Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
En Guaymallén

Comienza la Wine Expo 2025 en el Hilton: 130 bodegas, gastronomía y música

Será este jueves y viernes. Habrá espacios dedicados a etiquetas inéditas, lanzamientos de vinos y destilados. Además, se realizará el Wine Trade.

Durante este jueves y viernes se celebrará en Mendoza la 12° edición de la Wine Expo, de la que participarán más de 130 bodegas que compartirán con los visitantes al suceso vinario más de 600 etiquetas de vino con el valor agregado que estará presente la Inteligencia Arificial, IA.

Para poder interactuar con la IA, quienes visiten a la Wine Expo podrán conectar a través de un QR, a un contacto de WhatsApp, para empezar a operar con el Agente de IA. Así los visitantes conocerán los servicios habilitados, podrán resolver las dudas al instante y, recibir notificaciones y alertas de lo que vaya ocurriendo en la feria.

Ambos días, la Wine Expo se desarrollará entre las 18 y hasta la medianoche.

Se viene la Wine Expo 2025.

Las bodegas participantes

La Wine Expo es el evento ideal para descubrir etiquetas de más de 130 bodegas del país, un espacio de destilados, y conocer empresas que prestan servicios y abastecen a la industria del vino.

La lista de las bodegas es muy destacada: A16, Alfa Crux, Alma Cautiva, Alpamanta, Alpasión, Ambrosia, Amichu, Antigal, Azul, Bianchi, Bodega del Desierto, Bodega La Inconsciencia, Los Haroldos, Bodega Reval, Etchart (Cafayate), Calisto, Calyptra, Casa Gli Amici, Celler del Pi, Chakana, Chas, Citannina, Clos de Chacras, Coloso Wines, Cooperativa San Carlos, Cooperativa Uqueños, Corbeau, Cos de Cal, Cuarto Dominio, Casarena, Domados, Doña Paula, El Enemigo, El Esteco, El Porvenir, Enraizado Wines, Equilibrista, Ernesto Catena, Famiglia Banno, Familia Bayarri, Familia Cassone, Familia Kretchmar, Finca Bandini, Finca Feliz, Finca La Anita, Finca Las Moras, Finca Magnolia, Finca Musse, Finca Savina, Fincas Perdidas, Florita, Foster Lorca, Galileo, Gauchezco Wines, Garzon (Uruguay), Grazie Mille, Guardianes, Huarpe, Huentala, Jorge Rubio, La Cayetana, La Celia, La Florita, La Grande Vie Wines, La Imaginación al Poder, Labory Wines, Lamadrid, LoSance, López, Lorenzo de Agrelo, Los Helechos, Maal Wines, Mi Terruño, Matervini, Mil Suelos, Montequieto, Otronia, Paredes, Pascual Toso, Piatelli Wines, Piedra Negra, Piloto de Prueba, Mellecey, Salentein, Salvador Patti, Santos Grial, Santos, Sampere & Scandura, Sarapura, Satrapa, Serrera, Sin Fin, Sin Reglas, Sottano, Sueño de Revolución, Sur de Los Andes, Terrazas, The Wine Plan, Trapiche, Vignale Wines y Zuccardi.

Además, la DOC (Dominación de Origen Controlada) Luján de Cuyo tendrá su propio stand, con bodegas que integran el selecto grupo de vinos Malbec. Están confirmadas: Nieto Senetiner, Lagarde, Trivento, Terrazas de Los Andes, Bodega Vistalba, Luigi Bosca, Otero Ramos, Norton y Lamadrid.

Espacio Wine Trade

En complemento de la Wine Expo, se realizará el Wine Trade, este jueves, desde las 10 hasta las 14, en el primer piso del Hotel Hilton Mendoza.

Habrá charlas y degustaciones exclusivas para enólogos, sommeliers, agrónomos, gastronómicos, operadores de turismo, importadores y comerciales. Y la posibilidad de construir una red de contactos para intercambiar conocimiento y estar al tanto de las novedades del mercado.

A las 10.30, comienza la conferencia sobre Inteligencia Artificial, a cargo del magister en Negocios y Tecnología, Marcelo Palma, de la empresa Civitas.

A las 11.30 se realizará la exposición Creatividad y Cambio: cómo entrenar la mente para innovar en la industria del vino, ponencia del licenciado en Administración y actor, Santiago Caranza.

A las 12.30 será el turno de Finanzas en Acción: herramientas para tu Empresa y tu Emprendimiento, disertación de la economista y experta en finanzas, Elena Alonso, de la consultora Emerald.

Gastronomía y Música

Los sets de música, de jueves y viernes, estarán a cargo del DJ Martín Guerrero, quien estará con su equipo de iluminación, técnica y ambientación, en el sector de destilados.

La gastronomía de primer nivel del Hilton Mendoza, ocupará distintos espacios del salón principal y contará con el aporte de los chefs de Hilton Buenos Aires y DoubleTree by Hilton.

Las opciones de menú estarán en $12.000, y el postre, en $7.000.

La artista plástica Paola Puliafito realizará una intervención en vivo durante la feria. Creará un cuadro, inspirado en el suceso, que será donado para la Casa de Ronald Mcdonald’s.

Desde el arranque al cierre, los asistentes tendrán puestos gratuitos de hidratación con stands de agua mineral Bonaqua.

Habrá acciones para promover el programa Wine in Moderation, de Bodegas de Argentina, que alienta el consumo responsable de alcohol y el manejo seguro con un conductor asignado o un traslado contratado con un tercero.

¿Dónde comprar las entradas?

El valor de entrada general es de $50.000 y pueden adquirirse en: 

Para seguir las novedades, este es el perfil en IG del evento: @mendozawineexpo

Empresas anunciantes

Los main sponsors de la Wine Expo 2025 son: Volf, Banco Macro, Civitas, Dippar S.A. (Hyundai), Velvet, Autoshop, Municipalidad de Luján de Cuyo, Municipalidad de Maipú, Municipalidad de Guaymallén, Congress, Rental, Smart Congress, Volf, Emerald, Ariel Fioretti, Mendoza Shopping, Royal Prestige y Osirix.

La feria cuenta con el apoyo además del Grupo Cooperativa (Ciudadano.News y La Coope), Grupo América (Canal 7Diario Uno y Radio Nihuil), Diario Los Andes y Radio Mitre. Invitan: Bonaqua, Bohio y Divino Bar.

También puedes leer

En Guaymallén

Comienza la Wine Expo 2025 en el Hilton: 130 bodegas, gastronomía y música

En Buenos Aires

A casi un mes de votar, el peronismo y Milei están cabeza a cabeza

Agilidad y efectividad

Mendoza proyecta reformar el Código Procesal Penal y agilizar la Justicia

Turismo de alta gama

Nadal invertirá en el país en hoteles de lujo y Mendoza no será la excepción

Estado del tiempo

Mendoza, con precipitaciones aisladas en la previa de una ciclogénesis

En San Rafael

Alarma por incendios que podrían ser intencionales en Mendoza

Te puede interesar

Inseguridad en Capital

Preventores de la Ciudad de Mendoza podrán portar pistolas Taser

En Guaymallén

Comienza la Wine Expo 2025 en el Hilton: 130 bodegas, gastronomía y música

En Buenos Aires

A casi un mes de votar, el peronismo y Milei están cabeza a cabeza

Agilidad y efectividad

Mendoza proyecta reformar el Código Procesal Penal y agilizar la Justicia

Turismo de alta gama

Nadal invertirá en el país en hoteles de lujo y Mendoza no será la excepción

Estado del tiempo

Mendoza, con precipitaciones aisladas en la previa de una ciclogénesis

En San Rafael

Alarma por incendios que podrían ser intencionales en Mendoza

Docente en la mira

Investigan en Mendoza una escabrosa historia de abuso infantil de años

Estado del tiempo

El viento Zonda anticipa el ingreso de un frente frío en Mendoza

Inseguridad vial

Hubo siete heridos en un choque frontal en Tupungato

Miniserie animada

Alvear presenta una producción audiovisual única en Mendoza

A disposición de la Justicia

Detuvieron al subgerente de un VEA de San Martín por intento de hurto

Ciclismo en Paraguay

Julieta Benedetti y Lucía Miralles fueron Plata y Bronce

Interna peronista

La alianza peronista se impuso en cinco departamentos de Mendoza

Reemplazará al viejo

Construirán un nuevo puente sobre el río Mendoza en la Ruta 31

Ruta 7 Km 1.212

Rescatan a una mujer tras un choque de camiones en la alta montaña de Mendoza

Regional de rugby

Los Tordos ganó en Bermejo al Mendoza RC y es el nuevo líder del Top 8

Las Pymes en julio

Las ventas minoristas no repuntan y caen a nivel mensual e interanual

PISATÓN 2025

Llega a Mendoza la evaluación internacional que desafía a los estudiantes

En el Valle de Uco

Las duras medidas contra la docente por presunta distribución de pornografía infantil