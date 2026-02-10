Noticias Mendoza

Argentina
Chaco

Clan Sena condenado a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

César Sena recibió la pena máxima por ser autor del femicidio de Cecilia Strzyzowski, mientras que sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fueron condenados a perpetua como partícipes necesarios. La sentencia fue leída este viernes por la juez Dolly Fernández en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, Chaco.

El Clan Sena fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en la provincia de Chaco. La justicia chaqueña determinó las máximas penas para César Sena y sus padres tras un juicio que mantuvo en vilo al país durante semanas. Otros tres implicados también recibieron condenas por encubrimiento del crimen que conmocionó a la Argentina.

Chaco se movilizó por el femicidio de Cecilia

¿Quiénes fueron condenados a prisión perpetua?

César Sena fue condenado como autor material del femicidio, mientras que sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, recibieron la misma pena por ser partícipes necesarios del crimen de Cecilia Strzyzowski.

El Clan Sena fue condenado a la pena de prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en la provincia de Chaco.

¿Qué condenas recibieron los cómplices?

Gustavo Obregón fue sentenciado a cuatro años y diez meses de prisión por encubrimiento agravado. Fabiana Cecilia González recibió cinco años de cárcel efectiva por encubrimiento simple, mismo delito por el que Gustavo Melgarejo fue condenado a dos años y diez meses de prisión.

¿Cómo se realizó la lectura del veredicto?

La juez Dolly Fernández leyó el veredicto en la Cámara Segunda en lo Criminal, ubicada en Juan B. Justo y San Martín de Resistencia. La audiencia se desarrolló vía Zoom, con los condenados presenciando la sesión desde la cárcel, junto a los defensores y representantes de la querella.

¿Cómo reaccionó la familia de Cecilia?

Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, encabezó una manifestación en la puerta del tribunal donde “se empezaban a escuchar bocinas” en apoyo a la familia y celebrando la condena del Clan Sena.

