensidad durante el día y principalmente sobre el sector sur.

No obstante, el panorama volverá a complicarse desde la noche, cuando se espera el regreso de nevadas de intensidad moderada que afectarán nuevamente toda la alta montaña mendocina.

Este escenario mantiene en alerta a los organismos de emergencia, ya que la acumulación de nieve podría seguir incrementándose durante el inicio de la próxima semana.

Mientras tanto, la Dirección Provincial de Defensa Civil confirmó que continuará monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas para informar cualquier cambio significativo y recomendar las medidas preventivas necesarias, especialmente para quienes deban transitar por rutas de montaña o zonas afectadas por las precipitaciones.

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