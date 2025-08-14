Será este jueves y viernes. Habrá espacios dedicados a etiquetas inéditas, lanzamientos de vinos y destilados. Además, se realizará el Wine Trade.

Durante este jueves y viernes se celebrará en Mendoza la 12° edición de la Wine Expo, de la que participarán más de 130 bodegas que compartirán con los visitantes al suceso vinario más de 600 etiquetas de vino con el valor agregado que estará presente la Inteligencia Arificial, IA.

Para poder interactuar con la IA, quienes visiten a la Wine Expo podrán conectar a través de un QR, a un contacto de WhatsApp, para empezar a operar con el Agente de IA. Así los visitantes conocerán los servicios habilitados, podrán resolver las dudas al instante y, recibir notificaciones y alertas de lo que vaya ocurriendo en la feria.

Ambos días, la Wine Expo se desarrollará entre las 18 y hasta la medianoche.

Las bodegas participantes

La Wine Expo es el evento ideal para descubrir etiquetas de más de 130 bodegas del país, un espacio de destilados, y conocer empresas que prestan servicios y abastecen a la industria del vino.

La lista de las bodegas es muy destacada: A16, Alfa Crux, Alma Cautiva, Alpamanta, Alpasión, Ambrosia, Amichu, Antigal, Azul, Bianchi, Bodega del Desierto, Bodega La Inconsciencia, Los Haroldos, Bodega Reval, Etchart (Cafayate), Calisto, Calyptra, Casa Gli Amici, Celler del Pi, Chakana, Chas, Citannina, Clos de Chacras, Coloso Wines, Cooperativa San Carlos, Cooperativa Uqueños, Corbeau, Cos de Cal, Cuarto Dominio, Casarena, Domados, Doña Paula, El Enemigo, El Esteco, El Porvenir, Enraizado Wines, Equilibrista, Ernesto Catena, Famiglia Banno, Familia Bayarri, Familia Cassone, Familia Kretchmar, Finca Bandini, Finca Feliz, Finca La Anita, Finca Las Moras, Finca Magnolia, Finca Musse, Finca Savina, Fincas Perdidas, Florita, Foster Lorca, Galileo, Gauchezco Wines, Garzon (Uruguay), Grazie Mille, Guardianes, Huarpe, Huentala, Jorge Rubio, La Cayetana, La Celia, La Florita, La Grande Vie Wines, La Imaginación al Poder, Labory Wines, Lamadrid, LoSance, López, Lorenzo de Agrelo, Los Helechos, Maal Wines, Mi Terruño, Matervini, Mil Suelos, Montequieto, Otronia, Paredes, Pascual Toso, Piatelli Wines, Piedra Negra, Piloto de Prueba, Mellecey, Salentein, Salvador Patti, Santos Grial, Santos, Sampere & Scandura, Sarapura, Satrapa, Serrera, Sin Fin, Sin Reglas, Sottano, Sueño de Revolución, Sur de Los Andes, Terrazas, The Wine Plan, Trapiche, Vignale Wines y Zuccardi.

Además, la DOC (Dominación de Origen Controlada) Luján de Cuyo tendrá su propio stand, con bodegas que integran el selecto grupo de vinos Malbec. Están confirmadas: Nieto Senetiner, Lagarde, Trivento, Terrazas de Los Andes, Bodega Vistalba, Luigi Bosca, Otero Ramos, Norton y Lamadrid.

Espacio Wine Trade

En complemento de la Wine Expo, se realizará el Wine Trade, este jueves, desde las 10 hasta las 14, en el primer piso del Hotel Hilton Mendoza.

Habrá charlas y degustaciones exclusivas para enólogos, sommeliers, agrónomos, gastronómicos, operadores de turismo, importadores y comerciales. Y la posibilidad de construir una red de contactos para intercambiar conocimiento y estar al tanto de las novedades del mercado.

A las 10.30, comienza la conferencia sobre Inteligencia Artificial, a cargo del magister en Negocios y Tecnología, Marcelo Palma, de la empresa Civitas.

A las 11.30 se realizará la exposición Creatividad y Cambio: cómo entrenar la mente para innovar en la industria del vino, ponencia del licenciado en Administración y actor, Santiago Caranza.

A las 12.30 será el turno de Finanzas en Acción: herramientas para tu Empresa y tu Emprendimiento, disertación de la economista y experta en finanzas, Elena Alonso, de la consultora Emerald.

Gastronomía y Música

Los sets de música, de jueves y viernes, estarán a cargo del DJ Martín Guerrero, quien estará con su equipo de iluminación, técnica y ambientación, en el sector de destilados.

La gastronomía de primer nivel del Hilton Mendoza, ocupará distintos espacios del salón principal y contará con el aporte de los chefs de Hilton Buenos Aires y DoubleTree by Hilton.

Las opciones de menú estarán en $12.000, y el postre, en $7.000.

La artista plástica Paola Puliafito realizará una intervención en vivo durante la feria. Creará un cuadro, inspirado en el suceso, que será donado para la Casa de Ronald Mcdonald’s.

Desde el arranque al cierre, los asistentes tendrán puestos gratuitos de hidratación con stands de agua mineral Bonaqua.

Habrá acciones para promover el programa Wine in Moderation, de Bodegas de Argentina, que alienta el consumo responsable de alcohol y el manejo seguro con un conductor asignado o un traslado contratado con un tercero.

¿Dónde comprar las entradas?

El valor de entrada general es de $50.000 y pueden adquirirse en:

Boletería digital (https://wineexpo.boleteriadigital.com.ar/funciones?evento=1)

(https://wineexpo.boleteriadigital.com.ar/funciones?evento=1) Plataforma Venti (https://venti.com.ar/evento/wine-expo-12-edici-n)

Para seguir las novedades, este es el perfil en IG del evento: @mendozawineexpo

Empresas anunciantes

Los main sponsors de la Wine Expo 2025 son: Volf, Banco Macro, Civitas, Dippar S.A. (Hyundai), Velvet, Autoshop, Municipalidad de Luján de Cuyo, Municipalidad de Maipú, Municipalidad de Guaymallén, Congress, Rental, Smart Congress, Volf, Emerald, Ariel Fioretti, Mendoza Shopping, Royal Prestige y Osirix.

La feria cuenta con el apoyo además del Grupo Cooperativa (Ciudadano.News y La Coope), Grupo América (Canal 7, Diario Uno y Radio Nihuil), Diario Los Andes y Radio Mitre. Invitan: Bonaqua, Bohio y Divino Bar.