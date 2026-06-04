Mendoza Propone

La capital mendocina avanza con desarrollos residenciales, comerciales y hoteleros mientras apuesta por reglas más simples para atraer inversiones y generar empleo.

Las grúas y los nuevos edificios se han convertido en una postal cada vez más frecuente en la Ciudad de Mendoza. Con más de 300 mil metros cuadrados de obras privadas en ejecución, la capital provincial atraviesa uno de los períodos de mayor actividad inmobiliaria de los últimos años, impulsada por proyectos residenciales, comerciales, hoteleros y de uso mixto.

El crecimiento fue uno de los ejes destacados por el intendente Ulpiano Suarez durante su participación en el Foro CIPPEC, donde expuso sobre las políticas implementadas para mejorar el clima de inversión y facilitar el desarrollo de emprendimientos privados.

¿Qué factores impulsan el crecimiento inmobiliario en la Ciudad de Mendoza?

Desde el municipio atribuyen parte del crecimiento a la modernización administrativa y a la actualización del Código de Edificación, una herramienta que busca simplificar trámites, brindar mayor previsibilidad a los inversores y agilizar la aprobación de nuevos proyectos.

Según explicó Ulpiano Suarez, el objetivo es generar condiciones que favorezcan la inversión privada, la creación de empleo y el desarrollo económico local.

Actualmente, más del 10% de los 300 mil metros cuadrados de obras privadas que se encontraban en construcción ya fueron finalizados, mientras que varios emprendimientos se encuentran en la etapa final de ejecución.

¿Cuáles son las obras privadas que ya fueron terminadas?

Entre los desarrollos recientemente concluidos aparecen proyectos de gran relevancia para distintos sectores de la Ciudad:

Edificio Thays, sobre Boulogne Sur Mer.

Edificio Gran Boulogne.

Edificio Leloir.

Dalvian Mall.

Estas iniciativas se suman a la expansión urbana que viene registrando la capital en los últimos años.

¿Qué proyectos están próximos a inaugurarse?

Varios emprendimientos se encuentran en la recta final y podrían finalizar durante los próximos meses:

Edificio Allegra.

Edificio Parque Agustín.

Edificio View.

La conclusión de estas obras permitirá incorporar nuevas unidades residenciales y espacios destinados a actividades comerciales y profesionales.

¿Qué desarrollos continúan en construcción?

La cartera de proyectos en marcha incluye emprendimientos de distintas características y escalas.

Entre ellos se destacan:

Un edificio de viviendas y oficinas en Paso de los Andes y Emilio Civit.

Un complejo multifamiliar sobre San Lorenzo al 400.

Un desarrollo inmobiliario en Emilio Civit 664.

Civit Avenue.

Edificio Vesta, desarrollado por CRIBA.

Hotel Buen Pastor.

Vivienda multifamiliar Monteverdi, en la zona de Champagnat.

La diversidad de propuestas refleja el interés de desarrolladores por distintos sectores estratégicos de la Ciudad.

Los proyectos que comenzarán próximamente

A la actividad actual se suman nuevos emprendimientos que están próximos a iniciar obras y que prometen seguir transformando el paisaje urbano.

Entre ellos figuran:

Un edificio multifamiliar en Boulogne Sur Mer y Roque Sáenz Peña.

Un desarrollo en Martínez de Rozas 350.

El proyecto multifamiliar en el predio del ex Círculo Policial.

Un nuevo centro comercial sobre la Alameda.

Un desarrollo inmobiliario en Agustín Álvarez 478.

Un proyecto habitacional en el Parque Central impulsado junto a CRIBA.

La obra de los Hermanos Jesuitas en Colón y San Martín.

Mendoza busca consolidarse como polo de inversión

Con nuevas construcciones, proyectos comerciales y desarrollos urbanos en marcha, la Ciudad de Mendoza busca consolidar un perfil cada vez más atractivo para inversores y desarrolladores.

Desde el municipio sostienen que la combinación entre simplificación normativa, previsibilidad y crecimiento de la actividad privada será clave para sostener la llegada de nuevas inversiones y acompañar la transformación urbana de la capital mendocina.