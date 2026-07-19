Gendarmería rescató a 30 personas aisladas por la nieve en la alta montaña de Mendoza

El operativo sobre la Ruta Nacional 7 permitió asistir a 17 adultos y 13 menores que habían quedado varados por el temporal. En Las Cuevas la acumulación de nieve supera los tres metros y continúan las tareas de evacuación.

Un operativo de Gendarmería Nacional en la alta montaña de Mendoza rescató a 30 personas, entre ellas 13 menores de edad, que habían quedado aisladas por el intenso temporal de nieve que afecta a la cordillera y que mantiene complicadas las condiciones de circulación sobre la Ruta Nacional 7.

El procedimiento comenzó el viernes, cuando efectivos del Escuadrón 27 Uspallata y del Grupo Especial de Alta Montaña (GEAM) tomaron conocimiento de la presencia de personas varadas en distintos sectores del corredor internacional, donde la acumulación de nieve impedía avanzar con seguridad y dificultaba cualquier intento de evacuación.

La emergencia se produjo en medio de uno de los temporales más intensos registrados en los últimos días en la alta montaña mendocina, con importantes acumulaciones níveas que afectaron el tránsito, las comunicaciones y algunos servicios esenciales en la zona cordillerana.

¿Cómo fue el operativo de rescate en la alta montaña de Mendoza?

Ante la situación de emergencia, Gendarmería desplegó un operativo especial con un vehículo técnico Hägglunds, una unidad de doble oruga especialmente preparada para desplazarse sobre nieve profunda y trabajar en condiciones extremas de baja temperatura.

Este tipo de vehículo permitió ingresar a sectores donde las máquinas convencionales no podían avanzar debido a la profundidad de la nieve y a las dificultades propias del terreno montañoso.

Gracias a ese despliegue, los efectivos lograron llegar hasta las personas que permanecían aisladas y trasladarlas hacia lugares seguros, donde pudieron recibir asistencia y permanecer bajo seguimiento de los organismos de emergencia.

El operativo estuvo coordinado por el segundo jefe del Escuadrón 27 Uspallata, Marcelo Airoldi, quien confirmó que fueron rescatadas 30 personas: 17 adultos y 13 menores de edad.

Según el reporte oficial, la mayoría de los rescates se concretaron en la zona de Penitentes, uno de los sectores más afectados por la acumulación de nieve sobre el corredor internacional que conecta Mendoza con Chile.

¿Cuánta nieve se acumuló en la cordillera de Mendoza?

El temporal dejó registros extraordinarios de acumulación nívea en distintos puntos de la alta montaña mendocina, una situación que complicó el tránsito y obligó a reforzar los operativos preventivos.

De acuerdo con los datos informados oficialmente, los registros alcanzaron:

Punta de Vacas: 40 centímetros de nieve acumulada.

40 centímetros de nieve acumulada. Puente del Inca: 2,30 metros.

2,30 metros. Penitentes: 1,80 metros.

1,80 metros. Las Cuevas: 3,30 metros.

La situación en Las Cuevas representa uno de los puntos más complejos, ya que la gran cantidad de nieve acumulada dificulta la apertura de caminos y requiere trabajos específicos para garantizar el acceso de los equipos de asistencia.

Además, las condiciones meteorológicas extremas provocaron interrupciones en el suministro eléctrico y dificultades en los servicios de telefonía en sectores de la alta cordillera, complicando las comunicaciones durante la emergencia.

¿Cómo continuará la evacuación de las personas aisladas en la Ruta Nacional 7?

Las autoridades informaron que Vialidad Nacional continuará durante lunes, martes y miércoles con los trabajos de apertura de brechas sanitarias para avanzar con la evacuación de las personas que todavía permanecen en la zona comprendida entre Puente del Inca y Las Cuevas.

Desde los organismos intervinientes señalaron que quienes aún esperan ser evacuados se encuentran en buenas condiciones de salud y cuentan con alimentos suficientes, por lo que las tareas avanzarán de manera gradual según las condiciones del tiempo y el estado de la Ruta Nacional 7.

La apertura de caminos en la alta montaña requiere un trabajo coordinado entre distintas áreas debido a la presencia de nieve acumulada, bajas temperaturas y sectores donde la circulación continúa siendo riesgosa.

Mientras continúan los operativos, Gendarmería Nacional, Vialidad Nacional y los equipos de emergencia mantienen un monitoreo permanente de la situación en la cordillera mendocina.

Las autoridades reiteraron el pedido de evitar la circulación hacia la zona de alta montaña mientras persistan las condiciones adversas, ya que nuevos episodios de nieve y las dificultades propias del terreno pueden generar riesgos para quienes intenten transitar por el corredor internacional.