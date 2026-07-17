La Justicia de Mendoza condenó a seis meses de prisión en suspenso a un joven de 18 años que utilizó un perfil falso en Instagram para contactar y acosar sexualmente a una niña de 12 años. Los chats fueron clave para acreditar el delito.

San Rafael fue escenario de una nueva condena por grooming. La Justicia de Mendoza sentenció a seis meses de prisión de ejecución condicional a un joven de 18 años tras hallarlo culpable de acosar sexualmente, mediante un perfil falso de Instagram, a una niña de 12 años. La investigación determinó que el acusado utilizó el engaño para ganar la confianza de la víctima y luego enviarle mensajes de contenido sexual con el objetivo de concretar encuentros presenciales.

El condenado fue identificado como José María Mondaca Serrano, quien conocía previamente a la menor debido a la relación de cercanía que mantenía con una de sus hermanas. Además de la pena en suspenso, el tribunal le impuso una serie de reglas de conducta cuyo incumplimiento podría derivar en la ejecución efectiva de la condena.

¿Cómo comenzó la investigación por grooming en San Rafael?

La causa penal comenzó a tramitarse durante los primeros meses de 2025, luego de que la familia de la niña presentara la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo con la investigación, las maniobras de acoso comenzaron a fines de 2024, pocos días después de los festejos de Navidad. En ese momento, Mondaca Serrano tenía 18 años y habría planificado una estrategia para ocultar su verdadera identidad.

Los investigadores establecieron que el joven creó un perfil falso en la red social Instagram utilizando un nombre ficticio. A través de esa cuenta comenzó a mantener conversaciones con la menor, simulando inicialmente una amistad con el propósito de generar confianza y reducir las sospechas de la víctima.

Con el paso de los días, el contenido de las conversaciones cambió de manera progresiva y comenzaron a aparecer mensajes con un marcado contenido sexual, situación que dio origen a la investigación judicial.

¿Qué pruebas permitieron llegar a la condena?

Uno de los elementos más importantes del expediente fueron los registros de las conversaciones mantenidas a través de Instagram.

Los chats incorporados a la causa permitieron reconstruir el modo en que el acusado se comunicaba con la niña y evidenciaron los reiterados intentos por convencerla de mantener encuentros presenciales.

Según surgió de la investigación, la víctima decidió guardar silencio durante un tiempo por temor y confusión. Sin embargo, cuando las propuestas para verse personalmente comenzaron a repetirse con mayor insistencia, resolvió contar lo que estaba ocurriendo.

La niña habló con una amiga de su hermana, quien inmediatamente alertó a los adultos responsables. A partir de ese momento se radicó la denuncia y comenzó la intervención del Ministerio Público Fiscal, que reunió las pruebas informáticas necesarias para avanzar con la imputación.

El análisis del contenido de las conversaciones digitales y del vínculo previo entre el acusado y la familia de la víctima resultó determinante para acreditar el delito de grooming.

¿Cuál fue la decisión de la Justicia?

Tras valorar las pruebas incorporadas al expediente, el tribunal de San Rafael resolvió condenar a José María Mondaca Serrano a seis meses de prisión de ejecución condicional.

Esto significa que el joven no cumplirá la pena en una unidad penitenciaria siempre que respete las condiciones fijadas por la Justicia durante el plazo establecido.

Como ocurre en este tipo de sentencias, el fallo incluyó diversas reglas de conducta que deberán ser cumplidas estrictamente. En caso de incumplimiento, la pena podría transformarse en prisión de cumplimiento efectivo.

La resolución busca, además de sancionar el delito cometido, establecer mecanismos de control para evitar nuevos episodios similares.

¿Qué es el grooming y por qué representa un delito?

El grooming es un delito que consiste en que una persona adulta contacte, mediante internet o cualquier medio digital, a un niño, niña o adolescente con fines sexuales.

Generalmente, quien comete este tipo de hechos crea una relación de confianza con la víctima utilizando perfiles falsos, identidades ficticias o simulando intereses en común. El objetivo suele ser obtener material íntimo, mantener conversaciones de contenido sexual o concretar encuentros presenciales.

En Argentina, el grooming está tipificado en el artículo 131 del Código Penal y constituye un delito autónomo, independientemente de que llegue o no a concretarse un abuso sexual.

La importancia de la denuncia temprana

Especialistas en protección de las infancias remarcan que uno de los principales desafíos del grooming es que las víctimas suelen mantener el silencio durante un tiempo por miedo, vergüenza o manipulación por parte del agresor.

Por ese motivo, destacan la importancia de generar espacios de confianza dentro del ámbito familiar y educativo para que niños, niñas y adolescentes puedan comunicar cualquier situación que les genere incomodidad o preocupación en las redes sociales.

También recomiendan que madres, padres y adultos responsables acompañen el uso de las plataformas digitales, dialoguen sobre los riesgos de internet y promuevan que los menores nunca compartan información personal ni acepten encuentros con personas conocidas únicamente a través de medios virtuales.

En este caso, la intervención de una persona cercana y la rápida denuncia permitieron preservar las pruebas digitales y avanzar con una investigación que terminó con una condena judicial.