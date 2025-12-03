Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Congreso de la Nación

Con la incorporación de Arrieta, quedó definido Provincias Unidas

Serán 18 integrantes con representación de varias provincias. Miguel Pihcetto, finalmente no será parte de la bancada. La lista de integrantes.

La Cámara de Diputados de la Nación atraviesa horas decisivas ante la posibilidad de que el PRO, un sector de la UCR, el MID y Coherencia integren un nuevo interbloque que los ubicaría como la tercera fuerza de la Cámara, por encima de Provincias Unidas. La negociación involucra a legisladores mendocinos, entre ellos a Lourdes Arrieta, y podría redefinir el mapa parlamentario.

Minutos antes del comienzo de la jura de diputados nacionales, Provincias Unidas presentó su nómina de integrantes. La bancada conformada por la alianza de gobernadores tendrá 18 miembros.

Formarán parte Juan Schiaretti, Lourdes Arrieta, Jorge Ávila, Carolina Basualdo, Juan Brügge, Sergio Capozzi, Mariela Coletta, Pablo Farias, Pablo Juliano, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Martin Lousteau, José Núñez, Esteban Paulón, Jorge Rizzotti, Gisela Scaglia, Alejandra Torres y María Inés Zigaran.

También puedes leer

Congreso de la Nación

Con la incorporación de Arrieta, quedó definido Provincias Unidas

Docente reincidene

El profesor de tenis recibió una nueva condena por abuso en San Martín

En pleno calor

¿Por qué hay corte de agua en gran parte de la Ciudad de Mendoza?

La Lepra

¿Cuál es la postura de Independiente Rivadavia sobre el futuro de Sebastián Villa?

EE.UU.

Deportarán a cinco mendocinos detenidos en Miami por robos en el Dolphin Mall

Transporte público

Metrotranvía de Mendoza: la Etapa III avanza y supera el 68% de ejecución

Te puede interesar

Luján de Cuyo

Hallan un muerto e investigan si su asesinato está ligado a un intento de robo

Congreso de la Nación

Con la incorporación de Arrieta, quedó definido Provincias Unidas

Docente reincidene

El profesor de tenis recibió una nueva condena por abuso en San Martín

En pleno calor

¿Por qué hay corte de agua en gran parte de la Ciudad de Mendoza?

La Lepra

¿Cuál es la postura de Independiente Rivadavia sobre el futuro de Sebastián Villa?

EE.UU.

Deportarán a cinco mendocinos detenidos en Miami por robos en el Dolphin Mall

Transporte público

Metrotranvía de Mendoza: la Etapa III avanza y supera el 68% de ejecución

Prevención y salud

Vacunación en Mendoza: alertan por la caída en el segundo año de vida

Liga Mendocina

Padres de jugadores de Palmira piden la detención de Omar Sperdutti

Transporte público

Mendoza convoca para revisar los costos del colectivo: qué se discutirá

Guaymallén

Reabren la investigación por una denuncia de abuso sexual en el Club Alemán

Independiente Riivadavia

¿Qué dijo Daniel Vila sobre Sebastián Villa y el mercado de pases?

San Rafael

Investigan la muerte de una mujer y la principal hipótesis apunta a un robo

San Martín

Mendoza marcó un récord nacional de público con la última fecha del Turismo Nacional

San Martin

Agustín Canapino ganó la última final del Turismo Nacional en Mendoza

Análisis geopolítico

Malvinas y las tres banderas, la próxima apuesta fuerte de Javier Milei

Programa internacional

¿Por qué miles de mujeres donan orina en Mendoza y para qué se usa?

Elecciones 2026

El PRO abre la puerta a un acuerdo con Alfredo Cornejo en seis departamentos

Proyecto legislativo

Buscan un programa de contención psicológica para policías y penitenciarios

Presupuesto 2026

Paro docente en la UNCuyo: cuándo será y qué reclaman desde FADIUNC