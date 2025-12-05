Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Deportes
Mundial de handball 2025

Con presencia mendocina: Argentina cayó frente a Polonia en un duro partido

La Selección Argentina femenina empezó el Main Round del Mundial con una dura derrota 28-25 frente a Polonia, pero mostrando competitividad pese a la ausencia de Macarena Sans y con una sólida actuación de la mendocina Ayelén García.

La Selección Argentina femenina de handball debutó en la Main Round del Mundial Países Bajos-Alemania 2025 con una actuación que ilusiona, más allá del resultado. El equipo nacional perdió 28-25 ante Polonia, una potencia europea, pero compitió de igual a igual durante gran parte del encuentro.

¿Cómo fue el rendimiento de Argentina frente a Polonia?

Pese a la baja por lesión de Macarena “Maca” Sans, Argentina logró sostener un nivel firme, con momentos de paridad frente al conjunto polaco. La mendocina Ayelén García sumó minutos y aportó en ambos lados de la cancha.

¿Qué dejó el partido y qué significa para la Main Round?

El 28-25 final marcó una derrota ajustada que mostró la evolución del equipo en el plano internacional. Argentina consiguió disputar el encuentro de manera equilibrada, algo clave en una fase donde cada gol y cada diferencia cuentan para la clasificación.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección femenina?

El próximo compromiso será este sábado, cuando Argentina enfrente a Francia desde las 14:00 en un duelo determinante para sus aspiraciones en el torneo.

También puedes leer

Estado del tiempo

Calor, tormentas y granizo: cómo estará el fin de semana largo en Mendoza

Guaymallén

Calvente invertirá 14 millones de dólares para mejorar servicio de agua potable

Luján de Cuyo

La exreina Mariana Bosco enfrenta a Esteban Allasino en defensa de su hija Lara

Certificados truchos

El fiscal rechazó detener e imputar al presidente de la Liga Mendocina

Ley 9617

Mendoza ordena el cannabis medicinal y cáñamo industrial con nuevas reglas

Al pie de la Cordillera

Sunset Vibes 2025, el encuentro donde la música y el vino se funden en un atardecer

Te puede interesar

Mundial de handball 2025

Con presencia mendocina: Argentina cayó frente a Polonia en un duro partido

Estado del tiempo

Calor, tormentas y granizo: cómo estará el fin de semana largo en Mendoza

Guaymallén

Calvente invertirá 14 millones de dólares para mejorar servicio de agua potable

Luján de Cuyo

La exreina Mariana Bosco enfrenta a Esteban Allasino en defensa de su hija Lara

Certificados truchos

El fiscal rechazó detener e imputar al presidente de la Liga Mendocina

Ley 9617

Mendoza ordena el cannabis medicinal y cáñamo industrial con nuevas reglas

Al pie de la Cordillera

Sunset Vibes 2025, el encuentro donde la música y el vino se funden en un atardecer

Marcha antiminera

Ulpiano Suarez repudió el vandalismo: “En Mendoza, el orden no se negocia”

Godoy Cruz

El Colegio Santa María mantiene las sanciones colectivas y advierte ampliarlas

Bonos municipales

Cuánto pagarán de bono los intendentes del Gran Mendoza para Navidad y Reyes

Cómo sigue el plan

Mendoza redujo hasta un 90% los mosquitos del dengue con machos estériles

El negocio del viajero

El empleo en turismo se estancó en Mendoza: cayó el índice de demanda laboral

Congreso de la Nación

La UCR se reordena: Verasay asume el bloque y Cornejo suma poder nacional

Luján de Cuyo

Hallan un muerto e investigan si su asesinato está ligado a un intento de robo

Congreso de la Nación

Con la incorporación de Arrieta, quedó definido Provincias Unidas

Docente reincidene

El profesor de tenis recibió una nueva condena por abuso en San Martín

En pleno calor

¿Por qué hay corte de agua en gran parte de la Ciudad de Mendoza?

La Lepra

¿Cuál es la postura de Independiente Rivadavia sobre el futuro de Sebastián Villa?

EE.UU.

Deportarán a cinco mendocinos detenidos en Miami por robos en el Dolphin Mall

Transporte público

Metrotranvía de Mendoza: la Etapa III avanza y supera el 68% de ejecución