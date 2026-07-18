Mendoza espera viento Zonda débil, lluvias y frío durante el fin de semana

Mendoza tendrá cambios durante este sábado -18 de julio- con presencia de viento Zonda débil, cielo mayormente nublado y precipitaciones aisladas en distintas zonas de la provincia. Según el reporte meteorológico, las condiciones inestables continuarán durante el fin de semana, con especial atención en la Alta Montaña mendocina, donde seguirá el mal tiempo.

¿Cómo estará el tiempo en Mendoza durante este sábado?

Durante el resto de la jornada se espera viento Zonda débil desde media mañana hasta aproximadamente las 19, con mayor incidencia en toda la Precordillera, Malargüe y el sur provincial.

Además, se prevé el ingreso de una circulación de viento Sur débil entre las 14 y las 21 en las zonas Norte y Este de Mendoza.

El cielo permanecerá mayormente nublado durante todo el sábado, con precipitaciones y lloviznas aisladas en sectores del Oeste provincial, Oeste de Malargüe y Oeste del Valle de Uco. También existe probabilidad de lloviznas aisladas en algunos sectores del llano.

La temperatura máxima promedio alcanzará los 15 grados, mientras que las mínimas se ubicarán cerca de los 3 grados en el sur del Valle de Uco y Malargüe, y alrededor de los 6 grados en el resto de la provincia.

¿Qué pasará con el tiempo en Alta Montaña?

Las condiciones meteorológicas continuarán complicadas en la zona cordillerana de Mendoza durante este sábado.

El pronóstico indica que las precipitaciones seguirán durante toda la jornada y recién comenzarían a disminuir durante la madrugada del domingo. Sin embargo, posteriormente podrían volver a intensificarse.

La situación permanece bajo monitoreo debido a la persistencia del mal tiempo en la zona Oeste provincial.

¿Cómo estará el clima en Mendoza el domingo?

Para el domingo 19 de julio se espera una jornada fría e inestable, con cielo seminublado durante las primeras horas y una rápida evolución hacia nubosidad mayor en toda la provincia.

Durante la tarde existe probabilidad de lloviznas aisladas, especialmente en sectores del Valle de Uco y la zona Sur.

En Alta Montaña, las precipitaciones disminuirán durante la madrugada, aunque continuará el cielo cubierto. Hacia la noche volverían a intensificarse las condiciones de inestabilidad.

La temperatura máxima promedio será de 13 grados, con mínimas cercanas a los 2 grados en Malargüe y el sur del Valle de Uco, mientras que en el resto de Mendoza rondarán los 4 grados.

¿Seguirán las lluvias y el frío en Mendoza el lunes?

El lunes 20 de julio continuará el escenario inestable en Mendoza, con cielo totalmente nublado y nuevas precipitaciones asociadas al mal tiempo en Alta Montaña.

Las zonas más afectadas serán la franja Oeste de la provincia, Malargüe y probablemente sectores del Sur mendocino. En el resto del llano se esperan lloviznas aisladas.

En la cordillera, las precipitaciones volverán a aumentar desde la madrugada y podrían alcanzar intensidad moderada a fuerte durante toda la jornada.

La temperatura seguirá en descenso, con máximas estimadas entre 11 y 12 grados. Las mínimas podrían ubicarse entre 0 y 1 grado en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, mientras que en el resto de la provincia rondarían los 4 grados.

¿Qué organismo monitorea la situación meteorológica?

La Dirección Provincial de Defensa Civil mantiene el seguimiento de las condiciones climáticas ante la persistencia del mal tiempo, especialmente por las posibles complicaciones en sectores cordilleranos y zonas donde puedan registrarse precipitaciones.

¿Qué recomendaciones se mantienen ante las condiciones meteorológicas?

Ante la presencia de viento, nubosidad y precipitaciones previstas para los próximos días, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales y circular con precaución, especialmente en zonas de montaña y sectores donde puedan registrarse lluvias o baja visibilidad. Además, se solicita extremar cuidados al transitar por rutas cordilleranas debido a la persistencia de condiciones inestables.