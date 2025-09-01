El registro es de forma virtual desde este lunes 1 hasta el viernes 5 de septiembre a través del sitio uncuyo.edu.ar o las webs de las diferentes escuelas.

La preinscripción para cualquiera de las seis escuelas secundarias de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo): Departamento de Aplicación Docente (DAD), Escuela del Magisterio (EM), Colegio Universitario Central (CUC), Liceo Agrícola y Enológico (LAE), Escuela de Comercio Martín Zapata (ECMZ) y Escuela de Agricultura (EA) de General Alvear será en línea a través de la web uncuyo.edu.ar o las webs de cualquiera de las escuelas desde las 8.30 de este lunes 1 hasta las 23.59 del viernes 5 de septiembre.

Solamente pueden preinscribirse aquellos estudiantes que se habían matriculado en el aula de la UNCuyo durante el primer semestre de este año, trabajaron en el Curso de Ingreso virtual, y acreditaron la presentación de al menos cinco de los seis autoevaluables en los módulos tanto de Lengua como de Matemática.

Estos son los pasos a seguir para preinscribirte

➤ Ingresá a www.uncuyo.edu.ar y hacé clic en la sección Ingreso a escuelas secundarias. Allí encontrarás información sobre todo el sistema de ingreso y el botón para acceder a la preinscripción. Al final de este texto encontrarás un link a un video que muestra este paso a paso.

➤ Recordá que son padres, madres o tutores quienes deben realizar la preinscripción.

➤ Al ingresar creá tu usuario y contraseña, con tu DNI (de la madre, padre o tutor), sin puntos.

➤ Completá los datos en el registro de aspirantes. Los campos obligatorios están señalados con un asterisco.

➤ Deberás marcar con un tilde haber completado los módulos del Trayecto Formativo de Nivelación.

➤ Subí el archivo con el certificado de estudiante regular que acredite estar cursando séptimo año del Nivel Primario. Esta documentación se descarga del sistema G.E.I. para la jurisdicción de la provincia de Mendoza y es fundamental para poder continuar la preinscripción.

➤ Indicá si querés aspirar en primera instancia a la modalidad técnica (a la Escuela de Agricultura o al Liceo Agrícola). Si elegís la Escuela de Agricultura finalizarás el procedimiento y la plataforma te dará un número de preinscripción que deberás guardar para consultar luego los listados. Si elegís el Liceo Agrícola debés saber que esto no te excluye de poder anotarte al resto de las opciones. A continuación seleccioná en orden de preferencia, la escuela y la orientación en la que querés estudiar. En este punto, es importante que se ordenen las doce opciones, siendo la primera, la de mayor preferencia y luego en orden decreciente.

➤ Una vez completo hacer clic en enviar.

➤ Al finalizar la carga de datos, el sistema te dará aleatoriamente un número de preinscripciones que deberás conservar. El 22 de septiembre se publicará el listado de personas que completaron el Trayecto Formativo de Nivelación y que están en condiciones de rendir los exámenes de ingreso.

➤ El 27 de septiembre se realizará un encuentro presencial obligatorio en el que se explicará la modalidad y características de los exámenes. Será en lugar y horario a confirmar.

Si te quedó alguna duda, mirá el tutorial en video.