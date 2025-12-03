Con la incorporación de Arrieta, quedó definido Provincias Unidas

Serán 18 integrantes con representación de varias provincias. Miguel Pihcetto, finalmente no será parte de la bancada. La lista de integrantes.

La Cámara de Diputados de la Nación atraviesa horas decisivas ante la posibilidad de que el PRO, un sector de la UCR, el MID y Coherencia integren un nuevo interbloque que los ubicaría como la tercera fuerza de la Cámara, por encima de Provincias Unidas. La negociación involucra a legisladores mendocinos, entre ellos a Lourdes Arrieta, y podría redefinir el mapa parlamentario.

Minutos antes del comienzo de la jura de diputados nacionales, Provincias Unidas presentó su nómina de integrantes. La bancada conformada por la alianza de gobernadores tendrá 18 miembros.

Formarán parte Juan Schiaretti, Lourdes Arrieta, Jorge Ávila, Carolina Basualdo, Juan Brügge, Sergio Capozzi, Mariela Coletta, Pablo Farias, Pablo Juliano, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Martin Lousteau, José Núñez, Esteban Paulón, Jorge Rizzotti, Gisela Scaglia, Alejandra Torres y María Inés Zigaran.