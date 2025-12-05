Con presencia mendocina: Argentina cayó frente a Polonia en un duro partido

La Selección Argentina femenina empezó el Main Round del Mundial con una dura derrota 28-25 frente a Polonia, pero mostrando competitividad pese a la ausencia de Macarena Sans y con una sólida actuación de la mendocina Ayelén García.

La Selección Argentina femenina de handball debutó en la Main Round del Mundial Países Bajos-Alemania 2025 con una actuación que ilusiona, más allá del resultado. El equipo nacional perdió 28-25 ante Polonia, una potencia europea, pero compitió de igual a igual durante gran parte del encuentro.

¿Cómo fue el rendimiento de Argentina frente a Polonia?

Pese a la baja por lesión de Macarena “Maca” Sans, Argentina logró sostener un nivel firme, con momentos de paridad frente al conjunto polaco. La mendocina Ayelén García sumó minutos y aportó en ambos lados de la cancha.

¿Qué dejó el partido y qué significa para la Main Round?

El 28-25 final marcó una derrota ajustada que mostró la evolución del equipo en el plano internacional. Argentina consiguió disputar el encuentro de manera equilibrada, algo clave en una fase donde cada gol y cada diferencia cuentan para la clasificación.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección femenina?

El próximo compromiso será este sábado, cuando Argentina enfrente a Francia desde las 14:00 en un duelo determinante para sus aspiraciones en el torneo.